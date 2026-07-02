Se o Brasil vencer a Noruega, quando será o próximo jogo na Copa do Mundo?

Seleção Brasileira: equipe se classificou para as oitavas ao derrotar o Japão por 2 a 0 na última segunda-feira, 29 (Paul ELLIS / AFP)
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Publicado em 2 de julho de 2026 às 05h01.
Se o Brasil vencer a Noruega no próximo domingo, 5, às 17h (horário de Brasília), garantirá vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.
A Seleção Brasileira chegou às oitavas após vencer o Japão por 2 a 1, de virada, com um gol de Gabriel Martinelli aos 50 minutos do segundo tempo.
Já a Noruega garantiu a classificação ao superar a Costa do Marfim por 2 a 1, com gols de Nusa e Haaland.
Se vencer a seleção norueguesa, a equipe comandada por Carlo Ancelotti voltará a campo no próximo sábado, 11, às 18h.
Em caso de vitória sobre a Noruega, o Brasil disputará as quartas de final da Copa do Mundo de 2026 no sábado, 11 de julho, às 18h.
O adversário sairá do confronto entre México e Inglaterra, que também jogam no domingo, 5, às 21h.
Não. O retrospecto entre as seleções conta com apenas quatro partidas, e todas terminaram de forma favorável aos noruegueses: foram duas vitórias da Noruega e dois empates.
O único confronto entre as equipes em Copas do Mundo aconteceu em 1998, na França. Na última rodada da fase de grupos, a Noruega venceu o Brasil por 2 a 1. Mesmo com a derrota, a Seleção avançou como líder da chave e terminou a competição com o vice-campeonato.