Haaland já tem um 'velho conhecido' no Brasil: Igor Thiago

Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo, 5, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, em Nova Jersey, EUA, e colocará frente a frente os dois maiores goleadores da Premier League na última temporada: Igor Thiago, atuando pelo Brentford, com 22 gols, e Erling Haaland, do Manchester City, com 27.

Igor Thiago atuou como titular na estreia do Brasil no empate em 1x1 contra Marrocos e depois não teve mais oportunidades. Já Haaland vem sendo um dos principais nomes do time norueguês e é um dos artilheiros da competição, com 5 gols, apenas 1 atrás de Mbappé e Messi.

Dos 22 gols na Premier, Igor Thiago anotou 2 de cabeça, 5 com a perna direita e 7 com a esquerda, além de 8 tentos de pênalti. Em 5 dessas partidas, ele marcou 2 gols, e em uma delas, na vitória de 4x2 sobre o Everton, fez seu primeiro hat-trick na competição.

Além disso, o camisa 25 quebrou um recorde entre atletas brasileiros e bateu a marca de gols que pertencia a Roberto Firmino, Gabriel Martinelli e Matheus Cunha, com 15 gols em uma mesma temporada.

A carreira de Igor deslanchou nos últimos anos e, de mero desconhecido, o jogador arrancou para ser um dos 26 convocados do técnico Carlo Ancelotti para o Mundial. “Eu estava comentando hoje com a minha esposa que nem parece que isso é real, entende? E de poder estar aqui, tipo assim, isso é real, quando eu acordar amanhã vai ser real, tá entendendo? Não tem como descrever. Só quem vive esse momento e está aqui vai saber o que eu estou falando. É um sentimento gostoso, é algo que eu nunca tinha vivenciado”, disse ele em entrevista concedida ao site da CBF, após suas primeiras convocações para os amistosos preparatórios contra a França e a Croácia, em março. Em junho, contra o Panamá, no último amistoso antes da viagem para a Copa, ele fez um dos gols na vitória de 6x2, no Maracanã.

Revelando pelo Cruzeiro

O atacante chegou à Premier League em julho de 2024, comprado pelo Brentford por cerca de 30 milhões de libras (R$ 212 milhões à época). Revelado pelo Cruzeiro, ele começou a se destacar no Ludogorets, da Bulgária, quando marcou 21 gols em 52 jogos, e na sequência no Club Brugge, da Bélgica: logo na sua primeira temporada, ele fez 29 gols em 55 partidas.

“Vendo pessoas comentando sobre o meu nome, pedindo o meu nome na seleção, é algo que me enche de orgulho. O trabalho que eu estou tendo está sendo visto pelas pessoas. Poder representar o nosso país jogando em uma das competições mais difíceis do mundo e tendo atuações das quais eu estou tendo e os números das quais eu estou tendo, é algo que me enche de orgulho e poder estar aqui hoje para mim é o maior sonho da minha vida, a maior realização da minha vida”, comentou.

Igor Thiago também comentou sobre a disputa pela artilharia com Haaland. “A nossa seleção é gigantesca, então, acho que para poder chegar aqui, tu tem que ter atuações como essas. Para estar atrás do Haaland, buscar artilharia com ele, um jogador que ele é, uma máquina de fazer gol, eu acho que isso me dá ainda mais impulsão de poder representar o meu país. De mostrar para mim que estou pronto para essa oportunidade que foi colocada na minha vida, de poder representar meu país, de poder representar nosso povo. Com uma seleção tão gigante assim, eu acho que tem que ter esses números para poder representar nosso país”, acrescentou.