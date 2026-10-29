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Filmes de Halloween para crianças: 10 opções para assistir em família

A EXAME reuniu dez animações e clássicos que misturam fantasmas, monstros e bruxas com aventura e humor

(Avery Brunkus/Divulgação)

(Avery Brunkus/Divulgação)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 19h50.

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A EXAME reuniu dez filmes de Halloween para crianças, lançados entre 1984 e 2015, com fantasmas, monstros e bruxas em histórias de aventura e humor. A lista inclui produções leves e títulos com clima mais sombrio para crianças maiores.

Com o Halloween chegando, a dúvida de muitos pais é a mesma: o que colocar na tela para a criançada sem passar do ponto no susto? Pensando nisso, a EXAME reuniu dez animações e clássicos que misturam fantasmas, monstros e bruxas com aventura e humor, e que vão de produções mais leves a histórias com um clima mais sombrio para os maiores. 

Veja a lista:

'Viva: A Vida é uma Festa' (2017)

Filme de animação

Miguel, de 12 anos, vive em uma vila mexicana e sonha em ser músico como seu ídolo, Ernesto de la Cruz. O problema é que a família baniu a música por gerações, por causa de um trauma antigo. Na Noite dos Mortos, o garoto encosta no violão mágico de Ernesto e vai parar na Terra dos Mortos. Com a ajuda de Héctor, um esqueleto trapaceiro, ele precisa encontrar seus ancestrais e receber uma bênção para voltar ao mundo dos vivos antes do amanhecer.

'Hotel Transilvânia' (2012)

Filme

Filme "Hotel Transilvânia" (Divulgação)

O Conde Drácula, um pai superprotetor, construiu um hotel luxuoso e isolado para que monstros do mundo todo se escondam da ameaça humana. Para o aniversário de 118 anos da filha, Mavis, ele recebe convidados como Frankenstein, a Múmia e o Homem Invisível. A festa foge do controle quando Jonathan, um mochileiro humano, descobre o lugar e se apaixona por Mavis, e Drácula passa a se desdobrar para escondê-lo dos convidados.

'Gasparzinho, o Fantasminha Camarada' (1995)

Gasparzinho é o fantasma de um garotinho amável que vive numa mansão abandonada com os três tios bagunceiros e malvados, o Trio Assombro. Diferente deles, só quer um amigo de verdade. A situação muda quando a herdeira da casa contrata o especialista em paranormal Dr. James Harvey para expulsar os espíritos. Ele chega com a filha adolescente, Kat, por quem Gasparzinho se afeiçoa, e os dois unem forças para desvendar um segredo guardado no laboratório.

Abracadabra (1993)

No século 17, em Salem, as irmãs Winifred, Sarah e Mary Sanderson são executadas por bruxaria, mas antes lançam uma maldição: voltariam à vida se um virgem acendesse a Vela da Chama Negra em uma noite de Halloween. Trezentos anos depois, Max, adolescente recém-chegado da Califórnia, acende a vela por ceticismo. As bruxas voltam famintas por juventude eterna, e o garoto, a irmã Dani e a colega Allison precisam impedir que elas sugem a força vital das crianças da cidade antes do amanhecer.

'A Família Addams' (1991)

A Família Addams (1991)

A Família Addams (1991)

Gomez Addams lamenta o desaparecimento do irmão mais velho, Fester, com quem rompeu anos atrás. Uma advogada gananciosa percebe a semelhança entre ele e o filho de uma golpista e decide usá-lo como impostor para ter acesso à fortuna da família. Ao entrar na mansão macabra, o falso Fester precisa se adaptar aos costumes de Mortícia, Wandinha e Feioso, e acaba questionando as próprias intenções.

'Os Caça-Fantasmas' (1984)

Os cientistas Peter Venkman, Ray Stantz e Egon Spengler, da Universidade de Columbia, perdem suas bolsas de pesquisa e abrem um negócio de investigação e remoção de fantasmas em Nova York. Vistos com desconfiança no início, viram celebridades quando uma onda incomum de atividade paranormal toma a cidade. O caso chega ao auge quando eles descobrem que um antigo portal sumério está sendo aberto no topo de um edifício, com risco de libertar uma entidade destrutiva.

