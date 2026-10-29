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50ª Mostra de Cinema de São Paulo anuncia vencedores de 2026; veja os filmes

Com encerramento nesta quinta-feira, festival 380 filmes e consagrou títulos nacionais e internacionais em sua cerimônia de premiação

50ª Mostra de Cinema de São Paulo: (Divulgação)

50ª Mostra de Cinema de São Paulo: (Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 19h57.

Última atualização em 29 de outubro de 2026 às 19h59.

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A 50ª Mostra de Cinema de São Paulo encerrou suas atividades após 15 dias de exibições, destacando a diversidade cultural por meio de 380 filmes de 93 países. O festival premiou produções de reconhecimento internacional, como 'Fjord' e 'A Mulher Desconhecida', e filmes nacionais como 'Talismã' e 'Feito Pipa'.

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A 50ª Mostra de Cinema de São Paulo chegou ao fim nesta quinta-feira, 29, após 15 dias de exibição em mais de 50 cinemas na capital paulista. Na cerimônia de encerramento, além dos premiados, o festival exibiu o longa Tudo Pode Ser Vistode Nathan Fielder e Lance Oppenheim. 

Foram, ao todo, 380 títulos de 93 países exibidos na mostra, incluindo produções aclamadas nos principais festivais internacionais do planeta. Entre os destaques desta edição, estiveram filmes como Fjordvencedor da Palma de Ouro em Cannes, e A Mulher Desconhecida, vencedor do Leão de Ouro em Veneza.

A Netflix trouxe, pela quarta vez consecutiva, o prêmio de distribuição para 190 países ao filme brasileiro Talismãde Thais Fujinaga. O prêmio do público para filme de ficção nacional foi para Feito Pipa, de Allan Deberton, e 100 Dias, de Carlos Saldanha. Já para o do filme de ficção internacional, o vencedor foi Sentido da Vida, de Ryūsuke Hamaguchi.

A maior parte dos filmes vencedores estará disponível para repescagem nos próximos três dias pelo site e aplicativo da Mostra.

Veja a lista completa de vencedores da 50ª Mostra de Cinema de São Paulo

Prêmio Brada

  • Melhor Direção de Arte: O Julgamento de Hein, de Kai Stänicke

Prisma Queer

  • Melhor filme internacional: Eu Planto Minha Mão no Jardim, de Boris Hadžija e Hoda Taheri
  • Melhor filme nacional: London, de Victor di Marco e Márcio Picoli
  • Prêmio especial do júri: A Paixão segundo G.H.B., de Gustavo Vinagre, Viva Couto

Prêmio Paradiso 

  • A Professora de Francês, de Ricardo Alves Jr.

Prêmio da Netflix

  • Talismã, Thais Fujinaga

Prêmio da Crítica da Mostra de SP

  • Melhor filme brasileiro: Pequenas Tragédias, de Daniel Nolasco
  • Melhor filme internacional: Chicas Tristes, de Fernanda Tovar

Prêmio do Público

  • Melhor documentário internacional: O Beija-Flor Pinta Canções Perfumadas, de Matteo Norzi e Élia Gasull Balada
  • Melhor documentário nacional: Fernanda, de Pedro Waddington
  • Melhor filme de ficção internacional: O Sentido da Vida, de Ryūsuke Hamaguchi
  • Melhor filme de ficção nacional: Feito Pipa, de Allan Deberton e 100 Dias, de Carlos Saldanha

Competição Novos Diretores

  • Melhor novo diretor: Fernanda Tovar, diretora de Chicas Tristes

Prêmio do Júri

  • Prêmio especial do júri: Edward Said: Entre Mundos, de Maiken Baird
  • Melhor documentário: O Beija-Flor Pinta Canções Perfumadas, de Matteo Norzi e Élia Gasull Balada
  • Melhor filme de ficção: Cinco Anos, Quatro Meses, de Juan Miguel Gelacio
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