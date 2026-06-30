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Fase de grupos copa 2026

Veja quem a França vai enfrentar nas oitavas de final da Copa do Mundo

A seleção francesa venceu a Suécia, confirmou sua classificação e vai encarar o Paraguai na próxima fase do Mundial

Bradley Barcola: com a classificação, a França vai encarar o Paraguai nas oitavas de final da Copa do Mundo (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Bradley Barcola: com a classificação, a França vai encarar o Paraguai nas oitavas de final da Copa do Mundo (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 30 de junho de 2026 às 20h00.

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A França derrotou a Suécia nesta terça-feira, 30, e garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A seleção francesa venceu os suecos por 3 a 0, no MetLife Stadium, em Nova Jérsei.

Agora, a França encara o Paraguai na próxima fase do Mundial. Na última segunda-feira, 29, os paraguaios eliminaram a Alemanha nos pênaltis, após empatarem em 1 a 1 no tempo normal.

O duelo será no próximo sábado, 4, às 18h (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Além disso, o vencedor do confronto vai encarar Marrocos ou Canadá nas quartas de final.

Classificação

No duelo contra a Suécia, a França não deu chances ao rival e conquistou sua classificação com tranquilidade. Os gols dos franceses foram anotados por Kylian Mbappé (2x) e Bradley Barcola.

O primeiro tento francês saiu na reta final do primeiro tempo. Após uma cobrança curta de escanteio, a bola chegou a Mbappé, que driblou a marcação e soltou uma bomba para tirar o zero do placar.

Aos 7 minutos da segunda etapa, após belo passe de Michael Olise, Bradley Barcola ficou de frente para o goleiro adversário e anotou o segundo da França. O terceiro gol francês saiu após mais um grande passe de Olise, que achou Mbappé e de frente para a baliza rival, o atacante anotou seu segundo tento no confronto.

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