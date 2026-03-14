Inter de Milão x Atalanta: horário, onde assistir e prováveis escalações

Inter de Milão e Atalanta se enfrentam neste sábado, 14, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, pela 29ª rodada do Campeonato Italiano.

A partida coloca frente a frente equipes que brigam por objetivos diferentes na tabela. O Inter tenta ampliar a vantagem na liderança, enquanto Atalanta busca se aproximar da zona de classificação para a próxima Champions League.

Como chega Inter de Milão para o confronto?

Inter de Milão lidera o Campeonato Italiano com 67 pontos, sete a mais que o vice-líder Milan. Em caso de vitória neste sábado e tropeço do rival, a vantagem pode chegar a 10 pontos a menos de dez rodadas para o fim da competição.

No compromisso mais recente pela liga, porém, a equipe comandada por Cristian Chivu perdeu por 1 a 0 para o Milan.

No último encontro entre os dois clubes, a Inter levou a melhor e venceu a Atalanta por 1 a 0.

Como chega Atalanta para o confronto?

O Atalanta ocupa a sétima posição na tabela, com 46 pontos, e segue na disputa por uma vaga no G-4 do Campeonato Italiano.

O momento recente, no entanto, não é positivo. A equipe vem de quatro partidas sem vitória e sofreu uma goleada por 6 a 1 para o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões.

Onde assistir Inter de Milão x Atalanta ao vivo?

A partida terá transmissão pelo Disney+ (streaming).

Que horas é o jogo Inter de Milão x Atalanta hoje?

O jogo acontece às 11h (horário de Brasília).

Prováveis escalações

Inter de Milão (Técnico: Cristian Chivu)

Sommer; Bisseck, Akanji e Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan e Dimarco; Bonny e Esposito.

Atalanta (Técnico: Raffaele Palladino)

Carnesecchi; Zappacosta, Isak Hien, Kolasinac e Bernasconi; Marten De Roon, Mario Pasalic, Sulemana e Zalewski; Krstovic e Scamacca.