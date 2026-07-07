Esporte

Fase de grupos copa 2026

Após eliminação, líderes da seleção fazem apelo à CBF para 2030

Danilo, Casemiro e Neymar defenderam estabilidade política e técnica para o próximo ciclo após a eliminação na Copa do Mundo 2026

Copa do Mundo: jogadores defenderam estabilidade na CBF e a manutenção do trabalho de Carlo Ancelotti (MANAN VATSYAYANA / AFP via Getty Images)

Copa do Mundo: jogadores defenderam estabilidade na CBF e a manutenção do trabalho de Carlo Ancelotti (MANAN VATSYAYANA / AFP via Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 7 de julho de 2026 às 19h47.

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Nos bastidores da eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, jogadores experientes que fazem parte da chamada "geração Neymar" pediram à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mais estabilidade política e técnica para o ciclo rumo ao Mundial de 2030.

Segundo informações do UOL, a conversa ocorreu após a derrota por 2 a 1 para a Noruega, resultado que encerrou a campanha brasileira na competição. O grupo se reuniu com o presidente da CBF, Samir Xaud, e com o secretário-geral e vice-presidente da entidade, Gustavo Dias Henrique.

'Geração Neymar' pede estabilidade para a nova seleção

De acordo com a reportagem, os atletas afirmaram que as mudanças ocorridas nos últimos anos prejudicaram a preparação da Seleção Brasileira para a Copa de 2026.

Na avaliação das lideranças do elenco, as duas trocas de presidente na CBF e a passagem de cinco treinadores diferentes comprometeram a continuidade do trabalho e dificultaram a formação de uma equipe competitiva.

Por isso, o pedido foi para que o próximo ciclo seja conduzido com mais estabilidade, tanto na gestão da entidade quanto na comissão técnica.

Apoio à continuidade de Carlo Ancelotti

Ainda segundo o UOL, os jogadores elogiaram o trabalho realizado por Carlo Ancelotti e defenderam que o treinador permaneça à frente da seleção durante os próximos quatro anos.

A ideia é que o técnico tenha tempo para desenvolver um novo grupo, com Vinicius Jr. como principal referência, ao lado de jovens como Endrick e Rayan, preservando uma linha de trabalho contínua até a Copa do Mundo de 2030.

Nos bastidores, a conversa foi recebida de forma positiva pela direção da CBF. A tendência, neste momento, é pela continuidade de Ancelotti no cargo, apesar de ajustes pontuais na comissão técnica.

Quem deixa a Seleção Brasileira após a Copa de 2026?

A eliminação para a Noruega também marcou o encerramento do ciclo de parte das principais lideranças do elenco. Neymar, Casemiro e Danilo disputaram sua última Copa do Mundo pela Seleção Brasileira. Já jogadores mais experientes, como Alisson, ainda têm futuro indefinido para o Mundial de 2030.

Além da permanência de Carlo Ancelotti, a expectativa é que Rodrigo Caetano siga como coordenador executivo e Juan continue na função de coordenador técnico. Já Davide Ancelotti, filho e auxiliar de Carlo, deixará a comissão para assumir o comando do Lille, da França.

Após a eliminação, a maior parte da delegação foi liberada para deixar a concentração nos Estados Unidos e se reunir com familiares. Um voo fretado também foi organizado para transportar funcionários e atletas que atuam no futebol brasileiro de volta ao Rio de Janeiro.

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