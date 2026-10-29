Por que jogadores de Flamengo e Palmeiras ficaram de fora da convocação da Seleção?

Rodrigo Caetano: coordenador executivo da CBF explica critérios da convocação da Seleção (Rafael Ribeiro/CBF)
Colaboradora
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 15h50.
A ausência de jogadores de Flamengo e Palmeiras na convocação da Seleção Brasileira para os amistosos de novembro foi uma decisão excepcional da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), motivada pelo calendário e pela proximidade da reta final do Campeonato Brasileiro. Segundo Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral das seleções masculinas, a entidade estabeleceu critérios para conciliar os interesses da equipe nacional com os dos clubes.
Em entrevista nesta quinta-feira, 29, Caetano explicou que a comissão técnica definiu um limite de até um convocado por equipe do futebol brasileiro, com exceção dos dois clubes que disputam o título nacional (Flamengo e Palmeiras). A medida considera o desgaste da viagem à Ásia e o intervalo curto entre o retorno da delegação e a retomada do Brasileirão.
“Tivemos como critério convocar até um atleta de cada clube do futebol brasileiro, com exceção dos dois postulantes ao título, justamente porque a nossa viagem era extremamente desgastante, difícil, uma rodada no dia seguinte”, afirmou o dirigente.
A decisão busca reduzir o impacto da Data Fifa sobre os clubes que disputam a reta final do Campeonato Brasileiro. A delegação brasileira viajará para Singapura, onde enfrentará o Japão, em 14 de novembro, e a seleção local, no dia 17. O retorno ao Brasil está previsto para 19 de novembro, às vésperas da sequência decisiva da competição nacional.
Flamengo e Palmeiras têm confronto direto marcado para 22 de novembro, três dias após a previsão de chegada da delegação. A proximidade entre o retorno dos jogadores e a partida pesou na decisão de não convocar atletas dos dois clubes.
Caetano ressaltou que a medida não substitui a avaliação técnica da comissão de Carlo Ancelotti. De acordo com ele, os jogadores chamados que atuam no Brasil já faziam parte do processo de observação e seleção da comissão técnica.
“Antes do critério de até um, tem o critério técnico e todo o processo que nós fazemos para a convocação”, declarou.
O dirigente também afirmou que os clubes que tiveram atletas convocados foram consultados e concordaram com a liberação. Como Flamengo e Palmeiras não teriam jogadores chamados, a CBF não entrou em contato com as duas equipes para tratar da convocação.
Segundo Rodrigo Caetano, a restrição foi adotada em caráter excepcional, diante das circunstâncias específicas do calendário de 2026. O dirigente afirmou que, para 2027, já há uma mudança prevista: a rodada do Campeonato Brasileiro posterior à Data Fifa de novembro não terá partidas, o que deve diminuir o conflito entre os compromissos da Seleção e dos clubes.
“Foi tomada essa decisão no caráter de excepcionalidade, como eu disse, para equilibrar os objetivos da seleção brasileira e não trazer prejuízo nessa reta final do Campeonato Brasileiro”, explicou.
A regra, portanto, não significa que jogadores de Flamengo e Palmeiras estejam automaticamente fora dos planos da Seleção. A convocação segue condicionada à avaliação técnica, mas, nesta janela, a CBF optou por preservar os dois clubes que disputam o título nacional e limitar a um o número de convocados por equipe entre os demais times brasileiros.