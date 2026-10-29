Por que Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor Bola de Ouro de todos os tempos?

Cristiano Ronaldo foi eleito o dono da melhor edição da Bola de Ouro de todos os tempos em uma votação popular promovida pela revista France Football. O português venceu com a temporada de 2008, quando defendia o Manchester United, superando a versão de Lionel Messi de 2012. A iniciativa recebeu o nome de B.O.A.T., sigla em inglês para Ballon d'Or of All Time (uma brincadeira com o termo G.O.A.T.).

O resultado foi divulgado nesta semana e colocou a temporada de 2017 de Cristiano Ronaldo na terceira posição. Apesar do reconhecimento dos torcedores, a votação não representa uma nova premiação oficial da Bola de Ouro: trata-se de uma iniciativa interativa da revista para eleger as temporadas históricas favoritas do público. Além disso, os participantes precisavam pagar para registrar seus votos.

O que Cristiano Ronaldo conquistou em 2008?

A escolha da temporada de 2008 está relacionada aos resultados individuais e coletivos alcançados por Cristiano Ronaldo no Manchester United. O atacante foi um dos principais nomes da equipe comandada por Alex Ferguson, que conquistou a Premier League e a Champions League na temporada 2007-2008.

Naquele período, o português marcou 42 gols em todas as competições pelo clube. Foram 31 gols no Campeonato Inglês, desempenho que lhe garantiu a artilharia da competição e a Chuteira de Ouro europeia, prêmio concedido ao maior goleador das ligas nacionais da Europa.

Além dos títulos coletivos, Ronaldo também recebeu os principais reconhecimentos individuais de sua carreira até então. Em dezembro de 2008, conquistou sua primeira Bola de Ouro, superando Lionel Messi e Fernando Torres na votação tradicional da revista francesa. Também foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa naquele ano.

Como funcionou a votação B.O.A.T da France Football?

A iniciativa B.O.A.T. permitiu que os torcedores escolhessem as temporadas que consideravam as melhores da história da Bola de Ouro. Em vez de eleger apenas um jogador, a proposta colocava em disputa diferentes versões de atletas em anos específicos, como Cristiano Ronaldo em 2008 e Lionel Messi em 2012.

A participação, porém, não era gratuita. Cada voto custava 1 euro (cerca de R$ 6), e os usuários podiam votar mais de uma vez. A campanha também oferecia a possibilidade de concorrer a dois ingressos para a cerimônia da Bola de Ouro de 2027.

Por esse formato, o resultado deve ser interpretado como uma escolha do público participante, e não como uma avaliação definitiva sobre qual jogador teve a melhor temporada. A possibilidade de votos múltiplos pagos também diferencia a enquete de uma pesquisa convencional de opinião.

Vale mencionar que a votação B.O.A.T. não altera o histórico oficial da Bola de Ouro, que segue registrando os vencedores de cada edição anual.