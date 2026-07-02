Brasil x Noruega: supercomputador da Opta prevê qual seleção vencerá o confronto na Copa

O Brasil chega às oitavas de final da Copa do Mundo em um momento de crescimento dentro da competição. Embora ainda não tenha apresentado uma atuação dominante, a seleção tem demonstrado capacidade para reagir durante as partidas e encontrar alternativas para superar adversidades, como ocorreu na vitória de virada sobre o Japão, nesta última segunda-feira, 29.

Esse cenário se reflete nas projeções do supercomputador da Opta, empresa britânica especializada em estatísticas esportivas, que atribui à equipe brasileira 64,47% de probabilidade de derrotar a Noruega e avançar às quartas de final.

A recuperação diante dos japoneses reforçou o trabalho de Carlo Ancelotti à frente da seleção. O treinador manteve Casemiro entre os titulares, decisão que foi recompensada com o gol de empate, e promoveu a entrada de Gabriel Martinelli, que também balançou as redes e definiu o triunfo brasileiro por 2 a 1. Até aqui, o Brasil acumula três vitórias e um empate na competição, com Vini Jr. entre os principais destaques da campanha.

Jogo contra Noruega será mais desafiador

Mesmo com o favoritismo apontado pelos cálculos da Opta, a equipe brasileira deve enfrentar dificuldades diante da Noruega. As projeções indicam que os europeus têm 35,53% de chances de garantir a classificação para as quartas de final. A seleção norueguesa voltou ao Mundial após uma campanha consistente nas Eliminatórias e reúne uma geração de jogadores que atua em grandes clubes do futebol europeu.

Entre os principais nomes da equipe estão Erling Haaland, Martin Odegaard, Alexander Sorloth, Antonio Nusa e Oscar Bobb, responsáveis por formar a base ofensiva da seleção nórdica.

A metodologia utilizada pela Opta considera mais de 25 mil simulações para cada confronto da competição. O modelo é atualizado conforme os resultados e os gols registrados ao longo do torneio, utilizando dados históricos e o desempenho recente das seleções para calcular as probabilidades. O sistema também leva em conta o nível dos adversários e repete milhares de vezes os confrontos restantes para estimar a frequência com que cada equipe alcança determinadas fases do campeonato.

Quem deve ganhar a Copa?

Essas projeções também colocam o Brasil entre os principais candidatos ao título mundial. Segundo o levantamento, a seleção brasileira aparece na quarta colocação entre os favoritos, com 9,72% de probabilidade de conquistar o troféu, índice superior ao da Noruega e equivalente a pouco mais de três vezes a chance atribuída aos europeus.

À frente do Brasil no ranking aparecem Espanha, com 11,10%, Argentina, com 15,39%, e França, líder das projeções, com 29,56%. A Noruega figura na nona posição, com 3,05% de chances de conquistar o título da Copa do Mundo.