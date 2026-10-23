Apenas seis dos 20 clubes da Série A declaram não ter dívidas atrasadas; veja a lista

Flamengo está entre os seis clubes da Série A que não possuem dívidas atrasadas (Flamengo/Divulgação)
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Publicado em 23 de outubro de 2026 às 16h40.
Última atualização em 23 de outubro de 2026 às 16h40.
Os clubes Palmeiras, Flamengo, Bahia, Chapecoense, Mirassol e Red Bull Bragantino são os únicos da Série A sem dívidas atrasadas declaradas no ciclo de julho de 2026, segundo a agência independente ANRESF. Os dados têm corte em 30 de junho. Atlético-MG e Corinthians declararam atrasos em salários, transferências e impostos.
Apenas seis dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro declararam não ter dívidas atrasadas com jogadores e funcionários, outros clubes por transferências de atletas ou o poder público. É o que aponta o Painel de Solvência da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF), entidade independente criada pela CBF que reúne informações financeiras das equipes e monitora compromissos vencidos.
Palmeiras, Flamengo, Bahia, Chapecoense, Mirassol e Red Bull Bragantino são os únicos seis clubes sem atrasos declarados nas três categorias acompanhadas pela agência. A situação não significa que essas equipes não tenham dívidas: elas podem manter obrigações financeiras de grande porte, desde que os pagamentos não estejam vencidos ou tenham sido renegociados e estejam em dia.
O Palmeiras, por exemplo, registrou dívida de R$ 1,13 bilhão no balanço de 2025, enquanto o Flamengo somou R$ 950 milhões, segundo os valores considerados no levantamento. Mesmo com passivos elevados, os dois clubes não declararam pendências vencidas nas categorias monitoradas pela ANRESF.
Na outra ponta, Atlético-MG e Corinthians aparecem entre os casos mais delicados. Além de dívidas bilionárias, os dois clubes declararam atrasos em salários, pagamentos por transferências e impostos. O Atlético-MG registrou R$ 2,21 bilhões em dívidas, enquanto o Corinthians tinha cerca de R$ 2 bilhões ao fim de 2025, conforme os valores considerados nesta análise.
O painel da ANRESF considera três grupos de compromissos: pagamentos a atletas e funcionários, obrigações relacionadas a transferências de jogadores e débitos com o poder público. Também informa se o clube está em recuperação judicial ou possui plano coletivo de pagamento a credores.
Veja a situação declarada por cada equipe no ciclo de julho de 2026, com data de corte em 30 de junho:
Os dados refletem as declarações apresentadas pelos próprios clubes à agência. O painel não divulga os valores específicos de cada atraso, mas identifica em quais categorias há parcelas vencidas e não pagas ou compromissos incluídos em planos de pagamento.
A ANRESF diferencia o valor total devido por um clube dos pagamentos que estão efetivamente atrasados. O endividamento total é calculado a partir dos balanços financeiros de 2025 e inclui obrigações de curto e longo prazo, inclusive compromissos que ainda não venceram e dívidas com bancos e fornecedores.
Já o levantamento de atrasos considera os compromissos declarados com atletas e funcionários, transferências de jogadores e poder público. Por isso, um clube pode ter dívida bilionária e, ainda assim, não apresentar atrasos nas categorias acompanhadas.
Também há diferenças entre as situações classificadas como “em atraso” e “em plano de pagamento”. Na segunda, as dívidas vencidas foram incluídas em um acordo formal de pagamento. Quando há parcelas vencidas fora desse acordo, o clube pode aparecer com atraso mesmo que parte dos débitos esteja renegociada.
A recuperação judicial e os planos coletivos de credores são mecanismos para reorganizar obrigações financeiras. Eles não eliminam a dívida, mas estabelecem condições para o pagamento dos valores abrangidos pelo processo. Débitos com o poder público não são incluídos nesses mecanismos.
Palmeiras, Flamengo, Bahia, Chapecoense, Mirassol e Red Bull Bragantino não declararam atrasos em salários, transferências ou impostos. Os dados são do Painel de Solvência da ANRESF, referentes ao ciclo de julho de 2026, com corte em 30 de junho.
Não. Os clubes podem ter obrigações financeiras elevadas, desde que os pagamentos não estejam vencidos ou tenham sido renegociados e permaneçam em dia.
Atlético-MG, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Internacional e Vitória declararam atrasos nas três categorias monitoradas pela ANRESF. Atlético-MG, Corinthians, Grêmio, Internacional e Vitória também estão em planos de pagamento de credores.
O Atlético-MG registrou R$ 2,21 bilhões em dívidas, enquanto o Corinthians tinha cerca de R$ 2 bilhões ao fim de 2025, conforme os valores considerados na análise. Os dois clubes declararam atrasos em salários, transferências e impostos.
A dívida total inclui obrigações de curto e longo prazo, inclusive compromissos ainda não vencidos e valores devidos a bancos e fornecedores. O painel da ANRESF considera como atrasados os compromissos vencidos e não pagos nas categorias monitoradas.
Botafogo, Coritiba, Cruzeiro e Vasco estão em recuperação judicial, segundo as declarações reunidas pela ANRESF. O mecanismo reorganiza obrigações financeiras, mas não elimina as dívidas nem inclui débitos com o poder público.