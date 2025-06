Cristiano Ronaldo quebra recorde e se torna o mais velho a disputar final da UEFA Nations League

Cristiano Ronaldo, aos 40 anos e 123 dias, cimentou ainda mais seu lugar na história do futebol ao se tornar o jogador mais velho a disputar uma partida da fase final da UEFA Nations League.

O feito ocorreu no último dia 8, na final contra a Espanha, onde Portugal sagrou-se bicampeão da competição após vencer nos pênaltis.

O que é a UEFA Nations League?

A UEFA Nations League é um torneio relativamente novo no cenário europeu, tendo sua primeira edição realizada em 2018-2019. Criada com o objetivo de substituir os amistosos tradicionais por jogos mais competitivos e relevantes, a Nations League envolve as seleções dos países membros da UEFA, divididas em ligas (A, B, C e D) de acordo com seu ranking.

A Liga A, onde se encontram as seleções de elite, tem seus vencedores de grupo disputando as semifinais e a final para definir o campeão.

Ronaldo: O veterano imbatível

O desempenho de Cristiano Ronaldo na competição tem sido notável. Além de se tornar o jogador mais velho a disputar uma final, ele também marcou na semifinal contra a Alemanha, demonstrando sua importância para a seleção portuguesa.

A conquista da Nations League em 2025 representa o 34º título da carreira de Cristiano Ronaldo, somando passagens por Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus e Al-Nassr, além da própria seleção portuguesa.

Superando ícones do futebol

Ao alcançar essa marca, Cristiano Ronaldo superou outros grandes nomes do futebol que também disputaram a Nations League em idade avançada.

Entre eles, destacam-se Lee Casciaro, de Gibraltar, que detém o recorde geral de jogador mais velho a atuar na competição (43 anos e 14 dias), e outros veteranos como Pepe e Luka Modrić.

Na lista dos jogadores mais velhos a disputarem uma fase final da Nations League, destacam-se Jesús Navas, Giorgio Chiellini e Hugo Lloris.