'O Estranho Mundo de Jack' (1993)

Jack Skellington, o Rei das Abóboras da Cidade do Halloween, está cansado de repetir os mesmos sustos todos os anos. Em uma caminhada sem rumo pela floresta, tropeça em portais mágicos e vai parar na Cidade do Natal. Encantado com as luzes e a alegria, decide sequestrar o "Papai Cruel" (Papai Noel) e assumir o Natal, sem perceber que sua visão macabra da data pode causar um desastre global.

'A Casa Monstro' (2006)

DJ, de 12 anos, passa os dias observando a casa do vizinho rabugento, o Velho Nebbercracker. Depois que o idoso sofre um ataque e é levado pelo resgate, o garoto percebe que a residência passa a agir por conta própria e devora tudo o que se aproxima do gramado. Com o Halloween chegando e as crianças da vizinhança em risco, DJ se une aos amigos Chowder e Jenny para entrar no estômago do "monstro" de madeira e destruir seu coração antes da noite de travessuras.

'Coraline e o Mundo Secreto' (2009)

Entediada e negligenciada pelos pais ocupados, Coraline se muda para o Palácio dos Corvos. Ao explorar o apartamento, encontra uma pequena porta secreta que leva ao "Outro Mundo", uma versão colorida e fascinante da sua vida, com uma "Outra Mãe" atenciosa, que tem botões no lugar dos olhos. Encantada no início, a menina logo descobre que esse universo idealizado é uma armadilha para capturar sua alma.

'Goosebumps: Monstros e Arrepios' (2015)

Zach Cooper se muda para uma cidade pequena e descobre que o novo vizinho é R.L. Stine, o recluso autor da série de livros de terror Goosebumps. O motivo do isolamento vem à tona quando Zach abre, sem querer, um dos manuscritos trancados: os monstros criados por Stine são reais e ficam presos nas páginas. Soltos, criaturas como o Abominável Homem das Neves e o boneco Slappy passam a aterrorizar a cidade, e Stine, Zach e os amigos precisam prendê-los de volta nos livros.

'Perguntas frequentes'

Quais filmes de Halloween para crianças estão na lista? ＋

A seleção inclui “Viva: A Vida é uma Festa”, “Hotel Transilvânia”, “Gasparzinho, o Fantasminha Camarada”, “Abracadabra”, “A Família Addams”, “Os Caça-Fantasmas”, “O Estranho Mundo de Jack”, “A Casa Monstro”, “Coraline e o Mundo Secreto” e “Goosebumps: Monstros e Arrepios”.

Qual é o filme mais antigo da seleção de Halloween? ＋

“Os Caça-Fantasmas”, lançado em 1984, é o filme mais antigo da lista. A história acompanha três cientistas que abrem um negócio de investigação e remoção de fantasmas em Nova York.

Sobre o que é “Viva: A Vida é uma Festa”? ＋

“Viva: A Vida é uma Festa” acompanha Miguel, um garoto de 12 anos que sonha em ser músico e acaba na Terra dos Mortos durante a Noite dos Mortos. Com a ajuda do esqueleto Héctor, Miguel precisa encontrar seus ancestrais e voltar ao mundo dos vivos antes do amanhecer.

Qual filme da lista tem bruxas como personagens principais? ＋

“Abracadabra” acompanha as irmãs Winifred, Sarah e Mary Sanderson, executadas por bruxaria no século 17 e trazidas de volta 300 anos depois. Max, Dani e Allison precisam impedir que as três bruxas roubem a força vital das crianças de Salem.

Qual é a história de “Coraline e o Mundo Secreto”? ＋

“Coraline e o Mundo Secreto” mostra uma menina que encontra uma porta para uma versão fascinante de sua vida, onde vive uma “Outra Mãe” com botões no lugar dos olhos. Coraline descobre que esse universo idealizado é uma armadilha para capturar sua alma.

Como os monstros são libertados em “Goosebumps: Monstros e Arrepios”? ＋

Os monstros são libertados quando Zach Cooper abre por acidente um dos manuscritos trancados do escritor R.L. Stine. Zach, Stine e os amigos precisam capturar criaturas como o Abominável Homem das Neves e o boneco Slappy e prendê-las novamente nos livros.

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