Copa do Mundo 2026: repescagem começa em março e decide 6 vagas

A repescagem da Copa do Mundo 2026 começa daqui a um mês, no dia 26 de março, e vai definir as últimas seis vagas para o torneio. Ao todo, 22 seleções seguem na disputa, sendo 16 na repescagem europeia e seis na mundial.

As partidas serão realizadas em sistema eliminatório, com jogos únicos nas semifinais e finais. A definição dos classificados será concluída em 31 de março.

Como funciona a repescagem europeia da Copa do Mundo 2026?

A Europa terá quatro vagas em disputa. Dezesseis seleções foram divididas em quatro chaveamentos. Cada chave terá semifinais e final em jogo único, garantindo uma vaga na Copa do Mundo para o vencedor.

As semifinais estão marcadas para 26 de março, e as finais para 31 de março.

Os classificados para a repescagem europeia foram definidos a partir de dois critérios: os 12 segundos colocados das Eliminatórias e os quatro melhores campeões de grupo da Liga das Nações que ainda não tinham vaga assegurada.

Confrontos da repescagem europeia

Repescagem Europa 1:

Itália x Irlanda do Norte

País de Gales x Bósnia

Itália x Irlanda do Norte País de Gales x Bósnia Repescagem Europa 2:

Ucrânia x Suécia

Polônia x Albânia

Ucrânia x Suécia Polônia x Albânia Repescagem Europa 3:

Turquia x Romênia

Eslováquia x Kosovo

Turquia x Romênia Eslováquia x Kosovo Repescagem Europa 4:

Dinamarca x Macedônia do Norte

República Tcheca x Irlanda

As seleções já sabem em quais grupos entrarão caso se classifiquem: Repescagem 1 (Grupo B), Repescagem 2 (Grupo F), Repescagem 3 (Grupo D) e Repescagem 4 (Grupo A).

Como será a repescagem mundial?

As outras duas vagas serão definidas na repescagem mundial, que reúne seis seleções: uma da América do Sul, uma da Ásia, uma da África, uma da Oceania e duas da América do Norte e Central.

Quatro equipes disputam semifinais em 26 de março. As duas melhores ranqueadas na Fifa entram diretamente nas finais, que serão realizadas em 31 de março.

Os jogos ocorrerão no México. A Fifa confirmou a manutenção das partidas no país.

Confrontos da repescagem mundial

Repescagem Mundial A:

Nova Caledônia x Jamaica

Vencedor enfrenta a RD Congo

Nova Caledônia x Jamaica Vencedor enfrenta a RD Congo Repescagem Mundial B:

Bolívia x Suriname

Vencedor enfrenta o Iraque

A seleção classificada pela repescagem mundial A entrará no Grupo K. Já a vencedora da repescagem mundial B ficará no Grupo I.

Quais são os grupos da Copa do Mundo 2026?