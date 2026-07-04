Brasil enfrenta Noruega em busca da vaga nas quartas de final; veja a provável escalação

A Seleção Brasileira realizou nesta sexta-feira, 3, o penúltimo treino antes do confronto contra a Noruega, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no domingo, 5, às 17h, de Brasília, em Nova Jersey, e vale vaga nas quartas de final da competição.

A principal novidade da atividade foi a presença parcial de Raphinha. O atacante do Barcelona voltou a participar dos trabalhos com o grupo, mas ainda não reúne condições de jogo e está descartado para o duelo decisivo.

A expectativa da comissão técnica é que o camisa 11 esteja recuperado para um eventual compromisso nas quartas de final, caso o Brasil avance no torneio.

Paquetá também desfalca a Seleção

Além de Raphinha, Carlo Ancelotti também não poderá contar com Lucas Paquetá. O meio-campista sofreu uma lesão na parte posterior da coxa esquerda e permanece em tratamento.

Para ocupar a vaga deixada pelo jogador, o treinador tem algumas alternativas. Endrick, Gabriel Martinelli e Danilo aparecem como as principais opções, embora ofereçam características diferentes para a montagem da equipe.

Rayan deve seguir entre os titulares

Quem deve ser mantido na equipe é Rayan. O atacante ganhou oportunidade na vitória por 2 a 1 sobre o Japão e tende a continuar entre os titulares diante da Noruega.

A tendência é que Carlo Ancelotti repita a base da equipe que garantiu a classificação para o mata-mata.

Provável escalação do Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Danilo Santos; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr.

O que está em jogo?

Brasil e Noruega disputam uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Caso avance, a Seleção Brasileira enfrentará o vencedor do confronto entre México e Inglaterra.

A partida das quartas de final está prevista para o dia 11 de julho, em Miami, nos Estados Unidos.