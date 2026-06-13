Vinícius Júnior: a estrela que chega à Copa para liderar o Brasil

Se Neymar foi o rosto da Seleção Brasileira durante mais de uma década, Vinícius Júnior chega à Copa do Mundo de 2026 como o principal protagonista da nova geração. Aos 25 anos, o atacante disputa o torneio no auge da carreira e com status de um dos melhores jogadores do planeta.

Nascido em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Vini Jr. iniciou sua trajetória nas categorias de base do Flamengo. O talento precoce chamou atenção rapidamente e, ainda adolescente, acertou sua transferência para o Real Madrid em uma das negociações mais valiosas da história do futebol brasileiro.

Os primeiros anos na Espanha foram marcados por adaptação e críticas. Apesar da velocidade e habilidade, o atacante era questionado pela falta de eficiência nas finalizações. Com o tempo, porém, transformou essa fraqueza em uma de suas maiores virtudes.

A evolução foi tão grande que Vinícius se tornou peça fundamental do Real Madrid, acumulando títulos nacionais e internacionais. Decisivo em finais, protagonista em clássicos e cada vez mais influente dentro de campo, ele passou a figurar entre os candidatos aos principais prêmios individuais do futebol.

O principal nome da Seleção

O crescimento de Vinícius nos clubes foi acompanhado pela ascensão na Seleção Brasileira. Depois de participar da Copa de 2022, o atacante assumiu gradualmente um papel de liderança técnica no elenco.

Com a chegada de Carlo Ancelotti ao comando da Seleção, a expectativa aumentou ainda mais. O treinador conhece Vinícius melhor do que quase qualquer outro técnico no futebol mundial, já que foi um dos responsáveis por sua transformação em estrela no Real Madrid.

Como joga?

Vinícius Júnior é um atacante explosivo, conhecido pela velocidade e capacidade de driblar facilmente.

Atuando preferencialmente pelo lado esquerdo, gosta de receber a bola em velocidade para atacar espaços e criar situações de gol. Além de finalizar, também se tornou um jogador cada vez mais participativo na construção das jogadas e na criação de oportunidades para os companheiros.

Sua combinação de técnica, aceleração e confiança faz dele um dos jogadores mais difíceis de marcar no futebol atual.

O que esperar na Copa?

A Copa do Mundo de 2026 representa o momento mais importante da carreira de Vinícius Júnior com a camisa da Seleção.

Depois de conquistar praticamente tudo no futebol de clubes, o atacante busca agora o título que historicamente separa os grandes craques dos ídolos eternos no Brasil. Cercado de expectativas, ele chega ao torneio como a principal esperança ofensiva da equipe e um dos candidatos a ser um dos destaques da competição.

Se mantiver o nível apresentado nas últimas temporadas, Vinícius Júnior tem tudo para ser um dos protagonistas da busca brasileira pelo hexacampeonato.