Como um homem chutando uma bola de rugby virou caso de polícia na Inglaterra

Brentford denuncia homem que chutou bola no estádio (X/Reprodução)
Colaboradora
Publicado em 23 de outubro de 2026 às 19h11.
O clube Brentford encaminhou à polícia um incidente ocorrido durante a partida contra o clube Liverpool no sábado, 17, após um homem chutar uma bola de rugby de um prédio vizinho em direção ao Gtech Community Stadium. Ninguém ficou ferido. A Polícia Metropolitana de Londres investiga se houve infração e tenta identificar os envolvidos.
O Brentford encaminhou à polícia um incidente ocorrido durante a partida contra o Liverpool, pela Premier League, depois que um homem foi filmado chutando uma bola de rugby de um prédio vizinho em direção ao estádio. O episódio aconteceu no sábado, 17, durante a derrota dos donos da casa por 2 a 1, e as imagens ganharam repercussão nas redes sociais.
O objeto passou por cima de uma das arquibancadas e atingiu a estrutura do estádio antes de chegar à área próxima ao campo. Um funcionário precisou recolher a bola enquanto a partida seguia. Não houve registro de feridos relacionado ao caso.
🚨🚨| BREAKING: Brentford is collaborating with the police to identify those responsible for kicking a rugby ball onto the pitch during their 2-1 defeat to Liverpool on Saturday .
[@SkySportsPL] https://t.co/4xRdWpUz6J
— Kalshi FC (@KalshiFC) October 19, 2026
Em comunicado divulgado, o clube classificou a ação como perigosa e afirmou que poderia colocar em risco jogadores, profissionais que trabalham no estádio, torcedores e integrantes da arbitragem. O Brentford também informou que está colaborando com as autoridades para identificar os envolvidos.
A identidade do homem que aparece nas gravações não foi divulgada. A polícia metropolitana de Londres confirmou que está apurando o episódio para verificar se houve infração. Segundo o Brentford, o caso pode resultar em processo criminal, a depender do andamento da investigação.
O Gtech Community Stadium fica em uma região com edifícios residenciais e comerciais nas proximidades, o que permite que alguns pontos tenham vista para o interior da arena. O vídeo mostra o homem chutando a bola a partir de uma área elevada, enquanto outras pessoas acompanham a ação.
Após o caso, o clube reforçou que a segurança de quem acompanha e trabalha nas partidas é uma prioridade e declarou apoio à investigação policial.
"O Brentford Football Club está ciente de um incidente envolvendo um objeto que foi chutado de uma altura em direção ao campo de jogo durante a partida de sábado contra o Liverpool.
Esse comportamento é perigoso e potencialmente muito prejudicial.
O caso foi encaminhado à polícia e o clube está colaborando com as autoridades competentes na investigação para ajudar a identificar os responsáveis e tomar as medidas cabíveis, que podem resultar em processo criminal.
A segurança dos torcedores, funcionários, jogadores e dirigentes nos dias de jogo é de extrema importância, e o clube apoiará todos os esforços para garantir que as medidas necessárias sejam tomadas."
Um homem foi filmado chutando uma bola de rugby de um prédio vizinho em direção ao Gtech Community Stadium. O incidente ocorreu no sábado, 17, durante a vitória do Liverpool por 2 a 1.
Não houve registro de feridos. A bola passou sobre uma arquibancada, atingiu a estrutura do estádio e chegou à área próxima ao campo, onde foi recolhida por um funcionário.
O Brentford classificou a ação como perigosa e afirmou que ela poderia colocar em risco jogadores, funcionários, torcedores e integrantes da arbitragem. O clube também declarou que colabora com as autoridades para identificar os responsáveis.
Sim. A Polícia Metropolitana de Londres confirmou que apura o episódio para verificar se houve infração, enquanto a identidade do homem filmado ainda não foi divulgada.
O caso pode resultar em processo criminal, segundo o Brentford. A eventual responsabilização dependerá do andamento da investigação policial.
A bola foi chutada de uma área elevada em um prédio próximo ao Gtech Community Stadium. A arena fica em uma região cercada por edifícios residenciais e comerciais, alguns com vista para seu interior.