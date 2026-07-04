Neymar já 'provocou' Haaland? Entenda a rivalidade antes do duelo da Copa do Mundo

O duelo entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo promete muito mais do que uma vaga nas quartas. Em campo, Neymar e Erling Haaland voltam a dividir o mesmo gramado seis anos após protagonizarem uma das rivalidades mais comentadas da Liga dos Campeões, em uma sequência de provocações que atravessou gerações de torcedores.

Uma rivalidade que nasceu na Champions

A história começou em fevereiro de 2020, quando Haaland, então atacante do Borussia Dortmund, marcou os dois gols da vitória por 2 a 1 sobre o PSG, nas oitavas de final da Champions League. O norueguês comemorou um dos gols com sua tradicional pose de meditação, gesto que se tornou sua marca registrada.

Antes da partida de volta, Haaland aumentou a temperatura ao publicar nas redes sociais a frase "Minha cidade, não a de vocês", em referência a Paris. A mensagem repercutiu dentro do elenco francês e serviu como motivação para o confronto decisivo.

Haaland reproduzindo sua comemoração no jogo Noruega x Iraque pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Justin Setterfield/ AFP) (Justin Setterfield/AFP)

A resposta de Neymar

No jogo disputado no Parque dos Príncipes, em março de 2020, o PSG venceu por 2 a 0 e garantiu a classificação. Neymar abriu o placar e respondeu de forma imediata: sentou no gramado e reproduziu exatamente a comemoração de meditação de Haaland. Após o apito final, outros jogadores do clube francês repetiram o gesto em uma foto que rapidamente viralizou.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Neymar Jr (@neymarjr)

Pouco depois, o brasileiro publicou uma imagem da celebração acompanhada da frase "Paris é nossa cidade, não sua", em resposta direta à provocação feita pelo atacante norueguês.

On respire un bon coup... 😏 Avant de retrouver nos supporters❗️❤️💙 pic.twitter.com/uNlcjZozA2 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 11, 2020

"É um craque", disse Neymar

No documentário "Por Dentro da História", da NR Sports, lançado em 2021, Neymar explicou que encarou o episódio como parte do futebol. Segundo o camisa 10, Haaland fez uma provocação antes do jogo, e ele apenas respondeu dentro de campo. O brasileiro também fez questão de destacar a admiração pelo rival, afirmando que o considera um grande jogador.

"Logo que ele chegou aqui em Paris, ele postou uma foto. Gosto dessas coisas, desse negócio de provocação. É legal. Não tenho nada contra o Haaland, muito pelo contrário. É um craque, torço por ele. Mas, se ele fez essa provocação, eu também posso fazer", revelou o camisa 10 da Seleção Brasileira.

Um novo capítulo no maior palco do futebol

Agora, a rivalidade ganha uma dimensão ainda maior. Haaland chega embalado por uma Copa do Mundo de destaque, enquanto Neymar busca recuperar espaço após voltar de lesão e ganhar mais minutos sob o comando de Carlo Ancelotti. O confronto entre Brasil e Noruega coloca esses jogadores à frente novamente, unidos por uma história que começou na Champions e volta a ganhar força no principal torneio do futebol mundial.

O confronto entre Brasil e Noruega será no próximo domingo, 5, às 17h. As duas seleções concorrem a uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.