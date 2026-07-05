Noruega nunca perdeu para o Brasil; confira o retrospecto

Brasil e Noruega entram em campo neste domingo, 5, às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

Além da pressão do mata-mata, o duelo carrega um peso a mais: os noruegueses nunca perderam para o Brasil.

Ao lado de Hungria e Portugal, a Noruega é uma das três únicas seleções que enfrentaram a Seleção Brasileira em Mundiais e não sofreram uma derrota.

O retrospecto entre as seleções

Desde o primeiro encontro, em 1988, Brasil e Noruega se enfrentaram quatro vezes, com dois empates e duas vitórias norueguesas. O único confronto oficial por Copa do Mundo aconteceu em 1998, quando as seleções dividiram o Grupo A e os noruegueses venceram por 2 a 1, com gols de Tore André Flo e Kjetil Rekdal contra o gol brasileiro marcado por Bebeto.

Mesmo com a derrota, o Brasil avançou em primeiro lugar na fase de grupos daquela edição.

O confronto mais recente entre as seleções foi em 2006, em amistoso que marcou o início da preparação para a Copa de 2010.

Todos os jogos entre Brasil e Noruega