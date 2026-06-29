Casemiro: do gol contra o Japão a um dos mais indisciplinados da história das Copas

Casemiro foi decisivo na classificação do Brasil às oitavas de final da Copa do Mundo ao marcar um dos gols da vitória por 2 a 1 sobre o Japão nesta segunda-feira. O volante, no entanto, também atingiu uma marca negativa no histórico do torneio.

Com o cartão amarelo recebido na partida, o meio-campista chegou a cinco advertências em Copas do Mundo e passou a figurar entre os jogadores mais punidos da história da competição. Ele iguala outros nomes que também alcançaram essa marca ao longo de suas participações no torneio.

O Brasil volta a campo nas oitavas de final contra o vencedor do duelo entre Noruega e Costa do Marfim, que se enfrentam nesta terça-feira, 30, às 14h. A partida da seleção brasileira está prevista para domingo.

Os cartões de Casemiro

Casemiro alcançou os cinco cartões em 12 partidas disputadas em Mundiais. Entre os jogadores com o mesmo número de advertências, o mexicano Héctor Moreno também atingiu a marca no mesmo número de jogos. À frente deles está o ganês Sulley Muntari, que precisou de nove partidas para receber cinco cartões.

No topo da lista aparecem Javier Mascherano e Cafu. O argentino lidera o ranking com sete cartões amarelos em 20 jogos de Copa do Mundo. Já o ex-capitão da seleção brasileira soma seis advertências, também em 20 partidas.

Os números são baseados em levantamento da empresa de estatísticas esportivas Opta.