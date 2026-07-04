Brasil enfrenta Noruega em busca da vaga nas quartas de final; veja a provável escalação

Ancelotti: Treinador deve fazer alterações apenas no meio campo (Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Colaboradora
Publicado em 4 de julho de 2026 às 08h00.
A Seleção Brasileira realizou nesta sexta-feira, 3, o penúltimo treino antes do confronto contra a Noruega, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no domingo, 5, às 17h, de Brasília, em Nova Jersey, e vale vaga nas quartas de final da competição.
A principal novidade da atividade foi a presença parcial de Raphinha. O atacante do Barcelona voltou a participar dos trabalhos com o grupo, mas ainda não reúne condições de jogo e está descartado para o duelo decisivo.
A expectativa da comissão técnica é que o camisa 11 esteja recuperado para um eventual compromisso nas quartas de final, caso o Brasil avance no torneio.
Além de Raphinha, Carlo Ancelotti também não poderá contar com Lucas Paquetá. O meio-campista sofreu uma lesão na parte posterior da coxa esquerda e permanece em tratamento.
Para ocupar a vaga deixada pelo jogador, o treinador tem algumas alternativas. Endrick, Gabriel Martinelli e Danilo aparecem como as principais opções, embora ofereçam características diferentes para a montagem da equipe.
Quem deve ser mantido na equipe é Rayan. O atacante ganhou oportunidade na vitória por 2 a 1 sobre o Japão e tende a continuar entre os titulares diante da Noruega.
A tendência é que Carlo Ancelotti repita a base da equipe que garantiu a classificação para o mata-mata.
Provável escalação do Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Danilo Santos; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr.
Brasil e Noruega disputam uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Caso avance, a Seleção Brasileira enfrentará o vencedor do confronto entre México e Inglaterra.
A partida das quartas de final está prevista para o dia 11 de julho, em Miami, nos Estados Unidos.