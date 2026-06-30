Neymar provoca 'guru' que previu eliminação do Brasil e título da Holanda na Copa

Neymar: jogador ficou no banco na vitória do Brasil contra o Japão (Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Colaboradora
Publicado em 30 de junho de 2026 às 11h54.
Neymar voltou a usar as redes sociais para provocar o economista e matemático Joachim Klement, que acumulou previsões frustradas nesta Copa do Mundo de 2026. Depois de ironizar o especialista pela classificação do Brasil diante do Japão, o camisa 10 da Seleção Brasileira aproveitou a eliminação da Holanda para fazer uma nova brincadeira.
Klement havia apontado a seleção holandesa como favorita ao título inédito do Mundial. No entanto, a campanha terminou ainda nos 16 avos de final. A Holanda foi eliminada pelo Marrocos nos pênaltis por 3 a 2, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.
Após a queda da Laranja Mecânica, Neymar respondeu a um comentário em sua publicação anterior e voltou a provocar o economista. "Errou de novo", escreveu o atacante, acompanhado de emojis de risada.
A troca de provocações começou depois que Klement projetou a eliminação do Brasil para o Japão. A previsão, porém, caiu por terra com a vitória brasileira por 2 a 1, resultado que garantiu a equipe de Carlo Ancelotti nas oitavas de final. Na ocasião, Neymar já havia ironizado o estudioso ao publicar: "Sr. Joachim Klement... Favor tentar na próxima Copa".
As previsões equivocadas não pararam por aí. O alemão também afirmou que a Alemanha superaria os Estados Unidos com tranquilidade. Em vez disso, a equipe acabou eliminada pelo Paraguai nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal.
Apesar dos erros nesta edição do torneio, Joachim Klement ganhou notoriedade por acertar os campeões das últimas três Copas do Mundo: Alemanha (2014), França (2018) e Argentina (2022). O retrospecto fez com que suas previsões para 2026 ganhassem repercussão, mas, até o momento, os principais palpites do economista não se confirmaram.