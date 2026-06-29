Por que a internet está obcecada por Haaland? Veja os memes do atacante da Noruega

Seja por ser a estrela do Manchester City, seja por comandar o esquadrão da Noruega e ter marcado quatro gols nas duas primeiras partidas da Copa do Mundo, Erling Haaland já era um dos principais nomes do torneio. Agora, o atacante ganhou outro status: virou uma obsessão da internet.

Suas publicações engraçadas nas redes sociais renderam uma sequência de memes e transformaram o norueguês em um dos personagens mais comentados do Mundial.

O centroavante passou a compartilhar sua rotina no Snapchat de forma espontânea, publicando selfies, filtros curiosos, respostas a mensagens de fãs e momentos do dia a dia. O estilo descontraído rapidamente viralizou e transformou o jogador em um dos personagens mais comentados da competição.

Haaland usando um filtro de 'Shrek' no Snapchat (Reprodução / Redes sociais)

O humor que conquistou a internet

Grande parte dos memes surgiu pela forma como Haaland responde aos seguidores. Em uma das postagens mais compartilhadas, ele respondeu à pergunta "Você é menino ou menina?" dizendo: "Meu pai é menino, minha mãe é menina. Então eu sou misto".

Erling Haaland responde a um fã no Snapchat (Reprodução / Redes Sociais)

Em outra, recebeu a mensagem "Irmão, foque na Copa do Mundo" e respondeu apenas: "Ok, deixa comigo".

Erling Haaland responde a um fã no Snapchat que pede foco na Copa do Mundo (Reprodução / Redes sociais)

Em outro momento que viralizou na internet, Haaland escreve "Orlando" — a cidade nos Estados Unidos — trocando a ordem das letras. Após receber uma chuva de comentários corrigindo a grafia, o atacante respondeu: "Orlando****. Agora não é permitido escrever algo errado neste mundo perfeito. Desculpa aos irmãos e irmãs perfeitos por aí."

Erling Haaland rebate críticas por ter escrito a palavra "Orlando" de forma errada (Reprodução / Redes sociais/Instagram)

Fenômeno entre diferentes comunidades

O alcance dos memes ultrapassou o público tradicional do futebol. Nas redes sociais, Haaland passou a ser adotado por comunidades de fãs de cultura pop, especialmente entre admiradores de K-pop, que criaram montagens, "photocards" e apelidos carinhosos para o jogador. Muitos internautas afirmaram ter conhecido o atacante durante a Copa e se encantado pela personalidade bem-humorada.

made a photocard with my dupe haaland sticker https://t.co/c2U1tmcOQ6 pic.twitter.com/yzU9ccjwE9 — jas 🇪🇸🇧🇪🇳🇴🇧🇦 (@practicamagic) June 18, 2026

Essa combinação entre alto rendimento em campo e autenticidade nas redes ampliou ainda mais a popularidade do norueguês.

Noruega enfrenta a Costa do Marfim pelos 16 avos

Haaland volta a concentrar as atenções dentro de campo. A Noruega enfrenta a Costa do Marfim nesta terça-feira, 30, pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo, em busca de uma vaga nas oitavas.

O atacante chega embalado pela boa performance nas duas primeiras partidas do torneio e é a principal esperança ofensiva dos noruegueses. Caso mantenha o bom momento, Haaland pode ampliar a artilharia e seguir como um dos protagonistas da competição.

E, se a Noruega vencer o confronto, o próximo adversário dos europeus será o Brasil de Vinicius Júnior, Matheus Cunha e Endrick.