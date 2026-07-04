Neymar já 'provocou' Haaland? Entenda a rivalidade antes do duelo da Copa do Mundo

Neymar e Haaland: O reencontro entre Brasil e Noruega coloca frente a frente protagonistas de uma das provocações mais lembradas do futebol europeu (Reprodução/Instagram)
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Publicado em 4 de julho de 2026 às 07h53.
O duelo entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo promete muito mais do que uma vaga nas quartas. Em campo, Neymar e Erling Haaland voltam a dividir o mesmo gramado seis anos após protagonizarem uma das rivalidades mais comentadas da Liga dos Campeões, em uma sequência de provocações que atravessou gerações de torcedores.
A história começou em fevereiro de 2020, quando Haaland, então atacante do Borussia Dortmund, marcou os dois gols da vitória por 2 a 1 sobre o PSG, nas oitavas de final da Champions League. O norueguês comemorou um dos gols com sua tradicional pose de meditação, gesto que se tornou sua marca registrada.
Antes da partida de volta, Haaland aumentou a temperatura ao publicar nas redes sociais a frase "Minha cidade, não a de vocês", em referência a Paris. A mensagem repercutiu dentro do elenco francês e serviu como motivação para o confronto decisivo.
No jogo disputado no Parque dos Príncipes, em março de 2020, o PSG venceu por 2 a 0 e garantiu a classificação. Neymar abriu o placar e respondeu de forma imediata: sentou no gramado e reproduziu exatamente a comemoração de meditação de Haaland. Após o apito final, outros jogadores do clube francês repetiram o gesto em uma foto que rapidamente viralizou.
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Pouco depois, o brasileiro publicou uma imagem da celebração acompanhada da frase "Paris é nossa cidade, não sua", em resposta direta à provocação feita pelo atacante norueguês.
On respire un bon coup... 😏
Avant de retrouver nos supporters❗️❤️💙 pic.twitter.com/uNlcjZozA2
— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 11, 2020
No documentário "Por Dentro da História", da NR Sports, lançado em 2021, Neymar explicou que encarou o episódio como parte do futebol. Segundo o camisa 10, Haaland fez uma provocação antes do jogo, e ele apenas respondeu dentro de campo. O brasileiro também fez questão de destacar a admiração pelo rival, afirmando que o considera um grande jogador.
"Logo que ele chegou aqui em Paris, ele postou uma foto. Gosto dessas coisas, desse negócio de provocação. É legal. Não tenho nada contra o Haaland, muito pelo contrário. É um craque, torço por ele. Mas, se ele fez essa provocação, eu também posso fazer", revelou o camisa 10 da Seleção Brasileira.
Agora, a rivalidade ganha uma dimensão ainda maior. Haaland chega embalado por uma Copa do Mundo de destaque, enquanto Neymar busca recuperar espaço após voltar de lesão e ganhar mais minutos sob o comando de Carlo Ancelotti. O confronto entre Brasil e Noruega coloca esses jogadores à frente novamente, unidos por uma história que começou na Champions e volta a ganhar força no principal torneio do futebol mundial.
O confronto entre Brasil e Noruega será no próximo domingo, 5, às 17h. As duas seleções concorrem a uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.