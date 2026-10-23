Apenas seis dos 20 clubes da Série A declaram não ter dívidas atrasadas; veja a lista

RESUMO ＋ Os clubes Palmeiras, Flamengo, Bahia, Chapecoense, Mirassol e Red Bull Bragantino são os únicos da Série A sem dívidas atrasadas declaradas no ciclo de julho de 2026, segundo a agência independente ANRESF. Os dados têm corte em 30 de junho. Atlético-MG e Corinthians declararam atrasos em salários, transferências e impostos.

Apenas seis dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro declararam não ter dívidas atrasadas com jogadores e funcionários, outros clubes por transferências de atletas ou o poder público. É o que aponta o Painel de Solvência da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF), entidade independente criada pela CBF que reúne informações financeiras das equipes e monitora compromissos vencidos.

Palmeiras, Flamengo, Bahia, Chapecoense, Mirassol e Red Bull Bragantino são os únicos seis clubes sem atrasos declarados nas três categorias acompanhadas pela agência. A situação não significa que essas equipes não tenham dívidas: elas podem manter obrigações financeiras de grande porte, desde que os pagamentos não estejam vencidos ou tenham sido renegociados e estejam em dia.

O Palmeiras, por exemplo, registrou dívida de R$ 1,13 bilhão no balanço de 2025, enquanto o Flamengo somou R$ 950 milhões, segundo os valores considerados no levantamento. Mesmo com passivos elevados, os dois clubes não declararam pendências vencidas nas categorias monitoradas pela ANRESF.

Na outra ponta, Atlético-MG e Corinthians aparecem entre os casos mais delicados. Além de dívidas bilionárias, os dois clubes declararam atrasos em salários, pagamentos por transferências e impostos. O Atlético-MG registrou R$ 2,21 bilhões em dívidas, enquanto o Corinthians tinha cerca de R$ 2 bilhões ao fim de 2025, conforme os valores considerados nesta análise.

Como está a situação financeira de cada clube da Série A?

O painel da ANRESF considera três grupos de compromissos: pagamentos a atletas e funcionários, obrigações relacionadas a transferências de jogadores e débitos com o poder público. Também informa se o clube está em recuperação judicial ou possui plano coletivo de pagamento a credores.

Veja a situação declarada por cada equipe no ciclo de julho de 2026, com data de corte em 30 de junho:

Athletico-PR: não declarou atrasos em salários ou impostos, mas tem pendências em transferências.

Atlético-MG: declarou atrasos nas três categorias e está em plano de pagamento de credores.

Bahia: não declarou atrasos em salários, transferências ou impostos.

Botafogo: tem atrasos em salários e impostos; as obrigações com transferências estão em plano de pagamento. O clube está em recuperação judicial e possui plano de credores.

Chapecoense: não declarou atrasos nas três categorias.

Corinthians: declarou atrasos em salários, transferências e impostos, além de estar em plano de pagamento de credores.

Coritiba: tem salários e transferências incluídos em planos de pagamento, mas declarou atrasos em impostos. Está em recuperação judicial e possui plano de credores.

Cruzeiro: salários e transferências estão em plano de pagamento; não declarou atrasos em impostos. O clube está em recuperação judicial e possui plano de credores.

Flamengo: não declarou atrasos nas três categorias.

Fluminense: declarou atrasos em salários, transferências e impostos.

Grêmio: declarou atrasos nas três categorias e está em plano de pagamento de credores.

Internacional: declarou atrasos em salários, transferências e impostos, além de estar em plano de pagamento de credores.

Mirassol: não declarou atrasos nas três categorias.

Palmeiras: não declarou atrasos em salários, transferências ou impostos.

Red Bull Bragantino: não declarou atrasos nas três categorias.

Remo: não declarou atrasos em salários ou transferências, mas tem pendências com impostos.

Santos: declarou atrasos em salários e impostos; as obrigações com transferências estão em plano de pagamento. O clube também possui plano de credores.

São Paulo: declarou atrasos em salários e transferências, mas não em impostos.

Vasco: salários e transferências estão em plano de pagamento, enquanto há atrasos em impostos. O clube está em recuperação judicial e possui plano de credores.

Vitória: declarou atrasos em salários, transferências e impostos, além de estar em plano de pagamento de credores.

Os dados refletem as declarações apresentadas pelos próprios clubes à agência. O painel não divulga os valores específicos de cada atraso, mas identifica em quais categorias há parcelas vencidas e não pagas ou compromissos incluídos em planos de pagamento.

Dívida alta não significa necessariamente inadimplência

A ANRESF diferencia o valor total devido por um clube dos pagamentos que estão efetivamente atrasados. O endividamento total é calculado a partir dos balanços financeiros de 2025 e inclui obrigações de curto e longo prazo, inclusive compromissos que ainda não venceram e dívidas com bancos e fornecedores.

Já o levantamento de atrasos considera os compromissos declarados com atletas e funcionários, transferências de jogadores e poder público. Por isso, um clube pode ter dívida bilionária e, ainda assim, não apresentar atrasos nas categorias acompanhadas.

Também há diferenças entre as situações classificadas como “em atraso” e “em plano de pagamento”. Na segunda, as dívidas vencidas foram incluídas em um acordo formal de pagamento. Quando há parcelas vencidas fora desse acordo, o clube pode aparecer com atraso mesmo que parte dos débitos esteja renegociada.

A recuperação judicial e os planos coletivos de credores são mecanismos para reorganizar obrigações financeiras. Eles não eliminam a dívida, mas estabelecem condições para o pagamento dos valores abrangidos pelo processo. Débitos com o poder público não são incluídos nesses mecanismos.