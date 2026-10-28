Ronaldinho volta ao futebol após 11 anos e vira negócio para clube italiano

RESUMO ＋ Ronaldinho Gaúcho voltará ao futebol profissional aos 46 anos em 15 de novembro, no clássico entre o Ravenna FC e o Forlì. Antes da estreia, o clube da terceira divisão italiana explora a chegada do brasileiro com produtos licenciados, cards colecionáveis e uma camisa especial de 129 euros.

O retorno de Ronaldinho Gaúcho ao futebol profissional, mais de uma década depois de sua última partida oficial, virou uma oportunidade comercial para o Ravenna FC. O clube da terceira divisão italiana confirmou que o brasileiro, aos 46 anos, entrará em campo no clássico contra o Forlì, em 15 de novembro. Antes da estreia, a contratação já impulsiona a venda de produtos licenciados e coloca a equipe no noticiário internacional.

A camisa especial com o nome do ex-jogador custa 129 euros (cerca de R$ 770) na loja oficial do clube. A coleção também inclui shorts por 49 euros (cerca de R$ 290) e bonés por 35 euros (cerca de R$ 208). Os produtos fazem parte da linha Ronaldinho x Ravenna FC by Cipriani, desenvolvida em torno da chegada do brasileiro. As informações sobre os preços foram publicadas pelos portais italianos Virgilio e Corriere Romagna.

Chegada de Ronaldinho impulsiona negócios do Ravenna

A estratégia do clube vai além do uniforme. Em parceria com a Panini, o Ravenna lançou pacotes de cards colecionáveis com imagens de Ronaldinho usando a camisa da equipe. Cada pacote contém duas cartas e pode incluir uma de três versões especiais, que dão direito a brindes diferentes: boné oficial, camisa autografada ou a chance de participar de um encontro com o brasileiro e assistir à partida de seu retorno.

A iniciativa transforma a expectativa pela estreia em um produto que pode ser comprado antes do jogo. Os pacotes estão previstos para venda no site da Panini, nas lojas oficiais do Ravenna e em bancas selecionadas, com previsão de chegada também a determinados pontos de venda da rede Autogrill. O lançamento foi anunciado pelo próprio clube em outubro.

O movimento comercial começou ainda em junho, quando a contratação foi apresentada em Miami. Na ocasião, a camisa especial já estava disponível no site do Ravenna por 129 euros. Segundo o Corriere Romagna, a procura pela peça começou poucas horas após o anúncio. Em agosto, Ronaldinho também participou de um encontro com torcedores na praia de Marina di Ravenna, ampliando o contato com o público local antes da partida.

A confirmação da volta de Ronaldinho aos gramados também elevou a procura por entradas para Ravenna x Forlì. Em reportagem publicada no último sábado, 24 de outubro, o jornal Il Resto del Carlino relatou que o clube vinha recebendo ligações e solicitações de ingressos e credenciamentos de diferentes localidades. Na ocasião, as regras de venda ainda não haviam sido divulgadas oficialmente.

A capacidade atual do estádio Bruno Benelli é de aproximadamente 4.943 espectadores. Com a prioridade de compra dos sócios, a quantidade de entradas disponível para o público geral pode ser limitada. Até a publicação das regras oficiais de venda, porém, não é possível afirmar que os ingressos estejam esgotados.

O interesse pela partida também reflete uma estratégia mais ampla do Ravenna. Em análise publicada em agosto, o The Guardian apontou que a chegada de Ronaldinho ajudou a ampliar a visibilidade internacional do clube e reacendeu o debate entre torcedores sobre o equilíbrio entre crescimento comercial e preservação da identidade da equipe. O jornal também relatou que a camisa de edição limitada havia se esgotado poucas horas após o lançamento inicial.

Quando Ronaldinho volta a jogar?

A partida contra o Forlì está marcada para 15 de novembro, às 17h30 no horário local (13h30 no horário de Brasília), no estádio Bruno Benelli, em Ravenna. Esta será a primeira participação oficial do brasileiro desde setembro de 2015, quando defendeu o Fluminense.

A chegada ao Ravenna foi anunciada em junho pelo proprietário do clube, o empresário Ignazio Cipriani. O acordo inclui uma participação minoritária de Ronaldinho na equipe, além de seu papel como jogador e embaixador do projeto. A ambição é aumentar a projeção internacional do clube e fortalecer sua presença dentro e fora de campo.