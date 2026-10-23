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Como um homem chutando uma bola de rugby virou caso de polícia na Inglaterra

Time inglês acionou a polícia após vídeo do episódio circular nas redes sociais; objeto caiu na área do Gtech Community Stadium durante jogo contra o Liverpool

Brentford denuncia homem que chutou bola no estádio (X/Reprodução)

Brentford denuncia homem que chutou bola no estádio (X/Reprodução)

Marina Borges
Marina Borges

Colaboradora

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 19h11.

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RESUMO ＋

O clube Brentford encaminhou à polícia um incidente ocorrido durante a partida contra o clube Liverpool no sábado, 17, após um homem chutar uma bola de rugby de um prédio vizinho em direção ao Gtech Community Stadium. Ninguém ficou ferido. A Polícia Metropolitana de Londres investiga se houve infração e tenta identificar os envolvidos.

O Brentford encaminhou à polícia um incidente ocorrido durante a partida contra o Liverpool, pela Premier League, depois que um homem foi filmado chutando uma bola de rugby de um prédio vizinho em direção ao estádio. O episódio aconteceu no sábado, 17, durante a derrota dos donos da casa por 2 a 1, e as imagens ganharam repercussão nas redes sociais.

O objeto passou por cima de uma das arquibancadas e atingiu a estrutura do estádio antes de chegar à área próxima ao campo. Um funcionário precisou recolher a bola enquanto a partida seguia. Não houve registro de feridos relacionado ao caso.

Em comunicado divulgado, o clube classificou a ação como perigosa e afirmou que poderia colocar em risco jogadores, profissionais que trabalham no estádio, torcedores e integrantes da arbitragem. O Brentford também informou que está colaborando com as autoridades para identificar os envolvidos.

A identidade do homem que aparece nas gravações não foi divulgada. A polícia metropolitana de Londres confirmou que está apurando o episódio para verificar se houve infração. Segundo o Brentford, o caso pode resultar em processo criminal, a depender do andamento da investigação.

O Gtech Community Stadium fica em uma região com edifícios residenciais e comerciais nas proximidades, o que permite que alguns pontos tenham vista para o interior da arena. O vídeo mostra o homem chutando a bola a partir de uma área elevada, enquanto outras pessoas acompanham a ação.

Após o caso, o clube reforçou que a segurança de quem acompanha e trabalha nas partidas é uma prioridade e declarou apoio à investigação policial.

Leia a nota do Brentford na íntegra:

"O Brentford Football Club está ciente de um incidente envolvendo um objeto que foi chutado de uma altura em direção ao campo de jogo durante a partida de sábado contra o Liverpool.

Esse comportamento é perigoso e potencialmente muito prejudicial.

O caso foi encaminhado à polícia e o clube está colaborando com as autoridades competentes na investigação para ajudar a identificar os responsáveis ​​e tomar as medidas cabíveis, que podem resultar em processo criminal.

A segurança dos torcedores, funcionários, jogadores e dirigentes nos dias de jogo é de extrema importância, e o clube apoiará todos os esforços para garantir que as medidas necessárias sejam tomadas."

 

'Perguntas frequentes'

O que aconteceu durante o jogo entre Brentford e Liverpool? ＋

Um homem foi filmado chutando uma bola de rugby de um prédio vizinho em direção ao Gtech Community Stadium. O incidente ocorreu no sábado, 17, durante a vitória do Liverpool por 2 a 1.

A bola de rugby atingiu alguém no estádio do Brentford? ＋

Não houve registro de feridos. A bola passou sobre uma arquibancada, atingiu a estrutura do estádio e chegou à área próxima ao campo, onde foi recolhida por um funcionário.

O que o Brentford disse sobre o incidente? ＋

O Brentford classificou a ação como perigosa e afirmou que ela poderia colocar em risco jogadores, funcionários, torcedores e integrantes da arbitragem. O clube também declarou que colabora com as autoridades para identificar os responsáveis.

A polícia investiga o lançamento da bola no estádio? ＋

Sim. A Polícia Metropolitana de Londres confirmou que apura o episódio para verificar se houve infração, enquanto a identidade do homem filmado ainda não foi divulgada.

O responsável pode responder criminalmente? ＋

O caso pode resultar em processo criminal, segundo o Brentford. A eventual responsabilização dependerá do andamento da investigação policial.

De onde a bola de rugby foi chutada? ＋

A bola foi chutada de uma área elevada em um prédio próximo ao Gtech Community Stadium. A arena fica em uma região cercada por edifícios residenciais e comerciais, alguns com vista para seu interior.

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