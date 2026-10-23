Como um homem chutando uma bola de rugby virou caso de polícia na Inglaterra

RESUMO ＋ O clube Brentford encaminhou à polícia um incidente ocorrido durante a partida contra o clube Liverpool no sábado, 17, após um homem chutar uma bola de rugby de um prédio vizinho em direção ao Gtech Community Stadium. Ninguém ficou ferido. A Polícia Metropolitana de Londres investiga se houve infração e tenta identificar os envolvidos.

O Brentford encaminhou à polícia um incidente ocorrido durante a partida contra o Liverpool, pela Premier League, depois que um homem foi filmado chutando uma bola de rugby de um prédio vizinho em direção ao estádio. O episódio aconteceu no sábado, 17, durante a derrota dos donos da casa por 2 a 1, e as imagens ganharam repercussão nas redes sociais.

O objeto passou por cima de uma das arquibancadas e atingiu a estrutura do estádio antes de chegar à área próxima ao campo. Um funcionário precisou recolher a bola enquanto a partida seguia. Não houve registro de feridos relacionado ao caso.

🚨🚨| BREAKING: Brentford is collaborating with the police to identify those responsible for kicking a rugby ball onto the pitch during their 2-1 defeat to Liverpool on Saturday . [@SkySportsPL] https://t.co/4xRdWpUz6J — Kalshi FC (@KalshiFC) October 19, 2026

Em comunicado divulgado, o clube classificou a ação como perigosa e afirmou que poderia colocar em risco jogadores, profissionais que trabalham no estádio, torcedores e integrantes da arbitragem. O Brentford também informou que está colaborando com as autoridades para identificar os envolvidos.

A identidade do homem que aparece nas gravações não foi divulgada. A polícia metropolitana de Londres confirmou que está apurando o episódio para verificar se houve infração. Segundo o Brentford, o caso pode resultar em processo criminal, a depender do andamento da investigação.

O Gtech Community Stadium fica em uma região com edifícios residenciais e comerciais nas proximidades, o que permite que alguns pontos tenham vista para o interior da arena. O vídeo mostra o homem chutando a bola a partir de uma área elevada, enquanto outras pessoas acompanham a ação.

Após o caso, o clube reforçou que a segurança de quem acompanha e trabalha nas partidas é uma prioridade e declarou apoio à investigação policial.

Leia a nota do Brentford na íntegra:

"O Brentford Football Club está ciente de um incidente envolvendo um objeto que foi chutado de uma altura em direção ao campo de jogo durante a partida de sábado contra o Liverpool.

Esse comportamento é perigoso e potencialmente muito prejudicial.

O caso foi encaminhado à polícia e o clube está colaborando com as autoridades competentes na investigação para ajudar a identificar os responsáveis ​​e tomar as medidas cabíveis, que podem resultar em processo criminal.

A segurança dos torcedores, funcionários, jogadores e dirigentes nos dias de jogo é de extrema importância, e o clube apoiará todos os esforços para garantir que as medidas necessárias sejam tomadas."