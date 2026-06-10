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Fase de grupos copa 2026

Quem é Alisson? Conheça o goleiro da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026

Titular da Seleção Brasileira há quase uma década, goleiro do Liverpool disputa sua terceira Copa do Mundo como uma das principais lideranças do elenco

Alisson: goleiro do Liverpool é titular da seleção brasileira ((Foto: Michael Regan/Getty Images))

Alisson: goleiro do Liverpool é titular da seleção brasileira ((Foto: Michael Regan/Getty Images))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 10 de junho de 2026 às 15h42.

Experiência, regularidade e segurança. Essas são algumas das características que fizeram de Alisson um dos principais goleiros do futebol mundial na última década. Aos 33 anos, o jogador do Liverpool chega à Copa do Mundo de 2026 como uma das lideranças da Seleção Brasileira e disputará seu terceiro Mundial consecutivo.

Considerado um dos atletas mais confiáveis de sua posição, Alisson busca conquistar o título que falta em sua trajetória pela equipe nacional.

Ficha rápida

Nome completo: Alisson Ramses Becker
Idade: 33 anos
Nascimento: Novo Hamburgo (RS)
Posição: Goleiro
Clube: Liverpool
Número na Seleção: 1
Altura: 1,93m

Das categorias de base do Inter à Europa

Alisson iniciou sua trajetória nas categorias de base do Internacional, onde seguiu os passos do irmão mais velho, Muriel, também goleiro.

Após se destacar no clube gaúcho, assumiu a titularidade da equipe principal e chamou a atenção do futebol europeu. Em 2016, foi contratado pela Roma, da Itália, onde rapidamente se transformou em um dos melhores goleiros da Serie A.

Consagração no Liverpool

O salto definitivo da carreira aconteceu em 2018, quando foi contratado pelo Liverpool.

Na Inglaterra, tornou-se peça fundamental em um dos períodos mais vitoriosos da história recente do clube. Entre os principais títulos conquistados estão a Liga dos Campeões, a Premier League, a Copa da Inglaterra e o Mundial de Clubes.

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