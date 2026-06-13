Vinícius Júnior: a estrela que chega à Copa para liderar o Brasil

Vinícius Junior: atacante é uma das esperanças brasileiras na Copa do Mundo ((Foto: Denis Doyle/Getty Images))
Colaboradora
Publicado em 13 de junho de 2026 às 08h04.
Se Neymar foi o rosto da Seleção Brasileira durante mais de uma década, Vinícius Júnior chega à Copa do Mundo de 2026 como o principal protagonista da nova geração. Aos 25 anos, o atacante disputa o torneio no auge da carreira e com status de um dos melhores jogadores do planeta.
Nascido em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Vini Jr. iniciou sua trajetória nas categorias de base do Flamengo. O talento precoce chamou atenção rapidamente e, ainda adolescente, acertou sua transferência para o Real Madrid em uma das negociações mais valiosas da história do futebol brasileiro.
Os primeiros anos na Espanha foram marcados por adaptação e críticas. Apesar da velocidade e habilidade, o atacante era questionado pela falta de eficiência nas finalizações. Com o tempo, porém, transformou essa fraqueza em uma de suas maiores virtudes.
A evolução foi tão grande que Vinícius se tornou peça fundamental do Real Madrid, acumulando títulos nacionais e internacionais. Decisivo em finais, protagonista em clássicos e cada vez mais influente dentro de campo, ele passou a figurar entre os candidatos aos principais prêmios individuais do futebol.
O crescimento de Vinícius nos clubes foi acompanhado pela ascensão na Seleção Brasileira. Depois de participar da Copa de 2022, o atacante assumiu gradualmente um papel de liderança técnica no elenco.
Com a chegada de Carlo Ancelotti ao comando da Seleção, a expectativa aumentou ainda mais. O treinador conhece Vinícius melhor do que quase qualquer outro técnico no futebol mundial, já que foi um dos responsáveis por sua transformação em estrela no Real Madrid.
Vinícius Júnior é um atacante explosivo, conhecido pela velocidade e capacidade de driblar facilmente.
Atuando preferencialmente pelo lado esquerdo, gosta de receber a bola em velocidade para atacar espaços e criar situações de gol. Além de finalizar, também se tornou um jogador cada vez mais participativo na construção das jogadas e na criação de oportunidades para os companheiros.
Sua combinação de técnica, aceleração e confiança faz dele um dos jogadores mais difíceis de marcar no futebol atual.
A Copa do Mundo de 2026 representa o momento mais importante da carreira de Vinícius Júnior com a camisa da Seleção.
Depois de conquistar praticamente tudo no futebol de clubes, o atacante busca agora o título que historicamente separa os grandes craques dos ídolos eternos no Brasil. Cercado de expectativas, ele chega ao torneio como a principal esperança ofensiva da equipe e um dos candidatos a ser um dos destaques da competição.
Se mantiver o nível apresentado nas últimas temporadas, Vinícius Júnior tem tudo para ser um dos protagonistas da busca brasileira pelo hexacampeonato.