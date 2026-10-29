50ª Mostra de Cinema de São Paulo anuncia vencedores de 2026; veja os filmes

50ª Mostra de Cinema de São Paulo: (Divulgação)
Repórter de Casual
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 19h57.
Última atualização em 29 de outubro de 2026 às 19h59.
A 50ª Mostra de Cinema de São Paulo encerrou suas atividades após 15 dias de exibições, destacando a diversidade cultural por meio de 380 filmes de 93 países. O festival premiou produções de reconhecimento internacional, como 'Fjord' e 'A Mulher Desconhecida', e filmes nacionais como 'Talismã' e 'Feito Pipa'.
A 50ª Mostra de Cinema de São Paulo chegou ao fim nesta quinta-feira, 29, após 15 dias de exibição em mais de 50 cinemas na capital paulista. Na cerimônia de encerramento, além dos premiados, o festival exibiu o longa Tudo Pode Ser Visto, de Nathan Fielder e Lance Oppenheim.
Foram, ao todo, 380 títulos de 93 países exibidos na mostra, incluindo produções aclamadas nos principais festivais internacionais do planeta. Entre os destaques desta edição, estiveram filmes como Fjord, vencedor da Palma de Ouro em Cannes, e A Mulher Desconhecida, vencedor do Leão de Ouro em Veneza.
A Netflix trouxe, pela quarta vez consecutiva, o prêmio de distribuição para 190 países ao filme brasileiro Talismã, de Thais Fujinaga. O prêmio do público para filme de ficção nacional foi para Feito Pipa, de Allan Deberton, e 100 Dias, de Carlos Saldanha. Já para o do filme de ficção internacional, o vencedor foi Sentido da Vida, de Ryūsuke Hamaguchi.
A maior parte dos filmes vencedores estará disponível para repescagem nos próximos três dias pelo site e aplicativo da Mostra.
Prêmio Brada
Prisma Queer
Prêmio Paradiso
Prêmio da Netflix
Prêmio da Crítica da Mostra de SP
Prêmio do Público
Competição Novos Diretores
Prêmio do Júri