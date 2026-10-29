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Vasco x Flamengo: veja quem ganhou mais no retrospecto do clássico

Rubro-Negro leva vantagem no histórico geral e também no Campeonato Brasileiro; equipes se enfrentam nesta quinta-feira, 29, pela Série A

Vasco x Flamengo: Rubro-Negro leva vantagem no retrospecto geral (Gilvan de Souza/Flamengo)

Vasco x Flamengo: Rubro-Negro leva vantagem no retrospecto geral (Gilvan de Souza/Flamengo)

Marina Borges
Marina Borges

Colaboradora

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 19h07.

Última atualização em 29 de outubro de 2026 às 19h29.

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Vasco e Flamengo voltam a se enfrentar nesta quinta-feira, 29, pelo Campeonato Brasileiro, em mais um capítulo do Clássico dos Milhões. No retrospecto geral, a vantagem é rubro-negra: são 168 vitórias do Flamengo, contra 139 do Vasco, além de 124 empates, em um total de 431 partidas, segundo levantamento do Flaestatística.

O Flamengo também marcou mais gols ao longo da história do confronto. De acordo com os mesmos dados, foram 574 gols rubro-negros e 534 vascaínos.

Qual é o retrospecto geral de Vasco x Flamengo?

São mais de 100 anos de rivalidade entre Vasco e Flamengo, iniciada em 1922. Desde então, os clubes protagonizaram confrontos por diferentes competições, incluindo Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro e torneios amistosos.

Confira os números gerais:

  • Jogos: 431
  • Vitórias do Flamengo: 168
  • Vitórias do Vasco: 139
  • Empates: 124
  • Gols do Flamengo: 574
  • Gols do Vasco: 534

Os dados mostram vantagem rubro-negra tanto no número de vitórias quanto no total de gols marcados.

Quem venceu mais vezes no Brasileirão?

A vantagem do Flamengo também aparece no recorte do Campeonato Brasileiro. Segundo os números divulgados pelo clube rubro-negro antes de um dos confrontos recentes, as equipes haviam se enfrentado 67 vezes pela competição nacional.

Nesse período, o Flamengo somava 24 vitórias, enquanto o Vasco tinha 17. Outros 26 jogos terminaram empatados. O Rubro-Negro também levava vantagem nos gols: 89 contra 74.

Apesar da vantagem rubro-negra no retrospecto geral, a maior goleada da história do clássico pertence ao Vasco. Em 26 de abril de 1931, pelo Campeonato Carioca, o Cruz-Maltino venceu por 7 a 0.

A maior vitória do Flamengo sobre o rival aconteceu em 2 de junho de 2024. Pelo Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro venceu por 6 a 1, no Maracanã, em uma partida que estabeleceu o maior placar rubro-negro no confronto.

O Flamengo chega ao clássico desta quinta-feira, 29, às 20h, no Estádio Nilton Santos, na liderança do Brasileirão, com 70 pontos em 32 jogos, e segue na disputa pelo título. Já o Vasco ocupa a 13ª colocação, com 38 pontos em 31 partidas, e busca se afastar da zona de rebaixamento.

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