Marketing

A estratégia por trás da escolha de Matheus Cunha como embaixador da Snapdragon

Parceria reforça plano da Qualcomm de aproximar a Snapdragon do consumidor por meio do esporte

Matheus Cunha: jogador reforça estratégia da Snapdragon para aproximar a marca do consumidor (Divulgação)

Matheus Cunha: jogador reforça estratégia da Snapdragon para aproximar a marca do consumidor (Divulgação)

Soraia Alves
Soraia Alves

Repórter de Marketing

Publicado em 2 de julho de 2026 às 16h31.

Pouco antes do início da Copa do Mundo 2026, a Qualcomm anunciou Matheus Cunha como embaixador da linha de processadores Snapdragon. A parceria tem como foco os mercados da companhia na América Latina, em especial o Brasil.

Para além de uma iniciativa que ajuda a empresa norte-americana a surfar no assunto do momento, a parceria, cujo contrato tem duração de um ano, reforça um movimento que a Qualcomm começou há alguns anos: a aproximação da Snapdragon com o universo esportivo.

Como uma das maiores desenvolvedoras de semicondutores do mundo, a Qualcomm é o tipo de empresa que está por trás do produto. A companhia, cujo faturamento em 2025 atingiu US$ 44,3 bilhões, fornece processadores e tecnologias de conectividade para fabricantes como Samsung, Xiaomi, Motorola, Honor, Asus, Dell e Lenovo. Por isso, o reconhecimento pelo consumidor final quase nunca é imediato.

E é justamente esse contexto que explica o interesse da marca no futebol. À medida que expandiu sua atuação para novos segmentos, incluindo smartphones premium, notebooks com IA, wearables e dispositivos conectados, a empresa entendeu que precisava tornar a Snapdragon uma marca reconhecida diretamente pelo consumidor.

“No momento em que começamos a entrar no setor B2C, vimos a necessidade de buscar formas de nos conectar diretamente com os consumidores. A construção de uma marca se dá muito por conectá-la a paixões, que podem ser o esporte, a música, a culinária... Encontrando essa janela de oportunidade, é possível criar uma proposta de valor e, então, construir a conexão da marca com o público”, analisa Allan Giangrossi, CMO da Qualcomm para a América Latina.

Da F1 à Premier League

Para a Snapdragon, o esporte funciona como essa “janela de oportunidade” para contextualizar a performance e a velocidade dos processadores da marca em ambientes de alta competitividade. E, justamente por querer destacar esses conceitos, a primeira associação da marca no universo esportivo foi com a Fórmula 1, como patrocinadora da Ferrari entre 2022 e 2023.

Posteriormente, o patrocínio migrou para a Mercedes, onde permanece até hoje.

“A Fórmula 1 é uma categoria que representa um segmento premium, o que se alinha ao posicionamento da Snapdragon como uma marca de equipamentos tecnológicos de alto padrão”, diz Giangrossi.

Em 2023, a Snapdragon passou a olhar para o futebol como espaço de exposição de marca e fechou um contrato de patrocínio master com o Manchester United. Os valores do acordo não foram divulgados, mas, na época, a imprensa europeia citou uma negociação em torno de US$ 80 milhões por ano.

“O Manchester United é um clube da Premier League, que há algum tempo é o campeonato mais forte do mundo. Além disso, o time possui uma das maiores legiões de fãs nas mídias sociais. E é extremamente forte no mercado chinês, o que é crucial para a Qualcomm, já que muitos dos nossos parceiros fabricantes estão localizados na China”, destaca o executivo.

Da Premier League à Copa do Mundo

O contrato de patrocínio da Snapdragon com o Manchester United tem validade prevista até 2029. É natural, portanto, que a marca tenha escolhido Matheus Cunha, jogador do United e da Seleção Brasileira, para sua estratégia focada na Copa do Mundo.

Segundo Giangrossi, Cunha foi uma “escolha muito óbvia e segura” para a companhia, pois, além de já conhecer a marca, é um jogador que se destaca pela representatividade brasileira.

“Cunha é natural de João Pessoa, na Paraíba. Ele representa muitas pessoas do nosso país e tem uma história de superação que ressoa com o povo brasileiro. Ele também é extremamente articulado e tem facilidade em explicar a tecnologia Snapdragon de forma leve.”

Nas campanhas, o jogador aparece utilizando notebooks equipados com Snapdragon X Series, smartphones, óculos inteligentes Ray-Ban Meta e outros dispositivos conectados pela tecnologia da empresa.

Para o CMO da Qualcomm, os conteúdos integram uma estratégia vinculada à nova forma de consumir eventos esportivos, com o público conectado à segunda tela. “É nesse ambiente que a Snapdragon concentra boa parte de suas ativações. Temos mais de 6 milhões de seguidores na América Latina, com forte presença no TikTok e Instagram", diz.

"E, se o hexa vier, já temos uma grande quantidade de conteúdo pronto para ser veiculado, para fazer muito barulho e comemorar a vitória”, finaliza.

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