Qual é o próximo amistoso do Brasil antes da Copa do Mundo 2026?

Seleção Brasileira: confira os próximos desafios do Brasil antes do Mundial (Franco Arland/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 26 de março de 2026 às 17h31.
Última atualização em 26 de março de 2026 às 17h31.
A Seleção Brasileira iniciou nesta quinta-feira, 26, a fase final de preparação para a Copa do Mundo, com amistoso contra a França, em Boston. O confronto marcou o início de uma sequência de compromissos definidos pela comissão técnica para ajustar a equipe antes da convocação definitiva.
Depois do duelo contra os franceses, o Brasil segue nos Estados Unidos para mais um teste internacional em Orlando. O próximo adversário será a Croácia.
A seleção croata eliminou a brasileira nas quartas de final da última Copa do Mundo, em 2022, e foi a vice-campeã, perdendo apenas para a Argentina.
A partida acontece na próxima terça-feira, 31, às 21h do Horário de Brasília, no Camping World Stadium, em Orlando.
Na reta final da preparação, a equipe ainda fará dois amistosos. O primeiro será contra o Panamá, no dia 31 de maio, no Maracanã, em jogo de despedida da torcida brasileira.
Em seguida, enfrenta o Egito, em 6 de junho, no FirstEnergy Stadium, em Cleveland, já com o grupo que disputará a competição.
A lista final dos 26 jogadores convocados será anunciada pelo técnico Carlo Ancelotti em 18 de maio.
A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo está marcada para 13 de junho.
O primeiro jogo será contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h do Horário de Brasília.
Na fase de grupos, o Brasil ainda enfrenta o Haiti, no dia 19 de junho, às 22h, na Filadélfia, e encerra a participação inicial contra a Escócia, em 24 de junho, às 19h, em Miami.