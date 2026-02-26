Esporte

Copa do Mundo 2026: repescagem começa em março e decide 6 vagas

Com 16 seleções da Europa e seis do resto do mundo, confrontos decisivos definirão os últimos classificados para o Mundial de 2026

Copa do Mundo 2026: edição é a primeira com 48 países e terá 39 dias de competição (Fifa/Divulgação)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 12h37.

A repescagem da Copa do Mundo 2026 começa daqui a um mês, no dia 26 de março, e vai definir as últimas seis vagas para o torneio. Ao todo, 22 seleções seguem na disputa, sendo 16 na repescagem europeia e seis na mundial.

As partidas serão realizadas em sistema eliminatório, com jogos únicos nas semifinais e finais. A definição dos classificados será concluída em 31 de março.

Como funciona a repescagem europeia da Copa do Mundo 2026?

A Europa terá quatro vagas em disputa. Dezesseis seleções foram divididas em quatro chaveamentos. Cada chave terá semifinais e final em jogo único, garantindo uma vaga na Copa do Mundo para o vencedor.

As semifinais estão marcadas para 26 de março, e as finais para 31 de março.

Os classificados para a repescagem europeia foram definidos a partir de dois critérios: os 12 segundos colocados das Eliminatórias e os quatro melhores campeões de grupo da Liga das Nações que ainda não tinham vaga assegurada.

Confrontos da repescagem europeia

  • Repescagem Europa 1:
    Itália x Irlanda do Norte
    País de Gales x Bósnia
  • Repescagem Europa 2:
    Ucrânia x Suécia
    Polônia x Albânia
  • Repescagem Europa 3:
    Turquia x Romênia
    Eslováquia x Kosovo
  • Repescagem Europa 4:
    Dinamarca x Macedônia do Norte
    República Tcheca x Irlanda

As seleções já sabem em quais grupos entrarão caso se classifiquem: Repescagem 1 (Grupo B), Repescagem 2 (Grupo F), Repescagem 3 (Grupo D) e Repescagem 4 (Grupo A).

Como será a repescagem mundial?

As outras duas vagas serão definidas na repescagem mundial, que reúne seis seleções: uma da América do Sul, uma da Ásia, uma da África, uma da Oceania e duas da América do Norte e Central.

Quatro equipes disputam semifinais em 26 de março. As duas melhores ranqueadas na Fifa entram diretamente nas finais, que serão realizadas em 31 de março.

Os jogos ocorrerão no México. A Fifa confirmou a manutenção das partidas no país.

Confrontos da repescagem mundial

  • Repescagem Mundial A:
    Nova Caledônia x Jamaica
    Vencedor enfrenta a RD Congo
  • Repescagem Mundial B:
    Bolívia x Suriname
    Vencedor enfrenta o Iraque

A seleção classificada pela repescagem mundial A entrará no Grupo K. Já a vencedora da repescagem mundial B ficará no Grupo I.

Quais são os grupos da Copa do Mundo 2026?

  • Grupo A: México, África do Sul, Coreia do Sul e Repescagem Europa 4
  • Grupo B: Canadá, Repescagem Europa 1, Qatar e Suíça
  • Grupo C: Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia
  • Grupo D: EUA, Paraguai, Austrália e Repescagem Europa 3
  • Grupo E: Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador
  • Grupo F: Holanda, Japão, Repescagem Europa 2 e Tunísia
  • Grupo G: Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia
  • Grupo H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai
  • Grupo I: França, Senegal, Repescagem Mundial B e Noruega
  • Grupo J: Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia
  • Grupo K: Portugal, Repescagem Mundial A, Uzbequistão e Colômbia
  • Grupo L: Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá
