Quem é Rafaela Pimenta, agente brasileira que cuida da carreira de Haaland

Enquanto Erling Haaland encanta o mundo em sua primeira Copa do Mundo, uma brasileira acompanha de perto cada passo do atacante norueguês. Longe dos holofotes dos gramados, Rafaela Pimenta é uma das principais responsáveis pela gestão da carreira do camisa 9 e celebra o impacto que o torneio tem provocado dentro e fora de campo.

Empresária reconhecida no mercado do futebol, Rafaela assumiu definitivamente a representação de Haaland após a morte de Mino Raiola, em 2022. Desde então, passou a conduzir negociações, contratos de patrocínio e a estratégia de imagem de um dos atletas mais valiosos do planeta.

Brasileira herdou legado de Mino Raiola

Natural do Brasil e formada em Direito, Rafaela Pimenta construiu sua carreira ao lado de Mino Raiola, um dos empresários mais influentes da história do futebol. Durante mais de duas décadas, participou de algumas das maiores transferências do esporte, trabalhando diretamente em negociações envolvendo nomes como Zlatan Ibrahimović, Paul Pogba, Gianluigi Donnarumma, Matthijs de Ligt e o próprio Haaland.

Com a morte de Raiola, tornou-se a principal responsável pela agência e manteve sob sua gestão alguns dos maiores jogadores do futebol mundial.

Relação com Haaland começou antes da explosão mundial

Rafaela acompanha Haaland desde que o atacante tinha apenas 18 anos, quando deixou o Molde para defender o Red Bull Salzburg. Desde então, participou de todas as grandes decisões da carreira do norueguês, incluindo as transferências para Borussia Dortmund e Manchester City.

Em entrevista ao ge, a empresária contou que acompanha de perto a evolução do jogador e revelou que a Copa do Mundo potencializou ainda mais sua imagem global.

"Estamos no meio da Copa e ele já superou o Beckham", afirmou, ao comentar o crescimento das redes sociais do atacante durante o torneio.

Imagem de Haaland cresce nos Estados Unidos

Segundo Rafaela, a realização da Copa do Mundo nos Estados Unidos ampliou ainda mais a exposição de Haaland. Para ela, o atacante reúne características que o aproximam do perfil de ídolo esportivo valorizado pelo público americano.

A empresária explicou que toda a estratégia comercial foi pensada para aproveitar a visibilidade do Mundial, reunindo patrocinadores com forte presença no torneio e ampliando o alcance da marca do jogador.

"A gente simplesmente pegou o que é orgânico e mostrou para o mundo, porque também, se fosse artificial, não ia vingar. O orgânico dele combina, então é um match perfeito", resumiu.

Coração dividido em um possível Brasil x Noruega

Com a Noruega nas oitavas de final após vitória sobre a Costa do Marfim, Rafaela viverá um dilema. Brasileira declarada e torcedora da Seleção, ela também representa o principal astro da equipe europeia.

"Vai ser super legal ver o nosso Brasil jogando, no meu caso, com o meu jogador", afirmou a agente, que brincou sobre o coração dividido entre o país de origem e o atleta que representa