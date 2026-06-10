Quem é Alisson? Conheça o goleiro da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026

Alisson: goleiro do Liverpool é titular da seleção brasileira ((Foto: Michael Regan/Getty Images))
Colaboradora
Publicado em 10 de junho de 2026 às 15h42.
Experiência, regularidade e segurança. Essas são algumas das características que fizeram de Alisson um dos principais goleiros do futebol mundial na última década. Aos 33 anos, o jogador do Liverpool chega à Copa do Mundo de 2026 como uma das lideranças da Seleção Brasileira e disputará seu terceiro Mundial consecutivo.
Considerado um dos atletas mais confiáveis de sua posição, Alisson busca conquistar o título que falta em sua trajetória pela equipe nacional.
Nome completo: Alisson Ramses Becker
Idade: 33 anos
Nascimento: Novo Hamburgo (RS)
Posição: Goleiro
Clube: Liverpool
Número na Seleção: 1
Altura: 1,93m
Alisson iniciou sua trajetória nas categorias de base do Internacional, onde seguiu os passos do irmão mais velho, Muriel, também goleiro.
Após se destacar no clube gaúcho, assumiu a titularidade da equipe principal e chamou a atenção do futebol europeu. Em 2016, foi contratado pela Roma, da Itália, onde rapidamente se transformou em um dos melhores goleiros da Serie A.
O salto definitivo da carreira aconteceu em 2018, quando foi contratado pelo Liverpool.
Na Inglaterra, tornou-se peça fundamental em um dos períodos mais vitoriosos da história recente do clube. Entre os principais títulos conquistados estão a Liga dos Campeões, a Premier League, a Copa da Inglaterra e o Mundial de Clubes.