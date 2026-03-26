Itália x Irlanda do Norte hoje: saiba onde assistir e horário

Itália x Irlanda do Norte: equipes se enfrentam pela respecagem da Copa do Mundo 2026
Publicado em 26 de março de 2026 às 05h47.
A Itália enfrenta a Irlanda do Norte nesta quinta, às 16h45, em Bérgamo, pela semifinal de jogo único da repescagem europeia para a Copa do Mundo de 2026. Quem vencer avança para a decisão e segue vivo na disputa por uma vaga no Mundial.
A Itália entra pressionada pela possibilidade de ficar fora da terceira Copa do Mundo consecutiva. O técnico Gennaro Gattuso classificou o confronto como o jogo mais importante de sua carreira como treinador e tem trabalhado o lado mental do elenco, marcado pelos fracassos nas campanhas para 2018 e 2022.
Gattuso também perdeu uma peça importante para o confronto. Federico Chiesa foi cortado por problemas físicos, enquanto a comissão ainda monitorava a condição de Sandro Tonali. A tendência é de uma Itália com Kean e Retegui no ataque.
A Irlanda do Norte chega como azarão, mas tenta explorar a pressão que cerca a seleção italiana. O time não disputa uma Copa desde 1986 e vê a repescagem como chance rara de voltar ao torneio.
A equipe de Michael O'Neill tem baixas importantes. O zagueiro Dan Ballard foi cortado por lesão na coxa, e Conor Bradley também está fora. Mesmo assim, a base da provável escalação foi mantida na véspera do confronto.
O jogo entre Itália x Irlanda do Norte terá transmissão ao vivo no Brasil pelo Disney+, no plano premium. A partida começa às 16h45, no horário de Brasília.
Itália (Técnico: Gennaro Gattuso)
Donnarumma; Gatti, Mancini e Buongiorno; Politano, Locatelli, Barella, Fratesi e Dimarco; Kean e Retegui
Irlanda do Norte (Técnico: Michael O'Neill)
Hazard; Hume, McConville, McNair, Brown e Spencer; Lyons, McDonell e Galbraith; Price e Donley.