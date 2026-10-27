Ciência

Por que os cães abanam o rabo? Nem sempre é sinal de felicidade

Posição, velocidade e até o lado para o qual a cauda se move podem indicar diferentes emoções e ajudar na comunicação dos animais

Cães: direção do movimento da cauda pode estar associada a diferentes respostas emocionais (Freepik)

Cães: direção do movimento da cauda pode estar associada a diferentes respostas emocionais (Freepik)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 14h03.

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Quando o cachorro abana o rabo costuma ser associado à felicidade, mas o movimento também pode expressar outras emoções, como empolgação, insegurança e desconforto. A posição da cauda, a velocidade e a direção do movimento ajudam a compreender o comportamento do animal.

Os cães utilizam o rabo como uma forma de comunicação, tanto com humanos quanto com outros cachorros. O gesto complementa sinais como latidos, rosnados e outras expressões corporais.

Uma pesquisa publicada na revista científica Biology Letters, conduzida por pesquisadores da Universidade de Turim, na Itália, também investigou como esse comportamento pode ter evoluído durante a domesticação dos cães.

O que significa quando o cachorro abana o rabo?

O significado do movimento depende da posição da cauda, da velocidade e da situação em que o animal se encontra. Entre os sinais associados ao comportamento estão:

  • Cauda ereta: pode indicar dominância.
  • Cauda horizontal: costuma estar associada a uma postura neutra.
  • Cauda abaixada: pode indicar submissão.
  • Rabo abanando rapidamente: está geralmente relacionado à empolgação.
  • Rabo abanando lentamente: pode indicar dúvida ou sentimentos conflitantes.
  • Movimentos circulares: costumam estar associados a níveis elevados de felicidade.

Esses movimentos ajudam os cães a transmitir informações sobre seu estado emocional e suas reações ao ambiente.

Abanar o rabo significa que o cachorro está feliz?

Nem sempre. Embora o movimento esteja frequentemente associado a emoções positivas, também pode ocorrer em situações de insegurança ou diante de estímulos que provocam desconforto.

Os cães costumam abanar mais a cauda quando estão na presença de humanos, o que sugere que o gesto pode funcionar como uma forma de demonstrar interesse ou solicitar alguma coisa.

O comportamento também pode surgir diante de estímulos que não envolvem outros animais ou pessoas, como comida, ventiladores e sacolas plásticas. Nessas situações, os pesquisadores acreditam que o movimento pode estar associado à empolgação e a emoções positivas.

O lado para o qual o cachorro abana o rabo faz diferença?

Pesquisas indicam que a direção do movimento da cauda pode estar relacionada a diferentes respostas emocionais.

Quando os cães abanam o rabo predominantemente para a direita, o comportamento costuma estar associado a estímulos positivos. Esse movimento está relacionado à atividade do hemisfério esquerdo do cérebro.

Já o movimento predominante para a esquerda, associado ao hemisfério direito, aparece com maior frequência diante de estímulos que levam o animal a recuar, como situações de agressividade ou encontros com cães maiores.

Essas diferenças foram abordadas em pesquisas sobre a lateralização do movimento da cauda em cães.

Por que os cães abanam mais o rabo do que os lobos?

Estudos mostram que os cães abanam o rabo com mais frequência do que os lobos. Além disso, os filhotes de cachorro começam a apresentar esse comportamento mais cedo do que os filhotes de lobo.

Uma das hipóteses é que a relação com os seres humanos tenha influenciado a evolução desse movimento durante a domesticação. Segundo o estudo, os humanos podem ter selecionado, conscientemente ou não, cães que abanavam a cauda com maior frequência.

Os pesquisadores também levantaram a possibilidade de que a preferência humana por movimentos rítmicos tenha contribuído para essa seleção, já que o abanar da cauda apresenta características semelhantes a outros estímulos rítmicos, como a música.

A explicação, entretanto, permanece como uma hipótese sobre a evolução do comportamento. Além da comunicação com humanos, o movimento da cauda permite que os cães transmitam sinais a outros animais mesmo à distância, o que pode ajudar a evitar aproximações e conflitos desnecessários.

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