Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

'Duna: Parte Três' revela novos detalhes do confronto de Paul Atreides; assista ao novo trailer

Longa estrelado por Timothée Chalamet adapta "Messias de Duna", de Frank Herbert, e mostra as consequências da ascensão de Paul Atreides ao poder

'Duna: Parte Três': Zendaya, Jason Momoa, Anya Taylor-Joy e Robert Pattinson integram o elenco do capítulo que encerra a trilogia dirigida por Denis Villeneuve (Reprodução/Warner Bros.)

'Duna: Parte Três': Zendaya, Jason Momoa, Anya Taylor-Joy e Robert Pattinson integram o elenco do capítulo que encerra a trilogia dirigida por Denis Villeneuve (Reprodução/Warner Bros.)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 13h44.

Última atualização em 27 de outubro de 2026 às 14h07.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreFilmes
Saiba mais

O filme "Duna: Parte 3" ganhou um novo trailer nesta terça-feira, 27, em que apresenta mais detalhes do capítulo final da trilogia dirigida por Denis Villeneuve. A prévia chega na reta final da divulgação do longa, que adapta o livro "Messias de Duna", de Frank Herbert, e acompanha as consequências da ascensão de Paul Atreides ao poder.

Estrelado por Timothée Chalamet e Zendaya, o longa estreia em 17 de dezembro de 2026 nos cinemas brasileiros.

Paul Atreides enfrenta as consequências do poder

A trama se passa anos depois da vitória de Paul sobre os Harkonnen. Agora imperador da galáxia, o protagonista precisa lidar com as consequências de sua ascensão, marcada por conflitos políticos, violência e disputas pelo controle do Império.

A história acompanha as ameaças que cercam o governo de Paul, incluindo tentativas de assassinato. O personagem também enfrenta as consequências das decisões que tomou para conquistar o poder, ampliando o conflito entre suas ambições e o destino que passou a representar para milhões de pessoas.

O papel de Chani no capítulo final

Zendaya retorna como Chani, personagem que ocupa uma posição importante nos conflitos pessoais de Paul. O relacionamento entre os dois enfrenta novas dificuldades diante das responsabilidades políticas do imperador.

A personagem também passa por uma gravidez de risco, situação que acrescenta uma dimensão pessoal à disputa pelo futuro do Império. A relação entre Paul e Chani terá um papel importante no desenvolvimento da narrativa.

Elenco reúne rostos conhecidos e novos personagens

Além de Chalamet e Zendaya, "Duna: Parte 3" reúne nomes que participaram dos capítulos anteriores e amplia o universo da saga com novos personagens.

  • Jason Momoa como Duncan Idaho, personagem que retorna em um novo contexto, chamado Hayt;
  • Anya Taylor-Joy como Alia Atreides, irmã de Paul;
  • Robert Pattinson como Scytale, um assassino envolvido nos conflitos da trama;
  • Florence Pugh como a princesa Irulan;
  • Rebecca Ferguson como Lady Jessica.

Confira o novo trailer de 'Duna: Parte 3':

yt thumbnail
Acompanhe tudo sobre:FilmesCinema

Mais de Pop

Noah Wyle é o 'homem mais sexy do mundo de 2026'; veja os últimos vencedores

Que horas começa 'A Fazenda 18' nesta terça-feira, 27? Hoje tem formação de Roça

SFX 2027: Spotify confirma três podcasts; veja lineup e ingressos

'Dom de Iludir': Netflix divulga cena exclusiva de nova série com Marieta Severo e Alice Wegmann

Mais na Exame

Ciência

Por que os cães abanam o rabo? Nem sempre é sinal de felicidade

Mercados

Por que a Vale ficou fora das apostas pós-eleição do UBS, mesmo com o dólar em alta

Apresentado por COGNA

O que 60 anos de educação ensinaram à Cogna

Casual

Depois da Copa, moda segue de olho em Bellingham, Vini Jr. e Yamal