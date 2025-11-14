Eliminatórias da Copa 2026: o que aconteceu com França, Itália e Portugal?

A penúltima rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026 trouxe definições importantes para França, Itália e Portugal. A seleção francesa assegurou sua vaga antecipadamente, enquanto italianos e portugueses chegam à última rodada em cenários distintos.

A Itália precisa de uma vitória por placar elástico para evitar a repescagem, e Portugal segue dependendo apenas de seus próprios resultados, apesar da derrota na Irlanda.

França se classifica; Itália e Portugal chegam pressionadas à rodada final

A França venceu a Ucrânia no Grupo D e confirmou presença no Mundial. Mbappé marcou duas vezes, sendo a primeira em cobrança de pênalti, e Olise e Ekitike completaram o placar de 4 a 0 no Parque dos Príncipes.

No Grupo I, a Itália superou a Moldávia com gol de Mancini nos minutos finais. Mesmo com a vitória, a tetracampeã segue atrás da Noruega na disputa direta pela vaga. Para se classificar sem depender da repescagem, o time italiano precisa vencer por nove gols de diferença para superar o saldo norueguês.

Portugal perdeu por 2 a 0 para a Irlanda fora de casa e adiou a classificação no Grupo F. Cristiano Ronaldo foi expulso por uma cotovelada e deixou o campo contestando a decisão da arbitragem. A equipe ainda depende apenas de si, mas precisa vencer a Armênia na rodada final.

