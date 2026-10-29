João Fonseca e Roger Federer vão bater bola juntos em São Paulo; veja quando

João Fonseca e Roger Federer vão se encontrar em São Paulo, no dia 5 de dezembro, para bater bola juntos. A atividade fará parte do On Clubhouse Nights, evento promovido pela On, marca suíça de artigos esportivos da qual o ex-número 1 do mundo é acionista e que também patrocina o tenista brasileiro.

A confirmação veio após uma interação entre os dois nas redes sociais. Na ocasião, Fonseca revelou que gostaria de jogar com Federer, que respondeu positivamente ao convite. O encontro não será uma partida oficial do circuito profissional, mas uma ação promocional que reunirá tênis, música e entretenimento em um evento para convidados.

Como surgiu o convite de João Fonseca a Federer?

A aproximação começou quando João Fonseca respondeu a uma pergunta enviada por um patrocinador nas redes sociais. O brasileiro afirmou que o suíço é uma de suas principais inspirações dentro e fora das quadras.

“Com certeza, quem eu mais gostaria de bater uma bola é o Roger Federer. Sempre foi uma inspiração para mim, dentro e fora das quadras. Pelo menos bater uma bolinha com ele seria um sonho”, disse o tenista.

Federer respondeu ao comentário com um convite aceito pelo brasileiro: “Então, vamos jogar. Tô dentro!”.

A interação repercutiu entre os fãs de tênis e antecipou o encontro, posteriormente confirmado pela On. Em vídeo divulgado pela marca, o suíço também afirmou que voltará ao Brasil após anos sem visitar o país e que encontrará Fonseca na quadra durante o evento em São Paulo.

Quando será o encontro entre Federer e João Fonseca?

O bate-bola entre o suíço e o brasileiro está marcado para sábado, 5 de dezembro, durante o On Clubhouse Nights, em São Paulo. A programação completa e os detalhes sobre o formato da atividade ainda não foram divulgados publicamente.

A visita marcará o retorno de Federer ao Brasil após 14 anos. A última passagem do tenista pelo país ocorreu em dezembro de 2012, quando disputou partidas de exibição em São Paulo.

João Fonseca também enfrentará Carlos Alcaraz em dezembro

O encontro com Federer não será o único compromisso de exibição de Fonseca no mês. No dia 12 de dezembro, o brasileiro enfrentará o espanhol Carlos Alcaraz no São Paulo Super Match, no Nubank Parque, estádio do Palmeiras, na capital paulista.

A partida está marcada para às 17h (horário de Brasília) e será realizada uma semana após o evento com Federer. Diferentemente do bate-bola promovido pela On, o confronto com Alcaraz será uma exibição entre os dois tenistas, sem valer pontos para o ranking profissional.