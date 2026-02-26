Copa do Mundo 2026: repescagem começa em março e decide 6 vagas

Copa do Mundo 2026: edição é a primeira com 48 países e terá 39 dias de competição (Fifa/Divulgação)
Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 12h37.
A repescagem da Copa do Mundo 2026 começa daqui a um mês, no dia 26 de março, e vai definir as últimas seis vagas para o torneio. Ao todo, 22 seleções seguem na disputa, sendo 16 na repescagem europeia e seis na mundial.
As partidas serão realizadas em sistema eliminatório, com jogos únicos nas semifinais e finais. A definição dos classificados será concluída em 31 de março.
A Europa terá quatro vagas em disputa. Dezesseis seleções foram divididas em quatro chaveamentos. Cada chave terá semifinais e final em jogo único, garantindo uma vaga na Copa do Mundo para o vencedor.
As semifinais estão marcadas para 26 de março, e as finais para 31 de março.
Os classificados para a repescagem europeia foram definidos a partir de dois critérios: os 12 segundos colocados das Eliminatórias e os quatro melhores campeões de grupo da Liga das Nações que ainda não tinham vaga assegurada.
As seleções já sabem em quais grupos entrarão caso se classifiquem: Repescagem 1 (Grupo B), Repescagem 2 (Grupo F), Repescagem 3 (Grupo D) e Repescagem 4 (Grupo A).
As outras duas vagas serão definidas na repescagem mundial, que reúne seis seleções: uma da América do Sul, uma da Ásia, uma da África, uma da Oceania e duas da América do Norte e Central.
Quatro equipes disputam semifinais em 26 de março. As duas melhores ranqueadas na Fifa entram diretamente nas finais, que serão realizadas em 31 de março.
Os jogos ocorrerão no México. A Fifa confirmou a manutenção das partidas no país.
A seleção classificada pela repescagem mundial A entrará no Grupo K. Já a vencedora da repescagem mundial B ficará no Grupo I.