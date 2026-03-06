Esporte

Qual é a música da Copa do Mundo 2026? Relembre as que marcaram

De 'Waka Waka' a 'La Copa de la Vida', veja as músicas oficiais que marcaram as Copas do Mundo e o que já se sabe sobre o tema desta edição

'Waka Waka (This Time for Africa)', cantada por Shakira, foi um dos hits que marcaram a Copa do Mundo de 2010

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 6 de março de 2026 às 07h51.

A Copa do Mundo costuma ser acompanhada por trilhas sonoras que ajudam a marcar cada edição do torneio. Ao longo das décadas, músicas oficiais lançadas pela Fifa passaram a integrar a identidade do evento, reunindo artistas internacionais e misturando estilos musicais de diferentes países.

Algumas dessas canções se tornaram símbolos culturais do Mundial. É o caso de "Waka Waka (This Time for Africa)", interpretada por Shakira na Copa de 2010, e "La Copa de la Vida", cantada por Ricky Martin na edição de 1998.

Com a aproximação da Copa do Mundo 2026, que será disputada em Estados Unidos, Canadá e México, cresce também a expectativa sobre qual será a música que representará o próximo Mundial.

Qual é a música da Copa do Mundo de 2026?

Para a Copa de 2026, a Fifa já apresentou um tema instrumental oficial chamado “The Official FIFA World Cup 26 Theme”.

Diferentemente de algumas edições anteriores, o projeto musical do próximo Mundial prevê também identidades sonoras específicas para as cidades-sede, além da possibilidade de lançamento de novas músicas associadas ao torneio.

A expectativa é que outras canções oficiais sejam anunciadas mais perto da competição, que acontecerá entre junho e julho de 2026.

O sucesso global das músicas do Mundial

Entre as décadas de 1970 e 1980, as músicas das Copas tinham forte identidade cultural ligada ao país anfitrião.

A partir dos anos 1990, com a globalização do marketing esportivo e da indústria musical, as trilhas do Mundial passaram a reunir artistas internacionais e produções para o público global.

Algumas canções se tornaram especialmente marcantes ao longo da história do torneio, como:

  • Un’estate italiana (To Be Number One)” — Edoardo Bennato e Gianna Nannini (1990)
  • La Copa de la Vida” — Ricky Martin (1998)
  • Waka Waka (This Time for Africa)” — Shakira (2010)
  • We Are One (Ole Ola)” — Pitbull, Jennifer Lopez e Claudia Leitte (2014)

Essas músicas ajudaram a consolidar a ligação entre futebol, entretenimento e cultura pop.

Músicas oficiais de diferentes Copas do Mundo

Veja alguns dos temas mais conhecidos associados às edições do Mundial:

  • 1962 – Chile
    “El Rock del Mundial” – Los Ramblers
  • 1966 – Inglaterra
    “World Cup Willie” – Lonnie Donegan
  • 1970 – México
    “Fútbol México 70” – Los Hermanos Zavala
  • 1978 – Argentina
    “Mundial 78” – Ennio Morricone
  • 1990 – Itália
    “Un’estate italiana (To Be Number One)” – Edoardo Bennato e Gianna Nannini
  • 1994 – Estados Unidos
    “Gloryland” – Daryl Hall & Sounds of Blackness
  • 1998 – França
    “La Copa de la Vida” – Ricky Martin
  • 2002 – Coreia do Sul/Japão
    “Boom” – Anastacia
  • 2006 – Alemanha
    “The Time of Our Lives” – Il Divo feat. Toni Braxton
  • 2010 – África do Sul
    “Waka Waka (This Time for Africa)” – Shakira feat. Freshlyground
  • 2014 – Brasil
    “We Are One (Ole Ola)” – Pitbull, Jennifer Lopez e Claudia Leitte
  • 2018 – Rússia
    “Live It Up” – Nicky Jam feat. Will Smith & Era Istrefi
  • 2022 – Catar
    “Hayya Hayya (Better Together)” – Trinidad Cardona, Davido & AISHA
    “Arhbo” – Ozuna & GIMS
    “Dreamers” – Jung Kook feat. Fahad Al Kubaisi
