Neymar 'zoa' previsão de matemático sobre eliminação do Brasil contra o Japão

Após a vitória do Brasil por 2 a 1 sobre o Japão na segunda fase da Copa do Mundo de 2026, o atacante Neymar utilizou as redes sociais para reagir a uma previsão que indicava a eliminação da seleção. Em publicação na plataforma X, o camisa 10 criticou o economista alemão Joachim Klement.

Reconhecido por projeções corretas em edições anteriores do torneio — como os títulos de Alemanha (2014), França (2018) e Argentina (2022) —, Klement havia apontado a eliminação brasileira diante do Japão nesta fase da competição.

O modelo também previa previamente o confronto entre as duas seleções, mas indicava vitória japonesa. Para 2026, o economista projeta a Holanda como campeã em final contra Portugal.

Sr. Joachim klement … favor tentar na próxima copa 😉 — Neymar Jr (@neymarjr) June 29, 2026

O sistema utilizado por Klement combina diferentes variáveis para calcular probabilidades, incluindo fatores como PIB per capita, tamanho da população e condições climáticas, incorporando elementos pouco usuais em análises tradicionais de futebol.

Dentro de campo, no entanto, o cenário foi diferente da previsão. O Brasil venceu o Japão de virada no Houston Stadium, no Texas, garantindo vaga nas oitavas de final. Kaishu Sano abriu o placar para os japoneses, enquanto Casemiro e Gabriel Martinelli marcaram para a seleção brasileira, com o gol decisivo já nos acréscimos.

O Brasil joga agora no próximo domingo para encarar o vencedor do duelo entre Noruega e Costa do Marfim.

Brasil volta a virar em mata-mata de Copas do Mundo após 24 anos

O Brasil voltou a conseguir uma virada em um jogo de mata-mata de Copa do Mundo após 24 anos e oito dias. Na vitória por 2 a 1 sobre o Japão, nesta segunda-feira, em Houston, a seleção saiu atrás no primeiro tempo, mas reagiu na etapa final com gols de Casemiro e Gabriel Martinelli.