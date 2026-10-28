Quantos jogos Neymar ficará suspenso? STJD define punição ao atacante do Santos

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspendeu Neymar por duas partidas nesta quarta-feira, 28, após o atacante do Santos ser denunciado por descumprir o Protocolo Vini Jr. durante o empate por 1 a 1 com o Bahia, no último sábado, 24, pelo Campeonato Brasileiro. A decisão foi tomada por maioria dos votos da Segunda Comissão Disciplinar e ainda cabe recurso ao Pleno do tribunal.

Com a punição, o camisa 10 ficará fora dos próximos três jogos do Santos. Além da suspensão relacionada à expulsão, Neymar recebeu um cartão amarelo antes da confusão com Rodrigo Nestor, volante do Bahia, e já estava pendurado. Por isso, também terá de cumprir suspensão automática pelo acúmulo de cartões.

Por que Neymar foi suspenso pelo STJD?

A expulsão ocorreu durante o intervalo da partida entre Santos e Bahia, na Vila Belmiro. Neymar discutiu com Rodrigo Nestor e cobriu a boca com a mão enquanto falava com o adversário. Após o volante avisar o árbitro da atitude do camisa 10 e ouvir recomendação da equipe do VAR, Sávio Pereira Sampaio aplicou o cartão vermelho direto.

O gesto é proibido pelo Protocolo Vini Jr., incorporado às regras disciplinares do futebol para impedir que jogadores escondam os lábios durante discussões em campo. Após a expulsão, conforme o relato registrado na súmula, Neymar ainda correu em direção ao banco de reservas do Bahia para confrontar Nestor e precisou ser contido por companheiros.

No julgamento, o caso foi analisado com base no artigo 191, inciso II, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata do descumprimento de determinações de entidades esportivas. A decisão foi tomada em primeira instância, o que permite ao Santos recorrer ao Pleno do STJD.

Quais jogos Neymar vai perder pelo Santos?

Neymar será desfalque nos compromissos contra Palmeiras, Red Bull Bragantino e Coritiba, pelo Brasileirão. O atacante poderá voltar a ficar à disposição da equipe após a Data Fifa de novembro, no confronto com o Grêmio, previsto para 22 de novembro.

A sequência de partidas sem o camisa 10 começa nesta quarta-feira, 28, contra o rival alviverde, na Vila Belmiro. Depois, o Santos enfrenta a equipe de Bragança Paulista, fora de casa, em 2 de novembro, e o Coxa, também como visitante, em 18 de novembro.

A situação ainda pode mudar caso o clube consiga reverter ou reduzir a punição por meio de recurso. Até que haja uma nova decisão, porém, a previsão é que Neymar fique fora dos três compromissos.