Vasco x Flamengo: onde assistir ao vivo e horário

Vasco e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira, 29, às 20h (horário de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico carioca será disputado no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), com transmissão ao vivo e exclusiva pelo Amazon Prime Video.
O confronto reúne equipes em momentos diferentes na reta final da competição. O Flamengo chega como líder do Brasileirão, enquanto o Vasco busca somar pontos para afastar o risco de rebaixamento.
Panorama das equipes
- Vasco: ocupa a 13ª colocação, com 38 pontos em 31 partidas. Na rodada anterior, venceu o Corinthians por 3 a 2, em São Januário, e tenta aproveitar o clássico para ganhar posições na classificação e se afastar da parte inferior da tabela.
- Flamengo: lidera o Campeonato Brasileiro, com 70 pontos em 32 jogos. A equipe venceu o Atlético-MG por 3 a 2 na rodada anterior e busca mais três pontos para se manter na primeira posição.
Ficha técnica:
- Jogo: Vasco x Flamengo
- Competição: Campeonato Brasileiro (33ª rodada)
- Data: quinta-feira, 29 de outubro de 2026
- Horário: 20h (horário de Brasília)
- Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
- Onde assistir: Amazon Prime Video (streaming)