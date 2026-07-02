Se vencer a Noruega, quem o Brasil pode enfrentar nas quartas da Copa do Mundo?

Haaland: atacante da Noruega é o craque do time europeu (Justin Setterfield/AFP)
Repórter
Publicado em 2 de julho de 2026 às 05h26.
O Brasil já sabe quem poderá enfrentar caso elimine a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
Se avançar, a equipe comandada por Carlo Ancelotti terá pela frente o vencedor do confronto entre México e Inglaterra, que também se enfrentam no domingo, 5, às 21h (horário de Brasília).
Brasil e Noruega entram em campo mais cedo, às 17h. Quem vencer garante vaga nas quartas de final e continuará na disputa pelo título mundial.
Se superar a Noruega, o Brasil enfrentará México ou Inglaterra, dependendo do resultado do outro confronto das oitavas.
Caso avance às quartas, o Brasil voltará a campo no sábado, 11, às 18h.
A Seleção Brasileira garantiu a classificação ao vencer o Japão por 2 a 1, de virada. O gol da vitória foi marcado por Gabriel Martinelli, aos 50 minutos do segundo tempo.
Já a Noruega avançou ao derrotar a Costa do Marfim por 2 a 1. Os gols da equipe europeia foram marcados por Nusa e Haaland.
Não. O retrospecto entre as seleções é favorável aos noruegueses. Em quatro partidas disputadas, foram duas vitórias da Noruega e dois empates.
O único duelo entre as equipes em Copas do Mundo aconteceu em 1998, na França. Na última rodada da fase de grupos, a Noruega venceu por 2 a 1. Apesar da derrota, o Brasil terminou na liderança da chave e avançou até a final daquela edição.