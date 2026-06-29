Esporte

Fase de grupos copa 2026

Casemiro: do gol contra o Japão a um dos mais indisciplinados da história das Copas

O Brasil volta a campo nas oitavas de final contra o vencedor do duelo entre Noruega e Costa do Marfim, que se enfrentam nesta terça-feira

Casemiro celebra seu gol de empate contra o Japão (Paul ELLIS / AFP)

Casemiro celebra seu gol de empate contra o Japão (Paul ELLIS / AFP)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 29 de junho de 2026 às 19h03.

Casemiro foi decisivo na classificação do Brasil às oitavas de final da Copa do Mundo ao marcar um dos gols da vitória por 2 a 1 sobre o Japão nesta segunda-feira. O volante, no entanto, também atingiu uma marca negativa no histórico do torneio.

Com o cartão amarelo recebido na partida, o meio-campista chegou a cinco advertências em Copas do Mundo e passou a figurar entre os jogadores mais punidos da história da competição. Ele iguala outros nomes que também alcançaram essa marca ao longo de suas participações no torneio.

O Brasil volta a campo nas oitavas de final contra o vencedor do duelo entre Noruega e Costa do Marfim, que se enfrentam nesta terça-feira, 30, às 14h. A partida da seleção brasileira está prevista para domingo.

Os cartões de Casemiro

Casemiro alcançou os cinco cartões em 12 partidas disputadas em Mundiais. Entre os jogadores com o mesmo número de advertências, o mexicano Héctor Moreno também atingiu a marca no mesmo número de jogos. À frente deles está o ganês Sulley Muntari, que precisou de nove partidas para receber cinco cartões.

No topo da lista aparecem Javier Mascherano e Cafu. O argentino lidera o ranking com sete cartões amarelos em 20 jogos de Copa do Mundo. Já o ex-capitão da seleção brasileira soma seis advertências, também em 20 partidas.

Os números são baseados em levantamento da empresa de estatísticas esportivas Opta.

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