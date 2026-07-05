Com eliminação para Noruega, Brasil atinge maior jejum de títulos em Copas do Mundo

A eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 fez o país alcançar o maior período sem títulos mundiais em sua história.

Com a queda no torneio disputado nos Estados Unidos, México e Canadá, o Brasil completou 24 anos sem conquistar a Copa do Mundo e só poderá encerrar esse jejum em 2030, quando terá chegado a 28 anos sem levantar o troféu mais importante do futebol. O Brasil nunca alcançou esse jejum em sua história.

O último título mundial brasileiro foi conquistado em 30 de junho de 2002, na Copa realizada na Coreia do Sul e no Japão. Na decisão, a equipe comandada por Luiz Felipe Scolari venceu a Alemanha por 2 a 0, com dois gols de Ronaldo, garantindo o pentacampeonato mundial. Desde então, a Seleção acumulou participações em sete Copas do Mundo sem conseguir voltar ao topo.

Ciclo anterior ao de 2002

Antes do ciclo iniciado após 2002, o maior jejum brasileiro havia sido de 24 anos. O Brasil conquistou sua primeira Copa do Mundo em 1958, na Suécia, e voltou a ser campeão em 1962. Depois disso, esperou até 1970 para conquistar o tricampeonato.

O maior intervalo ocorreu entre os títulos de 1970 e 1994, quando a Seleção permaneceu 24 anos sem vencer o Mundial. A conquista nos Estados Unidos, liderada por Romário e Bebeto, encerrou aquele longo período de espera. Com a eliminação em 2026, porém, o jejum iniciado após o pentacampeonato de 2002 se tornou ainda maior.

Durante esse período sem títulos, o Brasil chegou perto de voltar à final em algumas oportunidades. Em 2014, atuando em casa, alcançou as semifinais, mas sofreu a histórica derrota por 7 a 1 para a Alemanha.

Nas edições de 2006, 2010, 2018 e 2022, a equipe foi eliminada nas quartas de final. Em 2026, pela primeira vez desde 1990, a Seleção sequer conseguiu chegar às quartas, caindo nas oitavas diante da Noruega.

A derrota para os noruegueses também marcou o fim de uma sequência de mais de três décadas em que o Brasil alcançava pelo menos as quartas de final das Copas do Mundo.

Desde a eliminação para a Argentina nas oitavas de 1990, a Seleção havia avançado para a fase seguinte em todas as edições do torneio.