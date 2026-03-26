A Itália pode ficar fora da Copa? Jogo de hoje é decisivo para a vaga

A Seleção Italiana de Futebol entra em campo nesta quinta-feira, 26, em um dos jogos mais decisivos de sua história recente.

A equipe enfrenta a Irlanda do Norte pela semifinal da repescagem europeia das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A partida será disputada no Gewiss Stadium, em Bérgamo, às 16h45 (horário de Brasília). Quem vencer avança para a final da repescagem, onde enfrentará o vencedor de País de Gales x Bósnia e Herzegovina na disputa por uma vaga no Mundial.

A Itália pode ficar de fora da Copa do Mundo 2026?

A Itália ainda pode se classificar, mas precisa vencer dois jogos na repescagem. O primeiro desafio é justamente contra a Irlanda do Norte nesta quinta-feira. Caso avance, disputará uma partida final que definirá uma vaga no Mundial.

A seleção italiana foi obrigada a disputar a repescagem depois de terminar em segundo lugar no grupo das Eliminatórias Europeias, atrás da Seleção Norueguesa de Futebol, que garantiu a classificação direta.

A Irlanda do Norte, por sua vez, chegou à repescagem por meio da UEFA Nations League e tenta retornar à Copa após quase quatro décadas.

A Itália chega pressionada para o confronto. A equipe comandada por Gennaro Gattuso vive um ambiente de desconfiança, apesar de ter conquistado cinco vitórias em seis partidas desde que o treinador assumiu o comando da seleção em setembro do ano passado.

Há quantos anos a Itália não participa de uma Copa do Mundo?

A última participação italiana em um Mundial foi na Copa do Mundo FIFA de 2014, no Brasil. Desde então, a seleção não conseguiu se classificar para as duas edições seguintes do torneio.

A equipe foi eliminada nas repescagens das Eliminatórias para a Copa do Mundo FIFA de 2018, contra a Seleção Sueca de Futebol, e para a Copa do Mundo FIFA de 2022, quando caiu diante da Seleção da Macedônia do Norte.

A tetracampeã mundial foi vencedora das Copas de 1934, 1938, 1982 e 2006. Agora, no entanto, ela corre agora o risco de ficar fora de três Mundiais consecutivos, algo inédito em sua história recente.

Segundo reportagem da Reuters, ex-jogadores como Massimo Oddo e Marco Amelia apontam problemas estruturais no futebol italiano, como a falta de investimento em jovens jogadores e mudanças necessárias no sistema de formação.

Qual é o horário do jogo Itália x Irlanda do Norte?

O jogo entre Itália e Irlanda do Norte acontece nesta quinta-feira, 26, às 16h45 (de Brasília).

A partida será disputada no Gewiss Stadium, estádio da Atalanta BC, localizado em Bérgamo, na Itália.

Onde posso assistir ao jogo Itália x Irlanda do Norte?

A partida terá transmissão ao vivo pelo plano premium do Disney+.