Quer fugir da volatilidade das eleições? Mercado cripto é (quase) imune ao pleito

O vai e vem das pesquisas eleitorais tem sido o principal catalisador para os investimentos no mercado financeiro do Brasil, trazendo forte volatilidade. No entanto, há um mercado acessível aos investidores brasileiros que passa quase incólume às eleições: o de criptoativos.

Negociadas de maneira internacional e sem fronteiras, as criptomoedas possuem liquidez global e costumam ser impactadas por fatores macroeconômicos de economias gigantes, como a dos Estados Unidos, mas não pelo Brasil. Uma vitória de Flávio Bolsonaro ou de Luiz Inácio Lula da Silva no pleito de domingo, portanto, não deve impactar bitcoin, ether, solana ou qualquer outra moeda digital.

"Independente se for Flávio ou se for Lula, o bitcoin não é afetado em nada. O Brasil não é relevante para a performance de preço do bitcoin, que acaba até sendo um instrumento de segurança frente a um cenário de instabilidade", afirma Tasso Lago, especialista em criptoativos e fundador da Financial Move.

Bitcoin em ponto de suporte

Na opinião de Lago, mercado financeiro tradicional passa por um momento de volatilidade "irracional", o que torna tudo menos previsível para os investidores. O bitcoin, por outro lado, estaria em um bom momento para quem busca um ativo não afetado pela especulação eleitoral.

"O bitcoin hoje está próximo dos US$ 80 mil , em um grande patamar de suporte, então, no pior cenário, vejo que poderíamos vir a US$ 76 mil. Isso significa que já estamos em um momento de grande oportunidade, e a projeção desse movimento para frente é atingir a região dos US$ 93 mil a US$ 94 mil", avalia o especialista.

Cuidado com o câmbio

Se o preço das criptomoedas em si não responde às eleições brasileiras, existe, por outro lado, algo que pode impactar os investimentos do brasileiro em cripto: o dólar.

Como as criptomoedas são denominadas em dólar internacionalmente, uma alta do dólar tende a valorizar em reais os investimentos do brasileiro em bitcoin e outras criptos, enquanto a queda da moeda americana frente ao real tende a diminuir os ganhos dos investidores locais.

Portanto, o grande cuidado com o cenário eleitoral para o investidor cripto brasileiro é o câmbio. Dólar para cima é positivo para investimentos em moedas digitais e dólar para baixo é negativo.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok