Esporte

Fase de grupos copa 2026

Endrick vai jogar hoje? Veja os melhores memes sobre a escalação do Brasil

Atacante não saiu do banco contra o Marrocos e virou alvo de brincadeiras nas redes sociais

Endrick: atacante brasileiro virou tema de memes e cobranças nas redes antes de Brasil x Haiti pela Copa do Mundo de 2026. (LETO/Reprodução)

Endrick: atacante brasileiro virou tema de memes e cobranças nas redes antes de Brasil x Haiti pela Copa do Mundo de 2026. (LETO/Reprodução)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 19 de junho de 2026 às 12h32.

Última atualização em 19 de junho de 2026 às 12h35.

O Brasil entra em campo nesta sexta-feira, 19, contra o Haiti, em Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Mas antes da bola rolar, um nome já domina as redes sociais: Endrick.

O atacante do Real Madrid ficou no banco durante toda a estreia contra o Marrocos e só viu Ancelotti apostar em Matheus Cunha como opção de ataque. O resultado foi a torcida brasileira lotando o X (antigo Twitter) de cobranças e ironias sobre a ausência do jogador.

Com a expectativa de mudanças na escalação para o duelo desta sexta, os memes não pararam de aparecer. Veja os melhores abaixo.

  1. 'Persona non grata'?

2. Escalar o Endrick ou...

3. Ancelotti em campo?

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