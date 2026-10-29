50ª Mostra de Cinema de São Paulo anuncia vencedores de 2026; veja os filmes

A 50ª Mostra de Cinema de São Paulo chegou ao fim nesta quinta-feira, 29, após 15 dias de exibição em mais de 50 cinemas na capital paulista. Na cerimônia de encerramento, além dos premiados, o festival exibiu o longa Tudo Pode Ser Visto, de Nathan Fielder e Lance Oppenheim.

Foram, ao todo, 380 títulos de 93 países exibidos na mostra, incluindo produções aclamadas nos principais festivais internacionais do planeta. Entre os destaques desta edição, estiveram filmes como Fjord, vencedor da Palma de Ouro em Cannes, e A Mulher Desconhecida, vencedor do Leão de Ouro em Veneza.

A Netflix trouxe, pela quarta vez consecutiva, o prêmio de distribuição para 190 países ao filme brasileiro Talismã, de Thais Fujinaga. O prêmio do público para filme de ficção nacional foi para Feito Pipa, de Allan Deberton, e 100 Dias, de Carlos Saldanha. Já para o do filme de ficção internacional, o vencedor foi Sentido da Vida, de Ryūsuke Hamaguchi.

A maior parte dos filmes vencedores estará disponível para repescagem nos próximos três dias pelo site e aplicativo da Mostra.

Veja a lista completa de vencedores da 50ª Mostra de Cinema de São Paulo

Prêmio Brada

Melhor Direção de Arte: O Julgamento de Hein, de Kai Stänicke

Prisma Queer

Melhor filme internacional: Eu Planto Minha Mão no Jardim, de Boris Hadžija e Hoda Taheri

Melhor filme nacional: London, de Victor di Marco e Márcio Picoli

Prêmio especial do júri: A Paixão segundo G.H.B., de Gustavo Vinagre, Viva Couto

Prêmio Paradiso

A Professora de Francês, de Ricardo Alves Jr.

Prêmio da Netflix

Talismã, Thais Fujinaga

Prêmio da Crítica da Mostra de SP

Melhor filme brasileiro: Pequenas Tragédias, de Daniel Nolasco

Melhor filme internacional: Chicas Tristes, de Fernanda Tovar

Prêmio do Público

Melhor documentário internacional: O Beija-Flor Pinta Canções Perfumadas, de Matteo Norzi e Élia Gasull Balada

Melhor documentário nacional: Fernanda, de Pedro Waddington

Melhor filme de ficção internacional: O Sentido da Vida, de Ryūsuke Hamaguchi

Melhor filme de ficção nacional: Feito Pipa, de Allan Deberton e 100 Dias, de Carlos Saldanha

Competição Novos Diretores

Melhor novo diretor: Fernanda Tovar, diretora de Chicas Tristes

Prêmio do Júri