Esporte

Fase de grupos copa 2026

Se vencer a Noruega, quem o Brasil pode enfrentar nas quartas da Copa do Mundo?

Seleção enfrenta a Noruega no domingo, 5; classificação define o caminho brasileiro no mata-mata da Copa do Mundo

Haaland: atacante da Noruega é o craque do time europeu (Justin Setterfield/AFP)

Haaland: atacante da Noruega é o craque do time europeu (Justin Setterfield/AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 2 de julho de 2026 às 05h26.

Tudo sobreCopa do Mundo
Saiba mais

O Brasil já sabe quem poderá enfrentar caso elimine a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Se avançar, a equipe comandada por Carlo Ancelotti terá pela frente o vencedor do confronto entre México e Inglaterra, que também se enfrentam no domingo, 5, às 21h (horário de Brasília).

Brasil e Noruega entram em campo mais cedo, às 17h. Quem vencer garante vaga nas quartas de final e continuará na disputa pelo título mundial.

Quem o Brasil pode enfrentar nas quartas de final?

Se superar a Noruega, o Brasil enfrentará México ou Inglaterra, dependendo do resultado do outro confronto das oitavas.

Quando será o jogo das quartas de final?

Caso avance às quartas, o Brasil voltará a campo no sábado, 11, às 18h.

Como Brasil e Noruega chegaram às oitavas?

A Seleção Brasileira garantiu a classificação ao vencer o Japão por 2 a 1, de virada. O gol da vitória foi marcado por Gabriel Martinelli, aos 50 minutos do segundo tempo.

Já a Noruega avançou ao derrotar a Costa do Marfim por 2 a 1. Os gols da equipe europeia foram marcados por Nusa e Haaland.

O Brasil já venceu a Noruega?

Não. O retrospecto entre as seleções é favorável aos noruegueses. Em quatro partidas disputadas, foram duas vitórias da Noruega e dois empates.

O único duelo entre as equipes em Copas do Mundo aconteceu em 1998, na França. Na última rodada da fase de grupos, a Noruega venceu por 2 a 1. Apesar da derrota, o Brasil terminou na liderança da chave e avançou até a final daquela edição.

Calendário do mata-mata da Copa do Mundo de 2026

  • Oitavas de final: 4 a 7 de julho
  • Quartas de final: 9 a 11 de julho
  • Semifinais: 14 e 15 de julho
  • Disputa pelo terceiro lugar: 18 de julho
  • Final: 19 de julho
Acompanhe tudo sobre:NoruegaSeleção Brasileira de FutebolCopa do MundoFutebol

Mais de Esporte

Se o Brasil vencer a Noruega, quando será o próximo jogo na Copa do Mundo?

Com vitória 'épica', Bélgica já tem caminho traçado na Copa; veja cruzamentos

Em jogo 'maluco', Bélgica tem virada heroica, derrota Senegal e avança na Copa

Entenda como funciona a disputa de pênaltis no mata-mata da Copa

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Deepfake de voz: o golpe que usa a sua própria família contra você

Esporte

Se o Brasil vencer a Noruega, quando será o próximo jogo na Copa do Mundo?

Mercados

Essas três ações dobraram de preço em um ano; veja o que impulsionou a alta

Pop

Após 'Enola Holmes 3', Millie Bobby Brown rejeita projeto solo de Sherlock Holmes