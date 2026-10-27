FBI investiga roubo milionário de cards esportivos e de Pokémon

RESUMO ＋ A polícia federal americana FBI assumiu a investigação do roubo de 6.451 cards colecionáveis de um caminhão da empresa de logística FedEx em 13 de outubro, diante da sede da empresa de autenticação Professional Sports Authenticators (PSA), na Califórnia. Uma avaliação parcial estimou em US$ 963 mil o valor de 200 das 250 encomendas furtadas.

O FBI assumiu a investigação sobre o roubo de milhares de cards colecionáveis que estavam em um caminhão da FedEx estacionado em frente à sede da Professional Sports Authenticators (PSA), em Santa Ana, na Califórnia, nos Estados Unidos.

A empresa confirmou o furto de 6.451 itens, entre cards esportivos, cartas de Pokémon e pacotes antigos de cards de beisebol, e pediu desculpas aos clientes afetados.

Segundo o The Athletic, ss objetos haviam passado recentemente pelo processo de avaliação e autenticação da PSA e estavam sendo transportados de volta aos respectivos proprietários.

Em comunicado, a companhia informou que entregou às autoridades imagens de câmeras de segurança e documentos de transporte para contribuir com as apurações. Também disponibilizou uma relação dos itens roubados e enviou os dados a plataformas de venda e casas de leilão, para facilitar a identificação de eventuais anúncios das peças.

Como aconteceu o roubo dos cards colecionáveis?

Segundo informações do Departamento de Polícia de Santa Ana, aproximadamente 250 encomendas foram furtadas em 13 de outubro. O caminhão estava estacionado diante das instalações da PSA quando o motorista se ausentou por um período estimado entre uma hora e uma hora e meia.

Segundo o The Athletic, nesse intervalo, a fechadura do veículo foi arrombada e parte da carga foi levada. Até o momento, não foram esclarecidas as circunstâncias que levaram o motorista a deixar o caminhão nem o local para onde ele foi durante a ausência.

As autoridades locais informaram que o FBI passaria a conduzir a investigação. O órgão federal confirmou que trabalha em conjunto com a polícia de Santa Ana, mas não divulgou informações adicionais sobre suspeitos ou possíveis recuperações dos itens.

Qual é o valor dos cards roubados?

A PSA ainda não apresentou uma estimativa atualizada para o valor total dos itens levados. Uma avaliação anterior, porém, indicava que os produtos contidos em 200 das 250 encomendas furtadas valiam aproximadamente US$ 963 mil (cerca de R$ 5,2 milhões), valor que não representa necessariamente o total da carga roubada.

A empresa publicou uma lista com os itens identificados e seus respectivos números de certificação, que foram desativados após o incidente. A medida permite que compradores, vendedores e plataformas de negociação verifiquem se cards oferecidos no mercado correspondem aos produtos desaparecidos.

A PSA também compartilhou as informações com casas de leilão e marketplaces para ajudar a impedir a comercialização das peças.