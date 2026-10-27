Espanha e Barcelona dominam Bola de Ouro 2026 em várias categorias; veja

A Espanha e o Barcelona estiveram entre os principais destaques da cerimônia da Bola de Ouro de 2026. A premiação reconheceu jogadores e treinadores ligados ao futebol espanhol em diferentes categorias, com nomes como Alexia Putellas, Lamine Yamal, Vick López, Cata Coll e Unai Simón entre os vencedores.

O Barcelona também teve presença expressiva na lista, com prêmios individuais para atletas de suas equipes e reconhecimento como melhor clube feminino. A influência do futebol espanhol apareceu ainda nas categorias de treinadores, com Luis de la Fuente e Pere Romeu premiados.

Apesar do destaque espanhol e catalão, a distribuição dos troféus também contemplou representantes de outros países e clubes. O inglês Harry Kane venceu a Bola de Ouro masculina e o Troféu Gerd Müller, a mexicana Charlyn Corral venceu o troféu de maior goleadora e o clube francês Paris Saint-Germain foi reconhecido como melhor clube masculino. Fora das premiações esportivas, o inglês Bukayo Saka recebeu o Prêmio Sócrates.

Veja todos os prêmios conquistados por Espanha e Barcelona na Bola de Ouro 2026

Bola de Ouro feminina: Alexia Putellas (Espanha/Barcelona na última temporada)

Troféu Kopa masculino: Lamine Yamal (Espanha/Barcelona)

Troféu Kopa feminino: Vicky López (Espanha/Barcelona)

Troféu Yashin: Unai Simón (Espanha/Barcelona)

Melhor goleira: Cata Coll (Espanha/Barcelona)

Melhor clube feminino: Barcelona (Espanha)

Melhor técnico masculino: Luis de la Fuente (Espanha)

Melhor técnico feminino: Pere Romeu (Espanha/Barcelona)

A lista da Bola de Ouro reuniu conquistas de atletas, treinadores e equipes vinculados ao futebol espanhol e a presença de nomes do Barcelona em diferentes categorias reforça o protagonismo do clube na cerimônia, especialmente no futebol feminino e entre os jovens talentos.

O protagonismo espanhol, porém, não é novidade no futebol mundial. A seleção masculina conquistou as Copas do Mundo de 2010 e 2026 e as Eurocopas de 2008, 2012 e 2024, enquanto a equipe feminina venceu a Copa do Mundo de 2023, em um ciclo de resultados que também inclui títulos europeus nas categorias de base, tanto masculinas quanto femininas.

No futebol de clubes, a Espanha também lidera o histórico da Champions League: Real Madrid e Barcelona somam, juntos, 20 títulos da principal competição europeia, sendo 15 do time madrilenho e cinco do catalão.