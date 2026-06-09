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Fase de grupos copa 2026

Quem é Rayan? Conheça a joia do Brasil convocada para a Copa do Mundo de 2026

Revelado pelo Vasco e atualmente no Bournemouth, atacante de 19 anos disputará sua primeira Copa do Mundo após rápida ascensão na Seleção Brasileira

Rayan: jogador é um dos mais novos a vestir a camisa da seleção brasileira (Rafael Ribeiro / CBF)

Rayan: jogador é um dos mais novos a vestir a camisa da seleção brasileira (Rafael Ribeiro / CBF)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 9 de junho de 2026 às 19h38.

Entre os 26 nomes escolhidos por Carlo Ancelotti para representar o Brasil na Copa do Mundo, um dos menos conhecidos do grande público é Rayan. Aos 19 anos, o atacante revelado pelo Vasco da Gama vive uma ascensão meteórica e disputará seu primeiro Mundial poucos meses após estrear pela Seleção principal.

Ficha rápida

Nome: Rayan Vitor Simplicio Rocha
Idade: 19 anos
Nascimento: Rio de Janeiro (RJ)
Posição: Atacante de lado, atuando principalmente como ponta-direita
Clube: Bournemouth
Número na Seleção: 26
Pé dominante: Direito
Altura: 1,85m

Da base do Vasco para a Copa do Mundo

Rayan é cria das categorias de base do Vasco da Gama e foi tratado desde cedo como uma das principais promessas do clube carioca. Filho do ex-zagueiro Valkmar, que também defendeu o Vasco nos anos 1990, o atacante cresceu cercado pelo futebol.

Ainda adolescente, passou a receber oportunidades no time profissional e chamou atenção pela combinação de força física, velocidade e capacidade de atuar pelos dois lados do ataque.

Transferência para a Premier League

O salto definitivo aconteceu em janeiro de 2026, quando foi contratado pelo Bournemouth, da Inglaterra.

Na primeira metade do ano no futebol inglês, marcou cinco gols e distribuiu duas assistências, desempenho suficiente para entrar no radar da comissão técnica de Ancelotti.

A primeira convocação para a Seleção

O jovem recebeu sua primeira convocação para a Seleção Brasileira principal em março de 2026, já sob o comando de Carlo Ancelotti. Sua estreia aconteceu em um amistoso contra a Croácia, quando entrou no segundo tempo da vitória brasileira por 3 a 1.

Pouco mais de dois meses depois, veio a notícia mais importante de sua carreira: a presença na lista final para a Copa do Mundo.

Rayan e Endrick são os jogadores mais jovens convocados pelo Brasil para uma Copa do Mundo desde Ronaldo Nazário, que esteve no Mundial de 1994 aos 17 anos. O dado ajuda a dimensionar o tamanho da aposta feita por Ancelotti na nova geração brasileira.

Qual deve ser seu papel na Copa?

A tendência é que Rayan comece o torneio como opção de banco para o setor ofensivo, atrás de nomes como Vinícius Júnior, Raphinha e Neymar.

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