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Candidatos à Presidência têm agendas em três capitais nesta terça; veja os compromissos

Renan Santos, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Flávio Bolsonaro têm compromissos públicos nesta terça-feira, 18; Lula ainda não divulgou a agenda

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 07h55.

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Os candidatos à Presidência da República cumprem nesta terça-feira, 18 de agosto, agendas em Brasília, São Paulo e Belo Horizonte, com compromissos que incluem encontros com representantes do setor produtivo, apresentação de propostas e atos de campanha.

Entre os compromissos do dia, eventos empresariais em Brasília devem reunir diferentes presidenciáveis ao longo da tarde.

A EXAME considera nesta agenda os cinco candidatos mais competitivos na disputa presidencial, segundo as últimas pesquisas eleitorais. Ao todo, 13 candidaturas concorrem ao Palácio do Planalto.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não havia divulgado sua agenda para esta terça-feira até a publicação deste texto.

Renan Santos terá três compromissos em Brasília, enquanto Ronaldo Caiado divide a agenda entre São Paulo e a capital federal. Flávio Bolsonaro inicia o dia em Belo Horizonte e segue para Brasília. Romeu Zema tem compromisso pela manhã em São Paulo.

Agenda de Renan Santos

Brasília (DF)

11h30 — Evento da União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (UNECS), no encontro “Diálogo com Presidenciáveis”.

13h30 — Encontro com representantes do Ranking dos Políticos e do Instituto Unidos Brasil (IUB).

16h — Fórum da Confederação Nacional do Transporte (CNT).

Agenda de Ronaldo Caiado

O candidato do PSD começa a terça-feira em São Paulo e viaja depois para Brasília.

São Paulo (SP)

10h — Apresentação do Plano de Governo para a área da Saúde, na sede do PSD, na Rua Santo Antônio, 184.

Brasília (DF)

16h30 — Encontro com Presidenciáveis — Diálogo pelo Futuro do Brasil, promovido pela UNECS, no Royal Tulip Brasília Alvorada.

18h30 — Participação no evento “O Brasil em Debate com os Presidenciáveis — Ambiente de Negócios, Competitividade e Desenvolvimento Econômico”, promovido pela Frente Parlamentar Mista do Ambiente de Negócios, Instituto Unidos Brasil, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e Ranking dos Políticos. O encontro ocorre na sede do IUB, no Lago Sul.

Agenda de Romeu Zema

São Paulo (SP)

9h30 — Encontro com mulheres que tiveram familiares vítimas de jogos de apostas, na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Jardim Paulistano.

Agenda de Flávio Bolsonaro

O candidato do PL terá compromissos em Belo Horizonte pela manhã e em Brasília à tarde.

Belo Horizonte (MG)

9h — “Adesivaço” com o deputado federal e candidato à reeleição Nikolas Ferreira (PL), na Rua Úrsula Paulino, 1177, no bairro Betânia.

10h30 — Encontro com candidatos conservadores e apoiadores no Café Nice, na Avenida Afonso Pena, 727, no Centro.

Brasília (DF)

15h — Encontro com os Presidenciáveis — Diálogo pelo Futuro do Brasil, promovido pela UNECS, no Royal Tulip Brasília Alvorada.

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