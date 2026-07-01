Entenda como funciona a disputa de pênaltis no mata-mata da Copa

Encerrada a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, a competição entrou em sua etapa eliminatória, na qual apenas a vitória garante a permanência no torneio. Com a ampliação do número de seleções participantes, esta edição passou a contar com uma fase adicional no mata-mata: os 16 avos de final.

A abertura dessa etapa ocorreu no último domingo, quando o Canadá derrotou a África do Sul por 1 a 0 e assegurou sua vaga nas oitavas de final. Mas o que acontece se uma partida terminar empatada ao fim dos 90 minutos?

Nos confrontos eliminatórios, a igualdade no tempo normal leva o duelo para a prorrogação, composta por dois tempos de 15 minutos, na tentativa de definir o classificado.

Caso o empate persista também após os 30 minutos de tempo extra, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis. Como se trata de um confronto de mata-mata, é necessário haver um vencedor.

Como funciona a disputa por pênaltis?

Um exemplo na Copa do Mundo de 2026 foi o confronto entre Alemanha e Paraguai. Após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, os paraguaios seguraram uma das favoritas ao título e levaram a decisão para a disputa de pênaltis.

Nas penalidades, cada seleção tem direito a cinco cobranças, que devem ser executadas por cinco jogadores diferentes e de forma alternada entre as equipes. Ao fim da série inicial, vence quem converter o maior número de cobranças ou abrir uma vantagem impossível de ser alcançada pelo adversário antes da quinta batida.

Se a igualdade persistir após as cinco cobranças de cada lado, a decisão segue para as cobranças alternadas. Nessa fase, as equipes continuam batendo um pênalti por vez até que uma converta sua cobrança e a outra desperdice na mesma sequência, definindo o classificado.

Vale lembrar que os gols marcados na disputa por pênaltis não são contabilizados no placar oficial da partida. Eles servem apenas para determinar o vencedor do confronto eliminatório.