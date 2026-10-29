Esporte

João Fonseca e Roger Federer vão bater bola juntos em São Paulo; veja quando

Encontro será realizado durante evento promovido pela On, marca esportiva que patrocina o brasileiro e tem o suíço como acionista

João Fonseca e Roger Federer: tenistas se encontrarão em dezembro

João Fonseca e Roger Federer: tenistas se encontrarão em dezembro

Marina Borges
Marina Borges

Colaboradora

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 15h56.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreJoão Fonseca
Saiba mais

João Fonseca e Roger Federer vão se encontrar em São Paulo, no dia 5 de dezembro, para bater bola juntos. A atividade fará parte do On Clubhouse Nights, evento promovido pela On, marca suíça de artigos esportivos da qual o ex-número 1 do mundo é acionista e que também patrocina o tenista brasileiro.

A confirmação veio após uma interação entre os dois nas redes sociais. Na ocasião, Fonseca revelou que gostaria de jogar com Federer, que respondeu positivamente ao convite. O encontro não será uma partida oficial do circuito profissional, mas uma ação promocional que reunirá tênis, música e entretenimento em um evento para convidados.

Como surgiu o convite de João Fonseca a Federer?

A aproximação começou quando João Fonseca respondeu a uma pergunta enviada por um patrocinador nas redes sociais. O brasileiro afirmou que o suíço é uma de suas principais inspirações dentro e fora das quadras.

Com certeza, quem eu mais gostaria de bater uma bola é o Roger Federer. Sempre foi uma inspiração para mim, dentro e fora das quadras. Pelo menos bater uma bolinha com ele seria um sonho”, disse o tenista.

Federer respondeu ao comentário com um convite aceito pelo brasileiro: “Então, vamos jogar. Tô dentro!”.

A interação repercutiu entre os fãs de tênis e antecipou o encontro, posteriormente confirmado pela On. Em vídeo divulgado pela marca, o suíço também afirmou que voltará ao Brasil após anos sem visitar o país e que encontrará Fonseca na quadra durante o evento em São Paulo.

Quando será o encontro entre Federer e João Fonseca?

O bate-bola entre o suíço e o brasileiro está marcado para sábado, 5 de dezembro, durante o On Clubhouse Nights, em São Paulo. A programação completa e os detalhes sobre o formato da atividade ainda não foram divulgados publicamente.

A visita marcará o retorno de Federer ao Brasil após 14 anos. A última passagem do tenista pelo país ocorreu em dezembro de 2012, quando disputou partidas de exibição em São Paulo.

João Fonseca também enfrentará Carlos Alcaraz em dezembro

O encontro com Federer não será o único compromisso de exibição de Fonseca no mês. No dia 12 de dezembro, o brasileiro enfrentará o espanhol Carlos Alcaraz no São Paulo Super Match, no Nubank Parque, estádio do Palmeiras, na capital paulista.

A partida está marcada para às 17h (horário de Brasília) e será realizada uma semana após o evento com Federer. Diferentemente do bate-bola promovido pela On, o confronto com Alcaraz será uma exibição entre os dois tenistas, sem valer pontos para o ranking profissional.

Acompanhe tudo sobre:João FonsecaRoger FedererTênis (esporte)

Mais de Esporte

Por que jogadores de Flamengo e Palmeiras ficaram de fora da convocação da Seleção?

Convocação da Seleção Brasileira: veja lista de Ancelotti para amistosos de novembro

Flamengo amplia chances de título no Brasileirão após empate do Palmeiras; veja números

Fórmula 1: Viracopos recebe 800 toneladas de equipamentos para o GP de São Paulo

Mais na Exame

Casual

O retorno da Versace à alta-costura: o que esperar do futuro com Pieter Mulier

Apresentado por SICREDI

De imóveis à diversificação: como casal transformou sua forma de investir

Esporte

Por que jogadores de Flamengo e Palmeiras ficaram de fora da convocação da Seleção?

Pop

É o fim da linha para Giovanna Gold? Enquete diz que a sister deixa o jogo nesta quinta, 29