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Fase de grupos copa 2026

Neymar provoca 'guru' que previu eliminação do Brasil e título da Holanda na Copa

Camisa 10 da Seleção Brasileira ironizou Joachim Klement depois da eliminação da Holanda, apontada pelo economista como favorita ao título

Neymar: jogador ficou no banco na vitória do Brasil contra o Japão (Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Neymar: jogador ficou no banco na vitória do Brasil contra o Japão (Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 30 de junho de 2026 às 11h54.

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Neymar voltou a usar as redes sociais para provocar o economista e matemático Joachim Klement, que acumulou previsões frustradas nesta Copa do Mundo de 2026. Depois de ironizar o especialista pela classificação do Brasil diante do Japão, o camisa 10 da Seleção Brasileira aproveitou a eliminação da Holanda para fazer uma nova brincadeira.

Klement havia apontado a seleção holandesa como favorita ao título inédito do Mundial. No entanto, a campanha terminou ainda nos 16 avos de final. A Holanda foi eliminada pelo Marrocos nos pênaltis por 3 a 2, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.

Após a queda da Laranja Mecânica, Neymar respondeu a um comentário em sua publicação anterior e voltou a provocar o economista. "Errou de novo", escreveu o atacante, acompanhado de emojis de risada.

Previsões contra o Brasil e a Alemanha também falharam

A troca de provocações começou depois que Klement projetou a eliminação do Brasil para o Japão. A previsão, porém, caiu por terra com a vitória brasileira por 2 a 1, resultado que garantiu a equipe de Carlo Ancelotti nas oitavas de final. Na ocasião, Neymar já havia ironizado o estudioso ao publicar: "Sr. Joachim Klement... Favor tentar na próxima Copa".

As previsões equivocadas não pararam por aí. O alemão também afirmou que a Alemanha superaria os Estados Unidos com tranquilidade. Em vez disso, a equipe acabou eliminada pelo Paraguai nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal.

Histórico de acertos pesou na fama do economista

Apesar dos erros nesta edição do torneio, Joachim Klement ganhou notoriedade por acertar os campeões das últimas três Copas do Mundo: Alemanha (2014), França (2018) e Argentina (2022). O retrospecto fez com que suas previsões para 2026 ganhassem repercussão, mas, até o momento, os principais palpites do economista não se confirmaram.

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