Esporte

Filho de Ancelotti diz que Brasil gosta de ‘jogar bonito’, mas quer ganhar

Em entrevista à BBC, Davide Ancelotti citou suas influências no esporte e explicou como vê o futebol brasileiro

Richarlison: gol do atacante na Copa de 2022 estampou manchetes no mundo todo (Justin Setterfield/Getty Images)

Richarlison: gol do atacante na Copa de 2022 estampou manchetes no mundo todo (Justin Setterfield/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 4 de maio de 2026 às 20h00.

Auxiliar da Seleção Brasileira, Davide Ancelotti resumiu o estilo de jogo do país de forma direta. Em entrevista à BBC Sport, ele afirmou que “os brasileiros amam futebol, gostam de jogar bonito, mas gostam muito de ganhar”.

Filho de Carlo Ancelotti, atual técnico do Brasil, ele disse que sua formação como treinador vem de diferentes referências.

"Pep Guardiola era inovador, um pioneiro. Jürgen Klopp na pressão alta. Roberto De Zerbi nos detalhes do terceiro homem. Sou fascinado por Diego Simeone e Unai Emery, e claro, pelo meu pai", afirmou.

O auxiliar da seleção também defendeu que não há um modelo único de jogo. “Há sempre um ponto de equilíbrio. Você se adapta aos jogadores e ao adversário, mas precisa ter ideias claras”, disse.

Sobre sua passagem pelo Botafogo, destacou o contato com os jogadores como parte central do trabalho. Segundo ele, conhecer o atleta ajuda a criar conexão e influencia até a construção de ideias para o time.

"Depois de conhecer o jogador e sua personalidade, você pensa em formas de se conectar com ele. Livros, filmes, tudo pode servir de inspiração", disse Davide.

No caso de competições entre seleções, como a Copa do Mundo, ele acredita que é fundamental haver um equilíbrio entre identidade e adaptação. Seu sonho é, no futuro, comandar "uma equipe que possa fazer coisas diferentes no mais alto nível."

 

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