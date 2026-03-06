Qual é a música da Copa do Mundo 2026? Relembre as que marcaram

A Copa do Mundo costuma ser acompanhada por trilhas sonoras que ajudam a marcar cada edição do torneio. Ao longo das décadas, músicas oficiais lançadas pela Fifa passaram a integrar a identidade do evento, reunindo artistas internacionais e misturando estilos musicais de diferentes países.

Algumas dessas canções se tornaram símbolos culturais do Mundial. É o caso de "Waka Waka (This Time for Africa)", interpretada por Shakira na Copa de 2010, e "La Copa de la Vida", cantada por Ricky Martin na edição de 1998.

Com a aproximação da Copa do Mundo 2026, que será disputada em Estados Unidos, Canadá e México, cresce também a expectativa sobre qual será a música que representará o próximo Mundial.

Qual é a música da Copa do Mundo de 2026?

Para a Copa de 2026, a Fifa já apresentou um tema instrumental oficial chamado “The Official FIFA World Cup 26 Theme”.

Diferentemente de algumas edições anteriores, o projeto musical do próximo Mundial prevê também identidades sonoras específicas para as cidades-sede, além da possibilidade de lançamento de novas músicas associadas ao torneio.

A expectativa é que outras canções oficiais sejam anunciadas mais perto da competição, que acontecerá entre junho e julho de 2026.

O sucesso global das músicas do Mundial

Entre as décadas de 1970 e 1980, as músicas das Copas tinham forte identidade cultural ligada ao país anfitrião.

A partir dos anos 1990, com a globalização do marketing esportivo e da indústria musical, as trilhas do Mundial passaram a reunir artistas internacionais e produções para o público global.

Algumas canções se tornaram especialmente marcantes ao longo da história do torneio, como:

“ Un’estate italiana (To Be Number One) ” — Edoardo Bennato e Gianna Nannini (1990)

” — Edoardo Bennato e Gianna Nannini (1990) “ La Copa de la Vida ” — Ricky Martin (1998)

” — Ricky Martin (1998) “ Waka Waka (This Time for Africa) ” — Shakira (2010)

” — Shakira (2010) “We Are One (Ole Ola)” — Pitbull, Jennifer Lopez e Claudia Leitte (2014)

Essas músicas ajudaram a consolidar a ligação entre futebol, entretenimento e cultura pop.

Músicas oficiais de diferentes Copas do Mundo

Veja alguns dos temas mais conhecidos associados às edições do Mundial: