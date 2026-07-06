Copa do mundo 2030: quais são as cidades favoritas para sediar o campeonato?

A Copa do Mundo de 2030 será realizada em três continentes simultaneamente. Espanha, Portugal e Marrocos concentram 101 dos 104 jogos do torneio, distribuídos em 20 estádios de 18 cidades.

Uruguai, Argentina e Paraguai recebem os três jogos restantes, uma homenagem ao centenário da primeira Copa do Mundo, disputada no Uruguai em 1930.

A abertura simbólica acontece em 8 de junho de 2030, no Estádio Centenário, em Montevidéu. Depois, a bola rola oficialmente na Europa ou na África em 13 de junho.

A grande final está marcada para 21 de julho de 2030

A disputa pela grande final entre Europa e África

A Fifa ainda não oficializou onde será a decisão. Mas a corrida já tem favoritos claros.

Em dezembro de 2024, o Grand Stade Hassan II, em Casablanca, era visto como favorito para sediar a final, mesmo com o lobby da diretoria do Real Madrid a favor do Santiago Bernabéu.

O argumento marroquino é arquitetônico: o estádio, ainda em construção, vai custar cerca de R$ 3 bilhões e nasce com a meta de ser o maior do mundo em capacidade.

Do lado espanhol, a candidatura não depende só do Bernabéu. O Camp Nou, do Barcelona, também aparece listado como um dos três estádios candidatos a receber a abertura e a final do torneio.

Copa do mundo 2030: ranking de capacidade e importância dos estádios

Veja as cinco arenas de maior peso estratégico na candidatura conjunta:

1. Grand Stade Hassan II (Casablanca, Marrocos)

O projeto ainda está em obras, mas já é tratado como a grande aposta do torneio. A capacidade planejada é de 115 mil espectadores, o que o tornaria o maior estádio de futebol do mundo.

O investimento gira em torno de R$ 3 bilhões.

2. Camp Nou (Barcelona, Espanha)

A casa do Barcelona está em reforma desde 2023, dentro do projeto Espai Barça. A capacidade final prevista é de 105 mil lugares, o que o tornaria o maior estádio da Europa.

Hoje, o estádio opera parcialmente, com capacidade liberada de 62.652 lugares após a aprovação da Fase 1C pela Prefeitura de Barcelona, em março de 2026.

A conclusão total das obras, incluindo cobertura e terceiro anel, ainda depende de etapas seguintes.

3. Santiago Bernabéu (Madri, Espanha)

O estádio do Real Madrid concluiu sua reforma com capacidade para 84.744 torcedores, cerca de 3 mil a mais do que antes das obras.

Entre as novidades estão um teto retrátil e um gramado removível, recursos que reforçam a candidatura do estádio como palco de encerramento do torneio.

4. Estádio da Luz (Lisboa, Portugal)

O maior estádio de Portugal tem capacidade para cerca de 65 mil lugares.

O local tem papel confirmado na Copa 2030: vai sediar uma das semifinais do torneio, segundo anúncio do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes.

5. Estádio do Dragão (Porto, Portugal)

Inaugurado em 2003 para substituir o antigo Estádio das Antas, foi construído especialmente para a Eurocopa de 2004, quando recebeu cinco partidas, incluindo o jogo de abertura entre Portugal e Grécia e uma semifinal.

O estádio também sediou a fase final da Liga das Nações da UEFA, em 2019, e a final da Liga dos Campeões de 2021, entre Chelsea e Manchester City, consolidando-se como uma arena de padrão internacional e categoria máxima da UEFA

O peso do centenário na América do Sul

Mesmo com a candidatura principal fincada na Europa e na África, a Fifa reservou um espaço simbólico para a América do Sul.

Uruguai, Argentina e Paraguai vão sediar uma partida cada, em homenagem aos 100 anos da primeira Copa do Mundo, disputada em 1930 .

O jogo de abertura, com festa oficial, acontece no Estádio Centenário, em Montevidéu, no dia 8 de junho de 2030. É o mesmo local onde a primeira decisão da história da Copa foi disputada.

Depois dessa rodada simbólica, as seleções embarcam para a Europa ou para a África, onde o torneio prossegue oficialmente a partir de 13 de junho.

Essa logística inédita, com uma mesma edição atravessando três continentes, torna a Copa de 2030 o maior desafio operacional já enfrentado pela Fifa.