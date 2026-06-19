Endrick vai jogar hoje? Veja os melhores memes sobre a escalação do Brasil

O Brasil entra em campo nesta sexta-feira, 19, contra o Haiti, em Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Mas antes da bola rolar, um nome já domina as redes sociais: Endrick.

O atacante do Real Madrid ficou no banco durante toda a estreia contra o Marrocos e só viu Ancelotti apostar em Matheus Cunha como opção de ataque. O resultado foi a torcida brasileira lotando o X (antigo Twitter) de cobranças e ironias sobre a ausência do jogador.

Com a expectativa de mudanças na escalação para o duelo desta sexta, os memes não pararam de aparecer. Veja os melhores abaixo.

'Persona non grata'?

*se o copo cair vai ter que botar o Endrick* Ancelotti: pic.twitter.com/eGr57pNIc7 — História No Paint (@HistoriaNoPaint) June 14, 2026

Endrick: “nossa gente amo gergelim no meu pão” Ancelotti: pic.twitter.com/ZHmHGx65Lo — Malone (@BetMalone) June 17, 2026

2. Escalar o Endrick ou...

Ancelotti, você prefere colocar o Endrick pra jogar ou convocar a rihanna pra seleção? Ancelotti: pic.twitter.com/6UmRShqy5E — cleytu (@cleytu) June 18, 2026

“Colocar o Endrick ou comer um tijolo inteiro?” Ancelotti automaticamente: pic.twitter.com/YNsn4omHWW — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) June 14, 2026

3. Ancelotti em campo?

“prefere derrubar a muralha da china inteira na mão ou colocar o Endrick?” Ancelotti: pic.twitter.com/Hu6ag0zQQ9 — História No Paint (@HistoriaNoPaint) June 14, 2026