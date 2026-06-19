Endrick vai jogar hoje? Veja os melhores memes sobre a escalação do Brasil

Endrick: atacante brasileiro virou tema de memes e cobranças nas redes antes de Brasil x Haiti pela Copa do Mundo de 2026. (LETO/Reprodução)
Repórter
Publicado em 19 de junho de 2026 às 12h32.
Última atualização em 19 de junho de 2026 às 12h35.
O Brasil entra em campo nesta sexta-feira, 19, contra o Haiti, em Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Mas antes da bola rolar, um nome já domina as redes sociais: Endrick.
O atacante do Real Madrid ficou no banco durante toda a estreia contra o Marrocos e só viu Ancelotti apostar em Matheus Cunha como opção de ataque. O resultado foi a torcida brasileira lotando o X (antigo Twitter) de cobranças e ironias sobre a ausência do jogador.
Com a expectativa de mudanças na escalação para o duelo desta sexta, os memes não pararam de aparecer. Veja os melhores abaixo.
*se o copo cair vai ter que botar o Endrick*
Ancelotti: pic.twitter.com/eGr57pNIc7
— História No Paint (@HistoriaNoPaint) June 14, 2026
Endrick: “nossa gente amo gergelim no meu pão”
Ancelotti: pic.twitter.com/ZHmHGx65Lo
— Malone (@BetMalone) June 17, 2026
Ancelotti, você prefere colocar o Endrick pra jogar ou convocar a rihanna pra seleção?
Ancelotti: pic.twitter.com/6UmRShqy5E
— cleytu (@cleytu) June 18, 2026
“Colocar o Endrick ou comer um tijolo inteiro?”
Ancelotti automaticamente: pic.twitter.com/YNsn4omHWW
— Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) June 14, 2026
“prefere derrubar a muralha da china inteira na mão ou colocar o Endrick?”
Ancelotti: pic.twitter.com/Hu6ag0zQQ9
— História No Paint (@HistoriaNoPaint) June 14, 2026
“prefere derrubar a muralha da china inteira na mão ou colocar o Endrick?”
Ancelotti: pic.twitter.com/Hu6ag0zQQ9
— História No Paint (@HistoriaNoPaint) June 14, 2026