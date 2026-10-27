'Duna: Parte Três' revela novos detalhes do confronto de Paul Atreides; assista ao novo trailer

O filme "Duna: Parte 3" ganhou um novo trailer nesta terça-feira, 27, em que apresenta mais detalhes do capítulo final da trilogia dirigida por Denis Villeneuve. A prévia chega na reta final da divulgação do longa, que adapta o livro "Messias de Duna", de Frank Herbert, e acompanha as consequências da ascensão de Paul Atreides ao poder.

Estrelado por Timothée Chalamet e Zendaya, o longa estreia em 17 de dezembro de 2026 nos cinemas brasileiros.

Paul Atreides enfrenta as consequências do poder

A trama se passa anos depois da vitória de Paul sobre os Harkonnen. Agora imperador da galáxia, o protagonista precisa lidar com as consequências de sua ascensão, marcada por conflitos políticos, violência e disputas pelo controle do Império.

A história acompanha as ameaças que cercam o governo de Paul, incluindo tentativas de assassinato. O personagem também enfrenta as consequências das decisões que tomou para conquistar o poder, ampliando o conflito entre suas ambições e o destino que passou a representar para milhões de pessoas.

O papel de Chani no capítulo final

Zendaya retorna como Chani, personagem que ocupa uma posição importante nos conflitos pessoais de Paul. O relacionamento entre os dois enfrenta novas dificuldades diante das responsabilidades políticas do imperador.

A personagem também passa por uma gravidez de risco, situação que acrescenta uma dimensão pessoal à disputa pelo futuro do Império. A relação entre Paul e Chani terá um papel importante no desenvolvimento da narrativa.

Elenco reúne rostos conhecidos e novos personagens

Além de Chalamet e Zendaya, "Duna: Parte 3" reúne nomes que participaram dos capítulos anteriores e amplia o universo da saga com novos personagens.

Jason Momoa como Duncan Idaho, personagem que retorna em um novo contexto, chamado Hayt;

como Duncan Idaho, personagem que retorna em um novo contexto, chamado Hayt; Anya Taylor-Joy como Alia Atreides, irmã de Paul;

como Alia Atreides, irmã de Paul; Robert Pattinson como Scytale, um assassino envolvido nos conflitos da trama;

como Scytale, um assassino envolvido nos conflitos da trama; Florence Pugh como a princesa Irulan;

como a princesa Irulan; Rebecca Ferguson como Lady Jessica.

Confira o novo trailer de 'Duna: Parte 3':