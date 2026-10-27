Espanha e Barcelona dominam Bola de Ouro 2026 em várias categorias; veja

Espanha: país domina prêmios da Bola de Ouro 2026 (Pexels)
Colaboradora
Publicado em 27 de outubro de 2026 às 13h01.
A Espanha e o Barcelona estiveram entre os principais destaques da cerimônia da Bola de Ouro de 2026. A premiação reconheceu jogadores e treinadores ligados ao futebol espanhol em diferentes categorias, com nomes como Alexia Putellas, Lamine Yamal, Vick López, Cata Coll e Unai Simón entre os vencedores.
O Barcelona também teve presença expressiva na lista, com prêmios individuais para atletas de suas equipes e reconhecimento como melhor clube feminino. A influência do futebol espanhol apareceu ainda nas categorias de treinadores, com Luis de la Fuente e Pere Romeu premiados.
Apesar do destaque espanhol e catalão, a distribuição dos troféus também contemplou representantes de outros países e clubes. O inglês Harry Kane venceu a Bola de Ouro masculina e o Troféu Gerd Müller, a mexicana Charlyn Corral venceu o troféu de maior goleadora e o clube francês Paris Saint-Germain foi reconhecido como melhor clube masculino. Fora das premiações esportivas, o inglês Bukayo Saka recebeu o Prêmio Sócrates.
A lista da Bola de Ouro reuniu conquistas de atletas, treinadores e equipes vinculados ao futebol espanhol e a presença de nomes do Barcelona em diferentes categorias reforça o protagonismo do clube na cerimônia, especialmente no futebol feminino e entre os jovens talentos.
O protagonismo espanhol, porém, não é novidade no futebol mundial. A seleção masculina conquistou as Copas do Mundo de 2010 e 2026 e as Eurocopas de 2008, 2012 e 2024, enquanto a equipe feminina venceu a Copa do Mundo de 2023, em um ciclo de resultados que também inclui títulos europeus nas categorias de base, tanto masculinas quanto femininas.
No futebol de clubes, a Espanha também lidera o histórico da Champions League: Real Madrid e Barcelona somam, juntos, 20 títulos da principal competição europeia, sendo 15 do time madrilenho e cinco do catalão.