Esporte

Fase de grupos copa 2026

Se o Brasil vencer a Noruega, quando será o próximo jogo na Copa do Mundo?

Se vencer a partida no próximo domingo, 5, Seleção Brasileira pode enfrentar Inglaterra ou México nas quartas de final

Seleção Brasileira: equipe se classificou para as oitavas ao derrotar o Japão por 2 a 0 na última segunda-feira, 29 (Paul ELLIS / AFP)

Seleção Brasileira: equipe se classificou para as oitavas ao derrotar o Japão por 2 a 0 na última segunda-feira, 29 (Paul ELLIS / AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 2 de julho de 2026 às 05h01.

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Se o Brasil vencer a Noruega no próximo domingo, 5, às 17h (horário de Brasília), garantirá vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

A Seleção Brasileira chegou às oitavas após vencer o Japão por 2 a 1, de virada, com um gol de Gabriel Martinelli aos 50 minutos do segundo tempo.

Já a Noruega garantiu a classificação ao superar a Costa do Marfim por 2 a 1, com gols de Nusa e Haaland.

Se vencer a seleção norueguesa, a equipe comandada por Carlo Ancelotti voltará a campo no próximo sábado, 11, às 18h.

Quando será o próximo jogo do Brasil se vencer a Noruega?

Em caso de vitória sobre a Noruega, o Brasil disputará as quartas de final da Copa do Mundo de 2026 no sábado, 11 de julho, às 18h.

Quem o Brasil pode enfrentar nas quartas de final?

O adversário sairá do confronto entre México e Inglaterra, que também jogam no domingo, 5, às 21h.

Calendário do mata-mata da Copa do Mundo de 2026

  • Oitavas de final: 4 a 7 de julho
  • Quartas de final: 9 a 11 de julho
  • Semifinais: 14 e 15 de julho
  • Disputa pelo terceiro lugar: 18 de julho
  • Final: 19 de julho

O Brasil já venceu a Noruega?

Não. O retrospecto entre as seleções conta com apenas quatro partidas, e todas terminaram de forma favorável aos noruegueses: foram duas vitórias da Noruega e dois empates.

O único confronto entre as equipes em Copas do Mundo aconteceu em 1998, na França. Na última rodada da fase de grupos, a Noruega venceu o Brasil por 2 a 1. Mesmo com a derrota, a Seleção avançou como líder da chave e terminou a competição com o vice-campeonato.

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