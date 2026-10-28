Esporte

Vasco x Flamengo: onde assistir ao vivo e horário

Equipes disputam clássico carioca nesta quinta-feira, 29, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

(Esportes/Exame)

(Esportes/Exame)

Marina Borges
Marina Borges

Colaboradora

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 06h35.

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Vasco e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira, 29, às 20h (horário de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico carioca será disputado no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), com transmissão ao vivo e exclusiva pelo Amazon Prime Video.

O confronto reúne equipes em momentos diferentes na reta final da competição. O Flamengo chega como líder do Brasileirão, enquanto o Vasco busca somar pontos para afastar o risco de rebaixamento.

Panorama das equipes

  • Vasco: ocupa a 13ª colocação, com 38 pontos em 31 partidas. Na rodada anterior, venceu o Corinthians por 3 a 2, em São Januário, e tenta aproveitar o clássico para ganhar posições na classificação e se afastar da parte inferior da tabela.
  • Flamengo: lidera o Campeonato Brasileiro, com 70 pontos em 32 jogos. A equipe venceu o Atlético-MG por 3 a 2 na rodada anterior e busca mais três pontos para se manter na primeira posição.

Ficha técnica:

  • Jogo: Vasco x Flamengo
  • Competição: Campeonato Brasileiro (33ª rodada)
  • Data: quinta-feira, 29 de outubro de 2026
  • Horário: 20h (horário de Brasília)
  • Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Onde assistir: Amazon Prime Video (streaming)
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