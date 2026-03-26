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Qual é o próximo amistoso do Brasil antes da Copa do Mundo 2026?

Após duelo contra a França, Seleção Brasileira vai enfrentar outro forte adversário

Seleção Brasileira: confira os próximos desafios do Brasil antes do Mundial (Franco Arland/Getty Images)

Seleção Brasileira: confira os próximos desafios do Brasil antes do Mundial (Franco Arland/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 26 de março de 2026 às 17h31.

Última atualização em 26 de março de 2026 às 17h31.

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A Seleção Brasileira iniciou nesta quinta-feira, 26, a fase final de preparação para a Copa do Mundo, com amistoso contra a França, em Boston. O confronto marcou o início de uma sequência de compromissos definidos pela comissão técnica para ajustar a equipe antes da convocação definitiva.

Depois do duelo contra os franceses, o Brasil segue nos Estados Unidos para mais um teste internacional em Orlando. O próximo adversário será a Croácia. 

A seleção croata eliminou a brasileira nas quartas de final da última Copa do Mundo, em 2022, e foi a vice-campeã, perdendo apenas para a Argentina.

Quando é o amistoso entre Brasil e Croácia?

A partida acontece na próxima terça-feira, 31, às 21h do Horário de Brasília, no Camping World Stadium, em Orlando.

Quais são os próximos jogos do Brasil antes da Copa?

Na reta final da preparação, a equipe ainda fará dois amistosos. O primeiro será contra o Panamá, no dia 31 de maio, no Maracanã, em jogo de despedida da torcida brasileira.

Em seguida, enfrenta o Egito, em 6 de junho, no FirstEnergy Stadium, em Cleveland, já com o grupo que disputará a competição.

A lista final dos 26 jogadores convocados será anunciada pelo técnico Carlo Ancelotti em 18 de maio.

Jogos do Brasil na Copa do Mundo 2026

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo está marcada para 13 de junho.

O primeiro jogo será contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h do Horário de Brasília.

Na fase de grupos, o Brasil ainda enfrenta o Haiti, no dia 19 de junho, às 22h, na Filadélfia, e encerra a participação inicial contra a Escócia, em 24 de junho, às 19h, em Miami.

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