Ancelotti continua na Seleção Brasileira após eliminação do Brasil na Copa?

A eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2026 não mudará os planos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para Carlo Ancelotti.

Após a derrota para a Noruega nas oitavas de final, Rodrigo Caetano, diretor executivo de seleções, garantiu que o treinador italiano seguirá no comando da seleção brasileira até a Copa do Mundo de 2030.

“Cabe a nós agora ressaltar a necessidade de termos um ciclo dentro de uma normalidade, com um pouco mais de calma, com um trabalho que vai ser dada a continuidade com o Mister até a Copa de 2030 e com os ajustes necessários. Que tenhamos o mínimo de tranquilidade para seguir em frente e preparar a próxima Copa”, afirmou.

Eliminação aumenta frustração

Em entrevista após a eliminação, Caetano reconheceu a frustração pelo resultado, mas afirmou que o período de trabalho com Ancelotti reforçou a confiança da entidade na continuidade do projeto.

“Óbvio que ainda estamos juntando os cacos, todo mundo muito triste, frustrado, decepcionado, os atletas, staff, comissão técnica. Por outro lado, não podemos invalidar o período que estivemos juntos, principalmente nesses 38 dias, onde os atletas e todos nós e vocês tiveram a oportunidade de presenciar o nível de comprometimento e profissionalismo deles. Do primeiro ao último dia”, disse.

Caetano também destacou a evolução da Seleção ao longo da Copa e lamentou que a queda tenha ocorrido no momento em que via a equipe mais preparada para avançar.

“Realmente, por tudo que a equipe foi crescendo ao longo da competição, e acho que hoje em muitos momentos repetiu um bom futebol, essa eliminação dói mais ainda porque ficamos em uma fase onde tínhamos tudo para avançar. Nosso objetivo sempre foi estar em uma final e, mesmo com um ciclo que não foi dentro do modelo ideal, pelo trabalho realizado nesse último ano a gente tinha esperança”, afirmou.

Ancelotti mira próximo ciclo

Ancelotti assumiu a seleção brasileira em 2025, após o fim de sua passagem pelo Real Madrid, e comandou a equipe durante a reta final das Eliminatórias e na Copa do Mundo de 2026.

Após a eliminação para a Noruega, o treinador afirmou que o momento deve ser tratado como o início de uma nova etapa para a Seleção.

“Quando passa um momento assim tem que pensar que uma derrota é o começo de uma nova aventura. Temos que seguir melhorando, encontrar novas ideias, não é um fim, é o início de um novo ciclo esta derrota”, disse Ancelotti.

O técnico também afirmou que a Seleção já conta com uma base para o futuro, formada por jovens, veteranos e jogadores que ainda podem entrar no grupo.

“Agora temos que administrar a tristeza, amanhã começamos a pensar no que pode ser o futuro dessa seleção que já tem um grupo bastante sólido de jovens e de veteranos que podem continuar e de novos jogadores que podem entrar”, afirmou.