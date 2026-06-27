Por que CR7, Messi e Neymar não estão usando chuteiras rosas na Copa do Mundo?

A febre das chuteiras rosas está tomando conta da Copa do Mundo, e isso não é mais novidade para ninguém. De acordo com os fabricantes de materiais esportivos, o motivo é claro e passa por uma estratégia das marcas, que apostaram numa cor mais vibrante que aumenta o impacto visual dos produtos e, consequentemente, faz com que os torcedores, principais os mais jovens, tenham vontade de comprá-los.

“A tendência das chuteiras rosas na Copa de 2026 mostra como o marketing esportivo evoluiu para além dos uniformes. As marcas disputam cada detalhe da atenção do torcedor, e a chuteira virou um ativo de mídia dentro do jogo. O rosa foi escolhido porque gera contraste imediato com o gramado, aparece melhor na televisão e cria diferenciação visual em um ambiente extremamente competitivo. Em uma Copa do Mundo, onde cada imagem circula globalmente em segundos, a visibilidade vale muito", diz Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo.

"O problema é que, quando Nike, Adidas, Puma, New Balance e outras seguem a mesma tendência, o ganho passa a ser da categoria como um todo e não necessariamente de uma marca específica. O consumidor percebe a cor, mas nem sempre identifica quem está por trás dela", completa o especialista.

Nem todo mundo de rosa

Acontece que alguns dos principais jogadores da competição não têm usado chuteiras rosas. Um deles é Lionel Messi, o único, aliás, entre os jogadores de linha titulares da Argentina que usa um modelo exclusivo. Produzida pela Adidas, ela traz base branca e azul, em referência à seleção, e incorpora elementos dourados que dão um toque especial ao design.

Já Cristiano Ronaldo está utilizando a Nike Mercurial Superfly 1 CR7 Gold, considerada uma edição especial totalmente dourada, com detalhes em branco e a marca CR7. Ele foi lançado para celebrar sua sexta participação em Copa do Mundo, um recorde que só ele, Messi e Ochoa (que ainda não entrou em campo) conseguiram.

A cor dourada foi escolhida para homenagear o legado do craque português, resgatando a essência icônica da clássica Mercurial Superfly lançada pela primeira vez em 2009.

"O jogador profissional joga hoje dentro de um repertório de signos que há 20 anos não existia. A chuteira preta era o código da sobriedade. Esse código caiu. E a cor entra exatamente aí: ela continua sendo uma narrativa de diferenciação, só que agora o terreno é outro. No topo, a diferenciação não para na cor: ela vira biográfica. CR7 de dourado fala de legado. Messi de branco e azul fala de seleção. Mbappé mantém o rosa, mas grava nele as iniciais da família. Para esses atletas, a chuteira é narrativa pessoal", explica Rômulo Vieira da Silva, diretor de Estratégia e Planejamento da Agência End To End.

Chuteira CR7 e Neymar

Na última quarta-feira, a Nike lançou uma nova chuteira dourada de Cristiano Ronaldo, que será colocada à venda no mercado em todo o mundo. O modelo tem acabamento predominantemente dourado, incluindo sola e travas na mesma tonalidade. Apenas o logotipo da marca e a assinatura CR7 aparecem em branco.

Quem também deixou de lado as chuteiras rosas foi o atacante Neymar, que entrou pela primeira vez na Copa do Mundo na vitória contra a Escócia por 3 a 0.

“Nesta edição da Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar optaram por uma estratégia diferente: utilizaram chuteiras com designs exclusivos, sem adotar a cor rosa, escolhida pela grande maioria dos jogadores. Vale lembrar que estamos falando de três marcas patrocinadoras diferentes, das quais pelo menos duas lançaram modelos na mesma cor para esta edição do Mundial.", comenta Rene Salviano, especialista em marketing esportivo e CEO da Heatmap, agência de marketing esportivo.

Franceses tamém em outra 'pegada'

Outros craques desta Copa também exibem suas peculiaridades. O francês Kylian Mbappé atua com chuteiras cor-de-rosa personalizadas. O principal símbolo gravado é a sigla "KEWJF", que reúne as iniciais da sua família: "K" de Kylian; "E" do seu irmão, o também jogador Ethan Mbappé; "W" do pai, Wilfrid; "J" do irmão mais velho, Jirès Kembo Ekoko; e "F" da mãe, Fayza Lamari. O calçado traz ainda a inscrição "Kyks Legacy" com o desenho de uma coroa, em referência ao seu apelido, além dos nomes dos seus sobrinhos, Ibayah e Lana.

Já Michael Olise, do Bayern de Munique e seleção francesa, foi no sentido oposto e abriu mão de receber milhões de dólares em contrato de patrocínio de chuteiras. O motivo tem a ver com conforto e gostos pessoais, mesmo com inúmeras ofertas das gigantes do segmento, somente pelo fato de ter o poder de escolha do que usar em campo.