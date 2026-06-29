Neymar 'zoa' previsão de matemático sobre eliminação do Brasil contra o Japão

Neymar, atacante do Brasil, durante partida contra a Escócia (Chandan Kanna/AFP)
Repórter
Publicado em 29 de junho de 2026 às 19h21.
Após a vitória do Brasil por 2 a 1 sobre o Japão na segunda fase da Copa do Mundo de 2026, o atacante Neymar utilizou as redes sociais para reagir a uma previsão que indicava a eliminação da seleção. Em publicação na plataforma X, o camisa 10 criticou o economista alemão Joachim Klement.
Reconhecido por projeções corretas em edições anteriores do torneio — como os títulos de Alemanha (2014), França (2018) e Argentina (2022) —, Klement havia apontado a eliminação brasileira diante do Japão nesta fase da competição.
O modelo também previa previamente o confronto entre as duas seleções, mas indicava vitória japonesa. Para 2026, o economista projeta a Holanda como campeã em final contra Portugal.
Sr. Joachim klement … favor tentar na próxima copa 😉
— Neymar Jr (@neymarjr) June 29, 2026
O sistema utilizado por Klement combina diferentes variáveis para calcular probabilidades, incluindo fatores como PIB per capita, tamanho da população e condições climáticas, incorporando elementos pouco usuais em análises tradicionais de futebol.
Dentro de campo, no entanto, o cenário foi diferente da previsão. O Brasil venceu o Japão de virada no Houston Stadium, no Texas, garantindo vaga nas oitavas de final. Kaishu Sano abriu o placar para os japoneses, enquanto Casemiro e Gabriel Martinelli marcaram para a seleção brasileira, com o gol decisivo já nos acréscimos.
O Brasil joga agora no próximo domingo para encarar o vencedor do duelo entre Noruega e Costa do Marfim.
O Brasil voltou a conseguir uma virada em um jogo de mata-mata de Copa do Mundo após 24 anos e oito dias. Na vitória por 2 a 1 sobre o Japão, nesta segunda-feira, em Houston, a seleção saiu atrás no primeiro tempo, mas reagiu na etapa final com gols de Casemiro e Gabriel Martinelli.
O time japonês abriu o placar aos 29 minutos, com Kaishu Sano, em jogada pelo centro da defesa brasileira. A reação começou aos 11 minutos do segundo tempo, quando Casemiro empatou de cabeça. Já nos acréscimos, Martinelli aproveitou passe de Bruno Guimarães para marcar o gol da virada. O Brasil joga no domingo, às 17h, pelas oitavas de final, contra Noruega ou Costa do Marfim.
A última vez que o Brasil havia revertido um resultado adverso em um duelo eliminatório de Copa do Mundo havia sido em 21 de junho de 2002. Naquela ocasião, pelas quartas de final, a equipe saiu atrás contra a Inglaterra, mas virou para 2 a 1, com gols de Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho, e seguiu até o título do pentacampeonato.
Desde então, a seleção brasileira havia saído em desvantagem em três confrontos de mata-mata e acabou eliminada em todos eles. Em 2006, perdeu por 1 a 0 para a França nas quartas de final; em 2014, sofreu a derrota por 7 a 1 diante da Alemanha na semifinal; e, em 2018, caiu por 2 a 1 para a Bélgica, também nas quartas. Nos torneios de 2010 e 2022, contra Holanda e Croácia, respectivamente, o Brasil chegou a sair na frente no placar.