Quem é Rafaela Pimenta, agente brasileira que cuida da carreira de Haaland

Haaland: jogador é agenciado por brasileira (Justin Setterfield/AFP)
Colaboradora
Publicado em 1 de julho de 2026 às 06h35.
Enquanto Erling Haaland encanta o mundo em sua primeira Copa do Mundo, uma brasileira acompanha de perto cada passo do atacante norueguês. Longe dos holofotes dos gramados, Rafaela Pimenta é uma das principais responsáveis pela gestão da carreira do camisa 9 e celebra o impacto que o torneio tem provocado dentro e fora de campo.
Empresária reconhecida no mercado do futebol, Rafaela assumiu definitivamente a representação de Haaland após a morte de Mino Raiola, em 2022. Desde então, passou a conduzir negociações, contratos de patrocínio e a estratégia de imagem de um dos atletas mais valiosos do planeta.
Natural do Brasil e formada em Direito, Rafaela Pimenta construiu sua carreira ao lado de Mino Raiola, um dos empresários mais influentes da história do futebol. Durante mais de duas décadas, participou de algumas das maiores transferências do esporte, trabalhando diretamente em negociações envolvendo nomes como Zlatan Ibrahimović, Paul Pogba, Gianluigi Donnarumma, Matthijs de Ligt e o próprio Haaland.
Com a morte de Raiola, tornou-se a principal responsável pela agência e manteve sob sua gestão alguns dos maiores jogadores do futebol mundial.
Rafaela acompanha Haaland desde que o atacante tinha apenas 18 anos, quando deixou o Molde para defender o Red Bull Salzburg. Desde então, participou de todas as grandes decisões da carreira do norueguês, incluindo as transferências para Borussia Dortmund e Manchester City.
Em entrevista ao ge, a empresária contou que acompanha de perto a evolução do jogador e revelou que a Copa do Mundo potencializou ainda mais sua imagem global.
"Estamos no meio da Copa e ele já superou o Beckham", afirmou, ao comentar o crescimento das redes sociais do atacante durante o torneio.
Segundo Rafaela, a realização da Copa do Mundo nos Estados Unidos ampliou ainda mais a exposição de Haaland. Para ela, o atacante reúne características que o aproximam do perfil de ídolo esportivo valorizado pelo público americano.
A empresária explicou que toda a estratégia comercial foi pensada para aproveitar a visibilidade do Mundial, reunindo patrocinadores com forte presença no torneio e ampliando o alcance da marca do jogador.
"A gente simplesmente pegou o que é orgânico e mostrou para o mundo, porque também, se fosse artificial, não ia vingar. O orgânico dele combina, então é um match perfeito", resumiu.
Com a Noruega nas oitavas de final após vitória sobre a Costa do Marfim, Rafaela viverá um dilema. Brasileira declarada e torcedora da Seleção, ela também representa o principal astro da equipe europeia.
"Vai ser super legal ver o nosso Brasil jogando, no meu caso, com o meu jogador", afirmou a agente, que brincou sobre o coração dividido entre o país de origem e o atleta que representa
A Noruega venceu a Costa do Marfim nesta terça-feira por 2 a 1 e se garantiu nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Vai encarar o Brasil no próximo domingo, a partir das 17h.
A seleção nórdica é uma das poucas que têm um retrospecto favorável contra o país pentacampeão do mundo.
O histórico entre Brasil e Noruega em Copas do Mundo é limitado, mas carrega um peso: trata-se de um dos raros confrontos em que a seleção brasileira leva desvantagem.
As duas equipes se enfrentaram apenas uma vez na história dos Mundiais, na Copa do Mundo de 1998, na França. Na ocasião, a Noruega venceu o Brasil por 2 a 1, em partida válida pela última rodada da fase de grupos